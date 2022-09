Muere el fotógrafo William Klein, figura clave en los retratos urbanos del siglo XX

El fotógrafo William Klein murió este sábado a los 94 años en París. El estadounidense era internacionalmente reconocido por sus retratos urbanos de la capital francesa, Roma y Nueva York, que fueron clave en el fotoperiodismo posterior al siglo XX. Según anunció el lunes su familia, Klein murió "tranquilamente" dejando también un importante legado en el cine y la moda.

Life is Good & Good for You in New York (La vida es buena y buena para ti en Nueva York) es uno de sus reportajes más destacados, en homenaje a su ciudad natal. Sus fotografías comenzaron a sobresalir en los años 50 por la sensación de violencia e impulsividad que lograba reflejar en las calles. Su estilo libre desafió los principios del encuadre, la iluminación y la nitidez.

Klein hacía reaccionar a sus modelos ante la cámara, en contra de los preceptos propios de la década. Uno de sus retratos más famosos lo protagoniza un niño que apunta al objetivo con un revólver. "Le dije: ¡Haz el malo!", explicó en una entrevista de 2005 a Le Monde. Su irreverencia le ganó una posición relevante en la industria de la moda, si bien no duró mucho.

Un visitante pasa por delante de 'Gun 1', de William Klein, en la Feria de Arte de Londres, a 13 de enero de 2010. — Suzanne Plunkett / REUTERS

El fotógrafo asistió al director Federico Fellini en Las noches de Cabiria (1957), donde retrató los lugares menos turísticos de la capital italiana. El cine se convirtió de este modo en una de sus grandes aficiones. "Roma es una película y Klein la ha dirigido", afirmó Fellini. El cineasta Pier Paolo Pasolini también aplaudió el trabajo del retratista por su fotorreportaje, Roma.

William Klein nació en Manhattan en 1928, con ascendencia húngara judía. Cambió su residencia neoyorquina por París, donde desarrolló su interés por la política y el arte, tal y como representa su película Who are you, Polly Magoo? (1966) o el documental Lejos de Vietnam.

La agitación fue parte de su carácter también durante los últimos años. Continuó con las presentaciones de su trabajo en galerías de media Europa, donde despachaba, siempre que era necesario, a admiradores y periodistas a los que hablaba sin tapujos de la situación política estadounidense.