Muere Randy Meisner, cofundador y bajista de la banda de rock los Eagles

Randy Meisner, miembro fundador de los Eagles, falleció el pasado miércoles por la noche en Los Ángeles (California), con 77 años, a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bajista, compositor, vocalista y padre del grupo de música, Meisner perteneció en un primer momento a la banda pionera de country-rock que dio lugar en 1971 a los Eagles, formados junto con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon.

La banda anunció la noticia este jueves a través de su página web, acompañada de unas palabras de despedida: "Randy fue una parte integral de los Eagles y fundamental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su popular balada, Take It to the Limit".



Con álbumes tan característicos como Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights y Hotel California, el grupo logró pasar a la historia como una de las bandas de rock más influyentes en la industria musical del pasado siglo. Como prueba de ello, en 1998 Meisner y sus compañeros fueron integrados en el famoso Salón de la Fama del Rock and Roll.

Randy Meisner (derecha) sujeta un premio acompañado del resto de miembros de la banda de The Eagles, a 12 de enero de 1998, en Nueva York. — Jon Levy / AFP

Los Eagles llegaron a vender 150 millones de álbumes en todo el mundo, 16 de los cuales pertenecieron a los millones vendidos en Estados Unidos con el más famoso de todos: Hotel California, catalogado por la revista Rolling Stone como uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos.

Lanzado en 1976, supuso la cúspide de la carrera musical de Meisner, pero también el inicio del fin. El siguiente lanzamiento quedó marcado por las diferencias estructurales en la banda, así como por el consumo desmedido de drogas de sus integrantes.

Bastaba con la melodía inicial de Hotel California para transportar a su oyente a los sesenta. Mientras esta representaba "la buena vida en Los Ángeles", The Long Run, el siguiente disco, significó "una pérdida de la inocencia". Así lo señaló en su día el propio cantante, Don Henley. Poco después, en 1980, la banda se disolvió.

Meisner, quien antes había formado parte de la banda Poco, abandonó la agrupación en 1977 para continuar su carrera en solitario. Así, el bajista fue sustituido por Timothy B. Schmit. Gracias a su decisión, Meisner compuso uno de sus grandes éxitos en 1981: Hearts on Fire.

Tras más de medio siglo marcando la historia musical, la banda, hoy formada por Henley, B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh y Deacon Frey, anunció su gira de despedida The Long Goodbye, que comenzará en septiembre de 2023.