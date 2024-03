Mourn: "Hemos vivido situaciones de mierda en esta industria, que está mayormente construida por hombres"

Buscan diferenciarse del resto de su generación. Se presentan como sacadas de "algún sucio local de ensayo de Chicago más que de un baile de TikTok o un reality show". Ellas son Mourn, una banda de indie-rock formada por Carla Pérez (27), Jazz Rodríguez (27), Leia Rodríguez (24) y Oriol Font (27). Su objetivo: consolidarse en la escena española y demostrar la madurez que han adquirido en los escenarios de España y medio mundo.

Además de un grupo de rock, son un grupo de amigas, lo que para ellas ha sido una de las claves para que Mourn saliera adelante. "Somos afortunadas de tenernos, nos entendemos musical y personalmente. Si no fuéramos amigas, sería un coñazo", bromea Jazz. A pesar de sus jóvenes edades, la banda cuenta con más de una década de actividad. El conjunto originario de Maresme (Barcelona) nació en 2013, entre clase y clase de bachillerato, cuando Carla, Jazz y Leia eran tan solo adolescentes.

"Jazz y yo coincidimos en clase y nos fuimos haciendo amigas al ver que teníamos muchas cosas en común. Empezamos a compartir música y un día nos atrevimos a tocar juntas y hacer unas covers. Ya de eso a hacer nuestras propias canciones pasó muy poco tiempo; cuando ya teníamos unos cuantos temas, montamos el grupo para grabar el primer disco. Reunimos a Leia, la bajista de Mourn, que es hermana de Jazz, y a Antonio, que era un compañero de clase –Antonio dejó la banda hace unos años, su puesto fue ocupado por Víctor Pelusa y en la actualidad por Oriol Font–. Y así nació Mourn", explica Carla.

Con su quinto álbum, The Avoider, cumplen 11 años dentro de la industria musical. Un mundillo en el que se han encontrado una serie de dificultades por el hecho de ser tres mujeres que han comenzado desde muy jóvenes. "Las chicas nos encontramos con piedras en el camino en todas las industrias debido a cómo está construida la sociedad. Nosotras hemos vivido situaciones de mierda en este mundillo, que está mayormente construido por hombres. Por ejemplo, cuando estamos en la prueba de sonido, me molesta mucho que haya hombres que piensen que no tenemos ni idea de cómo hacer nuestro trabajo. A ellos les da igual los años de experiencia que tengas en la música, piensan que no sabes tocar tu instrumento, como si mi curro fuese solo un hobby. Ahí es cuando noto esa idea paternalista de yo te enseño y te digo cómo tienes que hacerlo porque tú no sabes'', denuncia Carla.

Los integrantes del grupo en una imagen cedida. — Montgrí

Ellas han querido manifestar esta rabia mediante su tema Men, una crítica al sistema patriarcal. "La canción refleja todo lo que pensamos y lo que notamos que pasa a través de los ojos de los hombres: cómo nos ven, cómo nos perciben y cómo quieren que seamos. Criticamos que no nos tomen en serio hagamos lo que hagamos y ese análisis constante hacia nosotras que es agotador", explica Jazz.

"La mayoría de grupos de chicas te dirán que se han encontrado con dificultades en el camino o que han sufrido episodios machistas. Muchos de los problemas por los que hemos pasado estaban relacionados con la edad y el género. Se tiende a pensar que tenemos menos idea de las cosas y que se pueden aprovechar más de nosotras. Para nosotras, hablar sobre estos temas en las canciones es un modo de desahogarse y sacar a la luz nuestra verdad. Estos episodios, sobre todo si te ocurren en la adolescencia, creo que te acaban afectando a nivel emocional y la música tiene una parte terapéutica", comenta Jazz.

La música les viene de familia

A Jazz y Leia el mundo de la música les viene en la sangre. Son hijas de Ramón Rodríguez, del grupo The New Raemon. Sin embargo, Jazz confiesa que nunca se planteó dedicarse profesionalmente a la música hasta que grabaron el primer disco. "Hasta que no estuvimos ahí con las manos en la masa no lo tenía claro. A mí me gustaba dibujar y quería ser ilustradora o realizadora audiovisual y cuando era más pequeña pensaba en ser arqueóloga o astrónoma", explica.

En el caso de Carla todo surgió cuando descubrió YouTube. "Mi hermano me regaló un ordenador, pero mis padres solo me dejaban usar internet una hora al día y yo la aprovechaba para buscar karaoke en YouTube y cantar. Sin duda era el mejor momento del día. Ahí fue cuando me di cuenta de que me gustaba cantar y que realmente quería hacerlo. Más tarde, decidí aprender a tocar la guitarra para cantar con la guitarra en lugar de con YouTube [risas]. Ahí empezó todo".

Jazz, Leia y Carla en una imagen cedida. — Montgrí

Esas jóvenes llenas de dudas ahora se han transformado en adultas con ya una década de experiencia en la industria. "Ahora sabemos lo que queremos. Cuando empiezas tienes poca experiencia y te dejas llevar por lo que te dicen y lo que te recomiendan desde fuera. Pero llega un punto donde ya conoces las dinámicas de grabar un disco, preparar un concierto o una gira. Nos hemos vuelto más autónomas en ese sentido y muchas veces nos auto gestionamos. Por ejemplo, las fotos las hacemos nosotras porque Carla es fotógrafa", comenta Jazz.

También el sonido de Mourn ha ido evolucionando "de manera natural" a lo largo de su trayectoria, según explican. "Hemos mantenido nuestra esencia desde el primer disco hasta este último. El sonido ha ido cambiando, pero de una manera totalmente nativa. No nos hemos sentado para decidir modificarlo sino que es lo que nos sale cuando componemos y pillamos los instrumentos", explica Carla.

Entre los temas de The Avoider ellas destacan Truck Driver por los elementos musicales y Heal Hill por su mensaje. "Truck Driver contiene todo lo que somos, define muy bien la esencia del disco. Además, hemos añadido sonidos de trompetas y armonías diferentes al resto, está todo más trabajado", sostiene Jazz.

"Me gusta pensar que este disco es la montaña de la que hablamos en Heal Hill y que mientras vamos escalando vamos ganando esperanza. Te ayuda a tirar para adelante en la vida", expresa Carla.

De unos inicios turbulentos a tocar en Tokio

"Utilizamos la música como un diario personal donde expresar nuestros sentimientos y vivencias. A nosotras nos ha pasado de todo, como si lleváramos 30 años tocando. Hemos pasado desde giras mundiales, un juicio, hasta la separación de un miembro del grupo, todo ello en muy poco tiempo", explica Jazz. La banda se enfrentó a una batalla judicial con su ex sello Sones en 2015. Mourn acusó a la discográfica de retener los ingresos procedentes de su sello internacional y del merchandising. Una demanda que provocó que su segundo álbum saliera a la venta a la vez en todo el mundo menos en España, donde se estrenó con retraso.

Pero si hay algo que destaca al conocer a Mourn, es su fama internacional. Han realizado giras por Estados Unidos, Canadá, Japón y media Europa. De hecho, cuando empezaron ficharon por una discográfica estadounidense, lo que aumentó su popularidad al otro lado del charco. Aunque ellas tienen claro cuál fue el mejor lugar en el que tocaron: Tokio.

"Tocar en Japón fue muy especial porque no me esperaba jamás de los jamases cantar allí. Además, nunca habíamos pisado Asia ninguno del grupo. Estuvimos cinco días y tocamos cuatro bolos; vivimos la experiencia de manera super exprimida. Fue muy curioso poder conocer la cultura de conciertos que tienen en Tokio y ver las diferencias con el público occidental. Allí, los japoneses entre canción y canción se quedaban en total silencio. Esperaban de manera muy respetuosa el siguiente tema", explican.

Si bien, ahora se están centrando en jugar en casa. Este mes de marzo presentan el nuevo disco en Barcelona –el 2 en Upload– y en Madrid –el 14 en la sala Sol–. Unos conciertos que esperan "con muchas ganas" y en que esperan "disfrutar" con todo su público.