La familia televisiva que forman Berto Romero y Eva Ugarte junto con sus tres hijos y demás parientes regresa este jueves a Movistar+ para cerrar el círculo que comenzó a trazarse hace menos de dos años y medio con una tercera temporada que supone un broche de oro impecable. Un final que su creador y guionista, en colaboración con Rafel Barceló y Enric Pardo, avanza en una entrevista con Público que "acaba con la versión más edulcorada posible que nosotros podemos hacer de la vida familiar". Como él mismo recuerda, "la serie empieza con un señor viendo un parto al que le salpica caca y sangre en la cara, no olvidemos eso nunca".

Del contenido en sí añadir más sería considerado spoiler y estropearía la experiencia al espectador, pero sí se puede adelantar que es una forma de cerrar la historia de Berto y Sandra que hace que todo encaje y que, como dice Berto Romero, "de alguna forma te hace ver la serie de otra manera". Porque ahora, vistos esos 18 episodios que componen el total de Mira lo que has hecho, sus intenciones están más claras si cabe. Berto siempre ha dicho, aunque él bromee con que los periodistas no le toman en serio cuando habla, que esta "es más una historia de hijos (...), porque no todo el mundo es padre, pero todo el mundo es hijo". Lo dijo antes y estaba ahí desde el principio. Nunca ha sido una serie de padres para padres.

Comenta Berto "que estos análisis se pueden hacer a serie acabada, porque cuando estás a la mitad es muy difícil explicarlo". Recuerda cuando hace un año, por el estreno de la segunda, "muchos periodistas me decían: 'Es que ahora os habéis vuelto muy dramáticos, me gustaba más la ligereza'. Me habría gustado decirles: 'Pues espérate a la tercera, que vamos a hacer cosas muy bonitas'. Pero no, en ese momento estábamos hablando de eso. Y ahora me siento muy a gusto de poder ya decirle a todo el mundo: 'Era todo esto la serie'. No en plan 'tenía razón', pero me siento consecuente con lo que decía".

Si tuvieran que elegir solo uno...

Algo que tiene Mira lo que has hecho es que, aunque puede hacerse, resulta complicado elegir un capítulo por encima del resto. Ni siquiera una temporada entera. Cada una es redonda a su manera. Pasa como con los hijos, no hay (o no debería haber) un favorito. O quizá sí. Puede que desde fuera resulte más sencillo decantarse. En el caso del equipo, no tanto. Para Berto porque, como decía antes, es un todo. "Hay momentos y escenas que me flipan, pero no te sabría decir qué temporada o qué momento porque al final todo se ha convertido en una especie de discurso que se me instala en la cabeza junto, las tres temporadas. Y yo creo que era la intención también. Es decir, es lo que yo sentía, que era todo una misma historia. Pero este último capítulo a mí me ha dejado muy satisfecho, porque hemos podido hacer todo lo que hemos querido y más", analiza.

Lo mismo le sucede a Eva Ugarte. Aunque, en su caso, reconoce durante la entrevista, bromeando, que si la colocasen al borde de un acantilado y no le quedase más remedio que elegir una, se quedaría con la tercera. Pero en realidad su respuesta a la pregunta de cuál es tu capítulo o tu temporada favorita es "¿por qué tengo que elegir si todo forma parte?". Y para explicarlo usa el referente de su sobrina: "Ahora está graciosísima y radiante, pero cuando era un bebé era una monada, ha ido teniendo su propia evolución". Dicho esto, comenta también cierta debilidad por los capítulos número cuatro de cada temporada.

Muchas series en una

Mira lo que has hecho lleva puesto el disfraz de comedia. Sin embargo, como explica Javier Ruiz Caldera, en realidad bajo esa apariencia cómica se esconde mucho más. "Todo el mundo entra pensando que es la serie de Berto" y que se va a reír con ella. Y sí, pero, además de la carcajada, "lo que sorprende (y en esta temporada más) es que detrás de esa risa la historia vira hacia lugares más emotivos, más dramáticos o más comprometidos temáticamente". Él, que ha dirigido todos los capítulos de esta tercera temporada y conoce bien el material, avisa de que la que ahora se estrena es "la más valiente en ese sentido".

Vuelven esos prólogos encapsulados al comienzo de los capítulos

Por otro lado, como ocurría en las anteriores, vuelven esos prólogos encapsulados al comienzo de los capítulos con miga más que suficiente para tener su propia serie. Para el director son "una forma muy sorprendente y muy agradecida" de empezar "que funcionan como piezas independientes pero que tienen mucho que ver con cada capítulo, que te dan pistas sobre lo que va a pasar y de lo que va a ir".

Esa forma de arranque capitular es algo que ya se había explorado antes en esta ficción. "Salen un poco de la génesis de la serie. Esto en la primera temporada ya lo hacíamos un poco (...) Nos ha gustado siempre mucho descolocar, que el espectador al principio no sepa qué está viendo y luego lo reconduzcas. A mí eso me gusta mucho verlo y me ha gustado mucho hacerlo. Y es verdad que en esta tercera temporada nos hemos dejado llevar, porque era la última y era como la gran fiesta, sacas el pastelaco grande al final", comenta el creador de Mira lo que has hecho.

Añade Ugarte que "son ideas muy locas y muy diferentes que cumplen esta cosa que tiene la serie de que desde la observación de la realidad te cuenta cosas". Tiene mucho que ver con lo que dice Berto de que a él, como creador y como cómico, le gusta "reivindicar la comedia como un vehículo maravilloso para expresar cualquier cosa". El resultado de todo eso es "una comedia de planteamiento muy sencillo, que no implica que sea simple". Cualquiera que haya visto las dos primeras temporadas y vea ahora la tercera estará de acuerdo con él en esta apreciación.

Escena 'Mira lo que has hecho'.

La hora de hacer balance

"Me da pena haberla acabado, pero te da mucha satisfacción", explica Berto

La tercera temporada huele a despedida y puede generar cierto sentimiento de pena. Aunque, una vez se llega a ese final, la sensación es de este era el que tenía que ser, de que el mensaje ha sido transmitido y la historia, contada. "Me da pena haberla acabado, pero te da mucha satisfacción", explica Berto sobre cómo se siente al cerrar esta historia de padres e hijos y de alcanzar la madurez como personas en muchos sentidos en la que ha abordado temas en sus últimos coletazos como los límites del humor, una estafa, la demencia, el cuidado de los mayores...

"Es normal que la gente se pregunté por qué la última. Pero, si observas y miras con atención la serie, te das cuenta de que la primera cierra con la tercera y que está redonda. Lo otro sería otra serie o estirar. Todo está ya encajado", resume Eva Ugarte. Para Ruiz Caldera, que en los nuevos capítulos se ha tenido que enfrentar a escenas con niños "generando el caos en la casa" y a reuniones familiares multitudinarias ante la cámara, en esta ficción "todo es muy divertido, pero, si te paras a pensarlo un poco, ves que es todo muy real". Añade que "lo que más gracia me hace es la realidad pasada por el prisma de Berto Romero, que es lo que es Mira lo que has hecho". Aquí hay muchas capas, muchas lecturas. Basta con querer verlas y no quedarse en lo cómico.