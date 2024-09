Maribel Medina: "Mi Pueblo Lee es un proyecto fresco, innovador y revolucionario: La Barraca 2.0"

Mi Pueblo Lee, una iniciativa de la escritora Maribel Medina (Pamplona, 1969), acaba de recibir el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2024. Un proyecto "innovador y revolucionario", en palabras de la autora de La trilogía de la sangre, que ha llevado a escritores consagrados a pequeñas localidades de toda España. "Es La Barraca 2.0", comenta por teléfono en referencia a la compañía teatral ambulante de Federico García Lorca.

Todo comenzó hace casi nueve años en La Puebla de Almoradiel (Toledo).



Llevaban dos años pidiéndome que acudiera porque habían leído mi segunda novela, Sangre intocable. Yo estaba acostumbrada a ir a las grandes ferias, como la de Madrid y Barcelona, pero allí me encontré un salón de actos lleno de chavales que habían comprado y leído el libro, haciéndome todo tipo de preguntas y pidiéndome que se los firmara.

Entonces, Pilar, la bibliotecaria, me comentó que yo era la primera escritora que había ido a ese pueblo. Me pareció tan injusto que me reñí a mí misma y le dije: "Voy a montar un festival relevante en este pueblo". Meses después, en la primera edición celebrada en noviembre de 2016, participaron Javier Sierra, Juan Gómez Jurado, Cristina Fallarás, Carlos Zanón, Nacho Ares o Carlos Bassas.

¿El festival genera nuevos lectores o algunos ya lo eran?



Siempre cuentas con lectores, sobre todo si acuden Almudena Grandes o Rosa Montero, pero nosotros nos dirigimos a los que no lo son. Nos interesa que esas personas vean que la literatura no es algo alejado de la realidad, ni exclusivo, ni exquisito, aunque también es verdad que en la literatura hay mucha caspa. Mi Pueblo Lee es fresco, innovador, revolucionario... Yo lo llamo La Barraca 2.0.

También remite a las Misiones Pedagógicas de la Segunda República.



Efectivamente. Vamos a cuidar a los pueblos, porque en ellos nació la cultura. Sin embargo, los hemos dejado de lado, incluso yo misma como escritora.

Además, promueve un turismo literario. O sea, gente que viaja al pueblo para escuchar a sus escritores favoritos.



Por supuesto. Si no cómo te explicas que en un pueblo de cien habitantes como Libros (Teruel) se reuniesen más de 1.000 personas...

Cada vez se suman más localidades. ¿Cuánta demanda pueden abarcar?



No podemos... En Mi Pueblo Lee solo trabajan dos personas de forma desinteresada, porque no cobramos nada. Desgraciadamente, hay muchos lugares en lista de espera.

Le cobran 100 euros a los ayuntamientos y 300 a las asociaciones.



Exacto, aunque con eso pagamos la página web y a la persona que lleva las redes sociales. Lo demás es altruista.

También reciben una subvención del Gobierno para el fomento de la lectura en las áreas rurales.



Poco, pero nos ayuda. Hay que pedirla todos los años, por lo que también debemos pagar a una asesora externa para que lleve las cuentas de la asociación, que son paupérrimas. Hacemos lo que podemos, porque organizar un festival en un pueblo requiere una infraestructura.

¿Cuál es el sitio más pequeño en el que han organizado el festival?



Huesa del Común (Teruel), un pueblo casi despoblado donde viven solo seis habitantes [64 censados, según el INE].

Acto de Mi Pueblo Lee organizado por Maribel Medina en Libros (Teruel). — Major Black (CEDIDA)

La de anécdotas que podría contar…



Tras ser anunciada su visita por un pregonero, Cristina Fallarás se subió a un burro y se paseó por las calles de Lechago, un pueblo de 43 habitantes perteneciente al municipio de Calamocha (Teruel). Muchas localidades no tienen bibliotecas ni salones de cultura, por lo que todos los actos se organizan en la plaza. Sin embargo, en una ocasión Sonsoles Ónega estaba firmando en la plaza en Libros (Teruel) cuando, de repente, empezó a llover.

"¿Qué hacemos, Raúl?", le pregunté al alcalde. "No sé, porque no tenemos ningún sitio grande para meter a tanta gente", me respondió. Y, de repente, se le ocurrió una idea: fue a buscar la llave, abrió una puerta y la firma de libros tuvo lugar en la iglesia. Cosas que pasan en los pueblos, cuyas actividades están menos encorsetadas que en una ciudad. Ojo, porque vendemos una media de 450 libros. Ya quisieran algunos escritores vender tanto…

¿Quién se encarga de venderlos?



Siempre busco librerías y papelerías locales. Cuando no hay, recurro a las de los pueblos más próximos. Venden lo que no han vendido en toda su vida.

¿Cuál ha sido la respuesta de los escritores, algunos superventas?



Maravillosa, porque esto es una bola de nieve. Lo duro es comenzar, pero ahora ya nos escriben para decirnos: "Oye, quiero pertenecer a Mi Pueblo Lee".

¿Cuánto cobran?



Poco. Los escritores no van por dinero, porque nunca podríamos pagar el caché de Defreds, Lorenzo Silva y de otras primeras figuras. Pagamos 250 euros y las dietas.

En Santa María del Campo Rus (Cuenca) se encontró con un curioso carromato…



El taxista que me recogió en Cuenca me contó que antiguamente había un carromato con títeres que iban por los pueblos y que desde hace años estaba en una cochera. Al llegar, pregunté dónde estaba y me encontré con un carromato enorme lleno de polvo. De repente, leo: "García Lorca". Pues resulta que había sido el último trabajo de su escenógrafo. Una maravilla que fue recuperada y que ahora se usa como escenario durante el festival.

¿Cómo compatibiliza la escritura con la organización de los festivales?



Es imposible. Llevo cinco años sin sacar un libro, aunque aprovecho agosto para escribir en mi Valle del Baztán. Al fin, esta primavera publicaré una nueva novela. Esto cansa mucho, por lo que ahora solo aceptamos uno o dos pueblos nuevos al año. En los últimos cuatro, hemos organizado 450 actividades en 38 festivales. Todos siguen activos, pero no se celebran anualmente porque es inviable.