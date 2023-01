Muere Tom Verlaine, el icónico guitarrista del grupo Television, a los 73 años

El guitarrista Tom Verlain, miembro y líder del grupo de música punk Television, ha fallecido este domingo a los 73 años en Nueva York. La hija de la poeta y cantante Patti Smith, Jesse Paris Smith, ha anunciado que la defunción del músico se ha producido tras una "breve enfermedad" sin especificar la causa de la muerte.

Michael Stipe, cantante del grupo R.E.M HQ, se ha despedido del guitarrista a través de la cuenta oficial de la banda, reivindicando su "agradecimiento eterno". "He perdido a un héroe", ha lamentado. Además, ha reconocido que Verlain le introdujo en el mundo de la música.

Tom Verlaine 1949-2023



"I've lost a hero.... You introduced me to a world that flipped my life upside down. I am forever grateful." - Michael Stipe pic.twitter.com/csmxXhKPht — R.E.M. HQ (@remhq) January 29, 2023

Tom Verlain, del punk al éxito

Miller, de nombre Thomas y de pseudónimo Verlaine, se inspiró en la admiración que sentía por el poeta francés del siglo XIX Paul Verlain para darle forma a su carrera profesional. En medio del ruido neoyorquino de los años 70 dio sus primeros pasos en la sala de conciertos de Manhattan CBGB, lugar desde donde dieron su gran salto otros artistas como Los Ramones, Talking Heads o Patti Smith. En 1972 creó la banda Neon Boys, que –junto a su compañero Richard Meyers– acabaría nombrando como Television en 1973.

El grupo solamente llegó a publicar dos álbumes con los que Verlaine consolidaría su proeza con la guitarra. Las cuerdas sonaban, como lo describió la propia Smith, como el sonido de "miles de pájaros aullando". Marquee Moon y Adventure se convirtieron en el pasado, presente y futuro del artista neoyorquino.

El primer disco, Marque Moon, fue publicado en 1976. En él, el mal no se deja ver (See no evil) está entre los solos de guitarra que elevan al cielo a cualquier creyente del rock. Bajo un estilo único de rock and roll al apalear las cuerdas y los trastes como solo los Rolling Stones saben hacer, el album consiguió posicionar al guitarrista entre los mejores 100 músicos de las cuerdas.

Encontrándose en el puesto 90 de la revista Rolling Stones, Verlaine mantuvo un punk violento y melódico que le permitió seguir creando en solitario después de que se publicase el segundo disco de Television, Adventure, en 1978. Este fue recibido por el crítico Ken Emerson, que explicó que, aunque estaba a "la altura de su título", carecía de "la tensión irregular y el drama misterioso que imbuyó a Marquee Moon". Al mismo tiempo, el crítico musical Mark Deming destacó que era "más suave y menos agresivo" que la primera entrega del grupo.

Una carrera en solitario con diez álbumes

Ante el éxito de su banda, en 1979 inició su carrera en solitario. Algo que le llevó a publicar hasta diez discos diferentes. El primero, Tom Verlaine, se convertiría en uno de sus álbumes más conocidos con temas como Kingdom Come, The Grip of Love o Yonki Time.

En medio de las notas de los nueve álbumes restantes en solitario –Dreamtime (1981), Words from the Front (1982), Cover (1984), Flash Light (1987), The Wonder (1990), Warm and Cool (1992), The Miller's Tale: A Tom Verlaine Anthology (1996), Around (2006), Songs and Other Things (2006)–, la banda con la que inició sus primeros pasos volvió en 1992 para sacar el disco Television. Un álbum compuesto por diez canciones.

Tal fue el impacto de la vuelta de la banda pospunk que el sencillo Call Mr. Lee se posicionó el número 27 en la lista de Modern Rock Tracks de Billboard. Este nuevo álbum únicamente reunió en un par de ocasiones a los miembros de la banda para que los mayores éxitos de Television sonasen sobre el escenario.