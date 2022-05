Nathalie Álvarez Mesén: "Esta sociedad impone vergüenza sobre el cuerpo de las mujeres"

"Provengo de una familia numerosa compuesta mayoritariamente por mujeres y, a pesar de ello, todas esas normas patriarcales malsanas de cómo la mujer debe o no debe comportarse se reprodujeron y pasaron a mí", confiesa la cineasta costarricense-sueca Nathalie Álvarez Mesén, que se ha resarcido de esa educación desde el cine, con Clara Sola, la historia de una mujer reprimida y sometida durante casi cuarenta años que finalmente se rebela.

Estrenada en el Festival de Cannes, en la Quincena de Realizadores, esta ópera prima, una obra de una sensibilidad extraordinaria y un compromiso potente e inalterable, es un juego de alegorías con el que la directora se pregunta ¿cómo vamos a superar y sanar de las lacras de tantos años de machismo y patriarcado si aún algunas mujeres reproducen sus normas? Es una invitación a la autocrítica, a la reflexión y "espero que la película se sienta como una llamada a la desobediencia".

Clara es una mujer de cuarenta años con una esclerosis severa y de la que sus vecinos creen que tiene una conexión especial con Dios. Vive en una pequeña localidad en medio de la naturaleza, en la que encuentra el consuelo que necesita. Sometida a un cuidado represivo y controlador por parte de su madre, observada por todos como la sanadora, Clara estalla con un tardío despertar sexual que puede significar su liberación.

La película enfrenta lo sagrado y lo pagano, la religión y la naturaleza, el fuego y el agua, ¿la represión y la libertad en la historia de la mujer?

Todo representa muchas cosas internas y externas de la historia de las mujeres y de las mujeres en contextos religiosos y patriarcales, que es el mundo en el que vivimos. Y también tiene que ver con querer contar la historia desde el punto de vista de una familia matriarcal, pero que sigue reproduciendo las normas patriarcales. Y si se siguen reproduciendo sin hombres ¿cómo vamos a hacer para superar eso? Me interesa indagar en esta sociedad que impone vergüenza sobre el cuerpo de las mujeres, a lo que contribuyen todos un poco, la religión, los medios de comunicación... Quería contar la historia de una mujer a la que no le nace esa vergüenza ni aunque se la intenten imponer todos los demás.

"La libertad sexual está en el principio de la liberación de la mujer"

Vergüenza y sentido de pureza...

Sí, que está muy presente en las familias católicas.

El elemento de sanadora ¿es una manera de subrayar el hecho de las mujeres educadas siempre para cuidar a los demás?

Así es, ¡hay tantas imágenes de mujeres que son eso, las cuidadoras! la madre que cuida, la virgen, es esa rol de sacrificio que se impone a la mujer, que tiene que sacrificarse por los demás, que tiene que parir con dolor... Es la frustración por todo eso y de ahí nace este personaje, que es un personaje terco, honesto, que dice lo que siente, que no siente esa vergüenza, pero que por años de condicionamientos se ha impuesto a sí misma límites internos. Ella va a obedecer hasta que empieza esta revolución interna y un despertar sexual.

¿La libertad sexual está en el principio de la liberación e independencia de las mujeres?

Sí, la libertad sexual está en el principio de la liberación de la mujer, y de todo el mundo, porque tiene que ver con la aceptación de uno mismo y del cuerpo. Hay que poder hablar de los deseos del cuerpo porque es lo natural. Todo está relacionado, la fisicalidad de los cuerpos y lo que va más allá, y todo en el interior.

Usted maneja la ambigüedad con el personaje, ¿realmente sana a la gente o solo necesitan creerlo?

El elemento de sanadora de Clara es una imagen que el resto de la comunidad ve como positiva, porque da esperanza a la comunidad, si cura o no cura es irrelevante, porque lo importante es que la gente se siente curada. Pero es una imposición que le han impuesto. Clara es como una bruja al revés, se la está imponiendo esta posición que ella no quiere, porque ella torna mucho más a la naturaleza, tiene una comunicación más honesta con la naturaleza, sin jerarquías.

"Los humanos se separan a sí mismos de la naturaleza, como si no fuéramos parte de ella"

Naturaleza y comunidad son otros dos asuntos importantes en la película...



Porque vivimos en una sociedad extremadamente individualista, no sólo de un humano a otro, sino de una especie a otra. ¿Por qué los humanos tienen más valor que otras especies? Los humanos se separan a sí mismos de la naturaleza, como si no fuéramos parte de ella. Clara no siente esa división, se siente parte de...

Clara se comunica perfectamente con la naturaleza y es parte de lo que la hace 'diferente'...

Tiene una comunicación muy intuitiva con la naturaleza. Eso y, definitivamente, la esclerosis severa que padece. Pero sí, ella tiene una relación intuitiva con la naturaleza. Clara es 80% humana, 10% loba, 1% yo y 1 % Wendy.

Se ha hablado mucho de realismo mágico en su película, ¿es una referencia real?

Creo que la gente conecta realismo mágico con la naturaleza, porque se siente bien. Es que lo real es maravilloso y lo de realismo mágico es una expectativa que se puede dar al público. Depende de cómo se vea la película, ¿todo está dentro o fuera de Clara? depende de si va más allá.

¿Hay que romper todas las normas represivas y machistas vengan de donde vengan? ¿no hay nada sagrado?



Nada y además, son dañinas para todos, para los hombres también. El personaje del hombre, de Santiago, no reproduce esas ideas machistas y es muy empático, ayuda mucho a Clara, está más abierto, es muy sensible. Pero sí hay figuras sagradas y eso tiene que ver con el sentido de comunidad. En Latinoamérica la familia es muy diferente a las familias de Escandinavia, donde los hijos se van mucho antes de casa. Son sociedades más individualistas. En Latinoamérica las familias pasan mucho más tiempo juntas y si tiene una creencia en especial, aunque sea dañina para las mujeres, estas eligen quedarse para no perder esa comunidad. Clara se pone de nombre Clara Sola porque escoge la soledad, escoge romper con esas cadenas, esas herencias, esas cadenas... Es lo más triste de estas generaciones, que tienen que romper con ese sentido de la familia y de la comunidad. Pero, poco a poco, se irá logrando, la cosa es lograrlo antes de que sea inevitable el cambio climático.

"Hay que hacer un esfuerzo específico abriendo camino a las mujeres"

¿Hay un intento de autocrítica y reflexión sobre la libertad de las mujeres dentro del mundo de las propias mujeres?

Sí exacto, y por eso no quería en la película hombres machistas. Todavía hay mujeres que siguen reproduciendo las normas de la sociedad patriarcal. Las otras historias se han contado mucho. Hay que tener mucho cuidado y educarse para cambiar.

El equipo está formado por mujeres jefes de equipo. Más allá de que sean las/los mejores profesionales posibles, ¿es una decisión reivindicativa? ¿Cómo vive el hecho de ser mujer en el cine, dominado todavía por los hombres?

Aún falta mucho, por eso hemos hecho un esfuerzo y yo tomé la decisión concreta de trabajar con mujeres en el equipo. No es difícil de encontrar, lo que pasa es que no se buscan. Escogimos a los mejores, pero si la cosa quedaba entre dos, apostamos por las mujeres, eso fue muy a propósito. Recibimos muchas recomendaciones, el 90% que nos recomendaban eran nombres de profesionales hombres, pero no era porque fueran mejores, es la dinámica. Hay que hacer un esfuerzo específico abriendo camino a las mujeres. Poder hacer cine es un privilegio, es una posición de poder y poder que escoger quiénes cuentan con nosotras las historias es muy importante.

La película se estrenó en Cannes, ¿qué puertas le abre?

Luego he dirigido un episodio de televisión en EEUU y se ve todo lo que se puede aprender y abre otro camino. Cannes creo que nos da un aval para poder pedir lo que sabemos que necesita la próxima película para poder hacerse bien. En cambio con la primera trabajas con lo mínimo y te alegras de lograrlo, pero es que hay que hacerlo bien.