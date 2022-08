Luis García Montero lleva a un poemario la enfermedad y el adiós de Almudena Grandes

El poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, publicará el próximo septiembre Un año y tres meses, un libro en el que hace un recorrido en forma de poesía por todo el proceso de la enfermedad y la muerte de su mujer, la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre a los 61 años.

García Montero, que participa en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), en un curso que analiza la obra de José Manuel Caballero Bonald, ha explicado que ese libro supondrá el regreso a la publicación de su obra, mediante un diálogo en forma de poesía en torno a unos meses en los que "la enfermedad y la muerte irrumpieron".

"La manera que tengo de dialogar con mi vida, de buscarle sentido y de asumir lo que pasa es a través de la poesía", de modo que el libro recorre los quince meses, "el tiempo desde que le dieron la noticia a Almudena hasta que murió", en los que ha ido dialogando consigo mismo "sobre la enfermedad, la muerte, la memoria y el recuerdo".

Ha subrayado que ha podido sacar adelante una obra sobre una "experiencia fuerte", que "me ha sacado de la gestión y me ha devuelto a la poesía", con fecha prevista de salida para el próximo mes de septiembre con la editorial Tusquets Editores, que califica la obra como "tal vez el libro más conmovedor" del autor andaluz, "por la contención, la evocación serena de momentos angustiosos, la inmensa ternura evocando la complicidad y el recuerdo de la que ya no está".

Homenaje a la poesía de Caballero Bonald

García Montero participa en Baeza en el curso La poesía de José Manuel Caballero Bonald, con ponentes como el escritor y poeta Felipe Benítez Reyes; el periodista y escritor Juan Cruz; la directora de la Fundación Caballero Bonald, Josefa Parra, o el escritor, musicólogo y autor de varios libros de poemas, José Ramón Ripoll.

Para el autor, entre los que se dedican a la poesía "hay algunas lecciones de Caballero Bonald que están muy vivas", para definirlo como "un hombre muy comprometido, desde los años de lucha en el franquismo en la clandestinidad a la defensa de las causas más nobles".

El escritor jerezano fue "un ejemplo de que no se deben confundir las creaciones poéticas con los panfletos", ya que "que seas una persona comprometida no significa que al escribir tengas que reproducir consignas, verdades oficiales o frases hechas", porque la creación "busca emociones, y es creación porque indaga en cosas nuevas, y no puede estar sometido a ninguna autoridad, de ningún amigo ni ningún enemigo".

"Es un ejemplo porque reflexionó constantemente sobre su oficio, sobre las posibilidades de la palabra, sobre la posibilidad de llevar la propia vida a la palabra", ha dicho, para subrayar que contaba con "valores que enriquecen su creación literaria", para destacar obras como Pliegos de cordel o Descrédito del héroe en poesía o Dos días de septiembre o La casa del padre en su faceta de novelista.