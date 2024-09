Muere a los 88 años la leyenda del country Kris Kristofferson

Kris Kristofferson, la leyenda de la música country y ganador del Globo de Oro como mejor actor, ha muerto a los 88 años en su casa en Hawái, según ha informado este domingo la portavoz de la familia, Ebie McFarland.

Su influencia en la música estadounidense le valió para ser nombrado como "uno de los mejores compositores de todos los tiempos" por la revista Rolling Stone. El cantante "cambió el lenguaje de la música country" al tratar temas socialmente progresistas, según destacó McFarland.

Nacido el 22 de junio de 1936, sus orígenes musicales se remontan a cuando empezó a trabajar en el mantenimiento de Columbia Records, el estudio en el que grababan artistas como Johnny Cash o Bob Dylan, a los cuales admiraba. En 1985, integraría el supergrupo The Highwaymen junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash, reuniendo así a los mejores cantantes de la música country del momento.

Sin embargo, antes de subirse a los escenarios, tuvo que abandonar una prometedora carrera militar en Alemania en los años 60, la cual seguía por tradición familiar. También estudió literatura en la Universidad de Oxford, lo que seguro favoreció sus composiciones años después.

También dedicó parte de su vida a Hollywood, participando en más de 70 películas y en la saga Blade. Con la película de 1976, Ha nacido una estrella, en la que trabajó con Barbra Streisand, fue galardonado con un Globo de Oro como mejor actor.

Kristofferson ha dejado una profunda huella en la música desde que saltó a la fama a finales de la década de los 60. Entre su repertorio, destacan temas como Sunday Mornin´ Comin´Down, Help Me Make It Through the Night, For The Good Times y Me and Bobby McGee.