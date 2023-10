Muere la poeta estadounidense Louis Glück, Nobel de Literatura en 2020

La poeta estadounidense Louise Glück, ganadora del premio Nobel de Literatura en 2020, ha fallecido este viernes a los 80 años de edad, según ha informado su editor, Jonathan Galassi, a la agencia Associated Press. Galassi no explicó las causas del fallecimiento.

Autora de decenas de publicaciones a lo largo de su carrera y definida en su estilo como "una fiera emocional", Glück fue uno de los nombres más relevantes, influyentes y queridos de la poesía estadounidense de las últimas décadas, y su muerte ha conmocionado al mundo de la literatura en su país.

Toni Morrison, Pearl S. Buck y ella han sido hasta ahora las únicas estadounidenses galardonadas con el Nobel de Literatura.

Entre sus obras más destacadas figuran The Wild Iris (El iris salvaje, Pre-Textos, 2006), gracias a la que obtuvo el premio Pulitzer; Averno (Pre-Textos, 2011), con la que ganó el premio L. L. Winship/PEN New England, y Faithful and Virtuous Night (Noche fiel y virtuosa), ganadora del premio Nacional del Libro en Estados Unidos.

Su ensayo Proofs and Theories (Pruebas y teorías), con reflexiones filosóficas y metafísicas, también mereció el premio PEN/Martha Albrand.

Profesora en la Universidad de Yale (Connecticut), Glück formaba parte de la Academia Americana de las Artes y las Letras y de la Academia de Poetas Americanos.