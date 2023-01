Muere a los 51 años el escritor Alexis Ravelo, maestro de la novela negra

El escritor Alexis Ravelo ha muerto de un infarto a los 51 años en Las Palmas de Gran Canaria. El escritor de novela negra ha pasado a la historia literaria de nuestro país como uno de los más valorados en su género.

Las obras de ficción La estrategia del pequinés y Los nombres prestados consiguieron el Premio Hammett o el Café Gijón, ambos galardones destinados para las novelas policiacas. El pasado 4 de noviembre, el escritor anunció que suspendería las actividades públicas para cuidar su salud.

Aviso para gente amiga: Por motivos de salud, me veo obligado a suspender mi actividad pública durante las próximas semanas. El día 10 tenía previsto presentar «Los días de mercurio» en la @BibliotecaInsul con @libreriacanaima, el 11, colaborar en @WOMADLPGC y a partir del... — Alexis Ravelo (@AlexisRavelo1) November 4, 2022

Sin embargo, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el escritor retomó su actividad con aparente normalidad y, de hecho, acababa de participar con otros autores en el Aridane Criminal, un festival literario de La Palma consagrado a la novela negra y de género policíaco.

23 años publicando novela negra

Alexis Ravelo publicó su primer libro, Segundas personas, en el año 2000. Este, de relatos pero no policiacos, fue tan solo el primer paso que le llevó al éxito en 2006. Con la saga de novelas policiacas protagonizadas por Eladio Monroy, un antiguo marinero metido a detective por circunstancias de la vida, enseñó al resto del mundo los bajos fondos de Las Palmas de Gran Canaria en seis novelas –Tres funerales para Eladoy Monroy, Solo los muertos, Los tipos duros no leen poesía, Morir despacio, El peor de los tiempos y Si no hubiera un mañana–.

Su nombre comenzó a sonar en el panorama literario nacional con La estrategia del pequinés (2013), la historia de un parado, una prostituta de lujo venida a menos y un antiguo delincuente acuciado por la enfermedad de su pareja. Estos personajes se meten, sin saberlo, en un enorme avispero al dar un palo al testaferro de unos narcotraficantes. La novela fue premiada en la Semana Negra de Gijón como la mejor del año y llevada al cine por Elio Quiroga en 2019.

Hasta 2014 no se consolidó como escritor de novela negra después de publicar Las flores no sangran, que vino seguida de otras dos obras con la misma editorial: La otra vida de Ned Blackbird y Los milagros prohibidos, esta última un relato ambientado en la represión franquista en la isla de La Palma, la Semana Roja de julio de 1936. Las últimas cuatro novelas que publicó son La ceguera del cangrejo, Un tipo con una bolsa en la cabeza, Como si no hubiera un mañana y Los nombres prestados.

Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria

Ligado siempre a su ciudad natal, no solo ha sido nombrado Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, sino que con sus libros consiguió llevar al gran público el habla típica de sus barrios, de la que era firme defensor y exponente. Mérito, entre otros, que le llevó a ser miembro de la Academia Canaria de la Lengua.

En las solapas de sus libros, Alexis Ravelo tiraba siempre de humor mordaz y socarronería para definirse a sí mismo como "un escritor calvo que nació y aún sobrevive a régimen de cervezas y bocadillos de choped" y que, "contra todo pronóstico, ocupa un lugar relevante en la narrativa española actual".