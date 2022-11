Muere Gal Costa, la cantante brasileña que combatió la dictadura militar con su voz

La cantante brasileña Gal Costa ha fallecido a los 77 años por causas aún sin confirmar. La cantante, que ha sido a lo largo de su trayectoria una de las voces más importantes de Brasil, ha muerto en Sao Paulo mientras se recuperaba de una cirugía para extirpar un nódulo en una fosa nasal.

Este miércoles se anunciaba el fallecimiento de la artista en su cuenta oficial de Twitter. El velatorio se llevará a cabo este viernes en la Asamblea Legislativa de la capital brasileña.

Nota de Falecimento pic.twitter.com/tzS5Hzivdk — Gal Costa (@GalCosta) November 9, 2022

La cantautora, que obtuvo varios premios Grammy Latinos, se había visto obligada a cancelar su participación en el Primavera Sound celebrado en Sao Paulo para someterse a esta intervención quirúrgica. La brasileña deja un repertorio inmenso que se ha convertido, a lo largo de sus 50 años de trayectoria musical, en himno nacional del país tropical.



Una carrera ligada a Caetano Veloso y Gilberto Gil

La premio Grammy, nacida en 1949, comenzó a desarrollar su carrera musical en 1965 al juntarse con Caetano Veloso, Gilberto Gil y Maria Bethânia. Los tres cantautores fueron piezas esenciales en la música tropical de la artista conocida como la musa del tropicalismo.

Compañeros de profesión y luego amigos, conmemoraron el inicio de su carrera una década después con la puesta en escena del álbum Doces Barbaros 1+2 en 1976.

La artista publicó en 1979 uno de sus temas más resonados. La canción Força Estranha muestra cómo ve el mundo. Al son del tropicalismo, en el álbum Divino Maravilhoso Costa explicaba qué significaba cantar para ella: "La vida es amiga del arte / Es la parte que el sol me enseñó / El sol que atraviesa esa carretera que nunca pasó / Por eso una fuerza me lleva a cantar / Por eso esa fuerza extraña / Por eso es que canto, no puedo parar".

Lo que empezó como una pasión desde el vientre de su madre cuando le ponía música clásica, acabó convirtiéndose en su razón de ser. Encargada de llevar los ritmos brasileños al resto del mundo, Costa fue trasteando con diferentes estilos y ritmos musicales desde el tropicalismo hasta el swing de Jorge Ben Jor, con el que llegó a juntarse para cantar temas como Que pena o Alkahool, esta última en 1994 durante el aniversario de Sao Paulo.



Además del tropicalismo y de su cercanía al swing, absorbió conocimientos del pop y del rock. Mutó los diferentes géneros de los que fue bebiendo a lo largo de su carrera. Así, fue capaz de crear, a raíz de estilos musicales completamente diferentes entre sí un derivado de la samba brasileña y el jazz, como lo era la bossa nova.



La voz que luchó contra una dictadura

Costa se convirtió en una de las máximas ponentes de la Música Popular Brasileña, así lo reiteró el próximo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que esta artista se encargó de "llevar el nombre y los sonidos de Brasil por todo el planeta".

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Gal Costa no se encargó solamente de llevar a los ritmos brasileños más allá de las fronteras, sino que sus canciones hicieron frente al puritanismo y al conservadurismo de la dictadura militar que se había establecido en su país.

Ella, rebelde, y sus canciones revolucionarias marcaron una época recordada por la provocación. Algo que supondría la censura de varios trabajos como la portada de India, donde se mostraba a la artista con un tanga rojo. Una imagen que, según la dictadura, "violaba la moral y las buenas costumbres".



Su voz fue un grito contra la represión durante esta época tan oscura en el país latino. Además, fue un resquicio de esperanza para el pueblo brasileño. Su último trabajo, Nenhuma Dor, se une a canciones como Baby, Meu Nome é Gal, Cuidando de Longe, Palavras No Corpo o Chuva de Prata para pasar a la historia al igual que lo hizo ella.