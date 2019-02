La Mafia Canalla nada y chapotea entre pop enérgico y brochetazos de punk-rock gamberro y macarra, energía salvaje en los escenarios cubierta de brillantina y mucho, muchísimo amor. Con su primer trabajo en la mochila Contagiamelove publicado en enero de 2019 recorren el país "con un Peugeot azul hecho mierda" y un montón de pegatinas de Colin Firth.

Han sido ganadores del premio del público en el Festival Internacional de Medina del Campo en la categoría de videoclip y seleccionados para el Shanghai Queer Film Festival 2019. Todo ello, agarraditos de la mano de Fauna Moderna (dirección y realización de sus videoclips).

¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?



Energía.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Que nos volvemos locos.

Primer recuerdo musical



No me toques las palmas que me conozco de Maria Isabel sonando en el coche con todo el calorazo. O Rebelde el primero de los RBD mexicanos, cremita.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?

Nuestro batería Marcos tiene un curioso ajuar de CD’s piratas, rollo 'popurrí', de grandes éxitos muy variopintos. Hay temas de Adele y Rosalía seguidos de Lamb Of God y la banda sonora de Piratas del Caribe, cualquiera de ellos nos vale, aunque nuestro favorito se titula JAMÓN.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



Cualquiera de C.Tangana.

La primera canción que compuse iba sobre...



Un capullo.

Y la última sobre...



Otro capullo.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción...



Amor Mierda.

¿Cuál es tu acorde preferido?

RE mayor quizá, suena bastante 'cuqui'.

Filia, rareza o fetiche instrumental



El marujeo.

Objetivo realizable



Los próximos conciertos Ponferrada en La Vaca, Salamanca en Centenera y Madrid en La Maravillas.

Sueño inalcanzable



Colin Firth.

La definición más absurda que han hecho de ti



Baja modestia que sube La Mafia Canalla.

La que deberían haber hecho...



Que somos unas 'circas'.



La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



Que en Galicia se mueve mucha droga.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



Lirones Caretos.

Acaba la frase:

Del mundo de la música cambiaría...



Los circuitos con sus 'lameculismos' everywhere.

Los políticos son...



Mamarrachas.

El mejor momento que he vivido en la música fue...



Compartir escenario con Dorian o Los Bengala estuvo bien, sobre todo el torso desnudo de Borja (Los bengala).

De pequeño quería ser...



Pequeño.