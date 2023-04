Muere Ahmad Jamal a los 92 años, pianista de jazz y fuente de inspiración de Miles Davis

El pianista y compositor estadounidense de jazz Ahmad Jamal ha fallecido este domingo en su vivienda en Ashley Falls, en la región de los Berkshires (Massachusetts, Estados Unidos) a los 92 años a causa de un cáncer de próstata, según han confirmado su hija y su representante.

Jamal nació como Frederick Russell Jones en Pittsburgh en julio de 1930. A Jamal nunca le gustó calificar su música como jazz. El músico prefería apodar al estilo como "música clásica estadounidense". Un género musical que comenzó a experimentar con el piano a los tres años, para a los siete iniciar sus estudios formales. Al unirse al sindicato de músicos, con 14 años, el pianista Art Tatum le elogió indicando que tenía "un gran futuro".

A principios y mediados de los años cincuenta, dirigió varios tríos y cuartetos hasta formar uno de ellos con el bajista Israel Crosby y el batería Vernel Fournier, quienes lanzaron At The Pershing: But Not For Me, una de las grabaciones más populares e influyentes de la historia del jazz.

Posteriormente, a finales de los sesenta, grabó el álbum The Awakening, que fue aclamado por la originalidad del mismo según los estándares del jazz. A su vez, ha compuesto música para bandas sonoras de varias películas y ha fundado varios sellos discográficos. Lanzó hasta tres álbumes al año a finales de 1960 y principios de 1970, registrando más de 60 en su carrera.

En total, ocho décadas de su vida. Un largo camino en la música que le llevó a conseguir varios premios entre los que destaca el Grammy por su trayectoria.

Fuente de inspiración

El pianista y compositor estadounidense de jazz Ahmad Jamal ejerció gran influencia en Miles Davis y en los pioneros del hip-hop. El trompetista y director de orquesta afirmó cómo le influyó el pianista, al declarar: "Admiraba su lirismo al piano, su estilo de tocar, el espaciado que usaba en la expresión conjunta de sus grupos. Siempre he pensado que no tenía el reconocimiento que se merecía", se puede leer en la edición más reciente en castellano de su autobiografía. "Toda mi inspiración proviene de Ahmad Jamal", recoge también el periódico The New York Times.

Una influencia que, a su vez, caló en algunos artistas del rap norteamericano como Jay-Z, Common, Madlib y De La Soul, que redescubrieron la obra completa del artista de jazz para samplear y crear música nueva. Jamal se quejó varias veces de que le costaba que le pagasen sus derechos de autor.