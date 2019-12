Con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo desde que Andrzej Sapkowski publicase la primera novela a comienzos de los noventa, el mundo de The Witcher no ha hecho más que expandirse y conquistar territorios. Primero fue el de la tinta y el papel; en 2007 llegó al de los videojuegos y ahora, de la mano de Netflix, ha consumado su asalto al mundo de las series. Con Lauren Schmidt Hissrich como showrunner y Henry Cavill en el papel del mítico Geralt de Rivia, brujo y cazador de monstruos, esta producción que ya tiene confirmada una segunda temporada aterriza hoy en la plataforma con los fans de la saga ávidos por saber cómo ha sido llevada a cabo una adaptación que no era sencilla.

"Hemos basado la mayoría de las cosas en los libros y hemos realizado cambios principalmente por el ritmo o para reordenar la narrativa. Hemos entretejido las historias en un orden cronológico diferente al de las novelas, pero utilizamos cada historia y algunos diálogos reales de los libros porque quiero que los fans que los aman digan: "Oh, reconozco esa línea", ha explicado Schmidt Hissrich sobre cómo se ha trabajado en ese salto del papel a la pantalla y que da una ligera idea de los que pueden esperar los seguidores de Geralt y sus aventuras.

Lo que encontrarán, vistos los cinco episodios facilitados por Netflix a los medios antes del estreno, es una serie de fantasía con un gran despliegue a nivel de producción y unos actores entregados a la causa. Lo mejor son sus escenas de acción y esas peleas coreografiadas, el universo creado y el humor -las escenas de Geralt y el Bardo son muy cómicas-. Y, además, unos personajes femeninos tan protagonistas como quien da nombre a la historia y que, en algún episodio, llegan incluso a superarle en minutos ante la cámara. Ellas son Yennefer y Ciri. Y con Anya Chalotra y Freya Allan, actrices que les dan vida, habló Público durante su reciente paso por Madrid para asistir a la Heroes Comic-Con.

Lo que quiere desde el principio es que los fans entren

Sobre la importancia de ambas y de la posible imagen preconcebida de quien no conoce la historia interna de The Witcher de que priman los roles masculinos, Chalotra señala que lo que se ve en la serie es algo que estaba ya en los libros. "Hemos desarrollado el material de la novela, personajes muy potentes. Lauren tenía una gran ambición para esta serie y ha desarrollado mucho los personajes, especialmente Yennefer y Ciri. Lo que quiere desde el principio es que los fans entren. Creo que los viajes de ambas son más fuertes porque están ligados el uno al otro por el destino. Y creo que para Yennefer, que Ciri tenga una línea narrativa independiente de Geralt ayuda mucho a toda la trama y viceversa", analiza la actriz que da vida a Yennefer, una mujer cuyo mayor anhelo es “tener una conexión real, amor…".

Geralt de Rivia, personaje de 'The Witcher' | Netflix

Enfrentarse a un universo tan basto y venerado como este siempre impone. Porque cada lector y jugador cuenta con una imagen mental de cómo son sus protagonistas. A veces ocurre que el reparto elegido se encuentra dentro del denominado fandom, pero, otra veces, no es así. En el caso de estas dos actrices casi noveles ninguna había leído el material original con anterioridad y decidieron afrontar el reto de manera distinta. Chalotra reconoce que prefirió mantenerse alejada de los libros: "Creo que ha sido mejor para mí, porque tener la imagen de un personaje tan icónico… Ella se ha convertido en lo que yo he hecho con ella. Tenía la sensación de que si hacía una interpretación honesta iba a llegar a darle vida a este personaje". Por el contrario, Allan explica que leyó La sangre de los elfos llevada "por la emoción" en cuanto supo que le daban el papel. Fue una manera, añade, de "comprobar que lo que yo estaba haciendo era veraz o más preciso respecto al material original, tuve la sensación de haber entendido a mi personaje".

The Witcher es del género fantástico, como definen sus protagonistas si solo pudieran elegir una palabra, pero lo bueno que tiene es que dentro de esa etiqueta cabe todo. Aventuras, acción, drama, amor, humor, sexo, violencia… "Yo creo que hay un buen equilibrio, porque te metes tanto en los personajes que no solo ves sus miedos más oscuros y profundos, sino que de repente les ves utilizando su ingenio para conseguir lo que quieren o manipular a otra persona. Realmente tiene un poco de todo esta serie, porque hay muchos personajes, cada uno tiene una historia diferente que contar y cada uno ha pasado por diferentes experiencias", resume Chalotra.

"La serie refleja cómo está el mundo, cómo es el mundo"

Y, además, suma ciertas referencias a temas universales que hacen que no sea demasiado complicado encontrar paralelismos con el mundo real y la actualidad del momento. De ahí que quien da vida a Yennefer comente durante la entrevista con Público que desde su punto de vista "la serie refleja cómo está el mundo, cómo es el mundo. Eso es lo que es fantástico, que la gente pueda identificarse porque hay temas muy relevantes y luego también está el bonus de que es una fantasía y los elementos que eso conlleva. Pero sí, definitivamente pienso que hay un paralelismo entre el mundo real y el mundo creado en la serie, que resulta que incluye castillos, monstruos y magia".

Ciri, personaje de 'The Witcher' | Netflix

Todos esos ingredientes, que están en la novela y aquí cobran vida, son los que atraen en gran medida a esa parte del público que disfruta con la fantasía. La serie está hecha para quienes conozcan el universo en el que se adentran e intenta llegar a quienes aterrizan en él por primera vez. Que lo consiga tanto para unos como para otros dependerá mucho de las expectativas y de su capacidad para dejarse llevar. A veces es mejor no hacerse muchas preguntas y, simplemente, disfrutar del espectáculo. Chalotra se muestra esperanzada ante la posibilidad de llegar a todos esos fans del fantástico que no conocen los libros o el videojuego y reconoce que, aunque es "muy difícil introducir en la serie a toda esa gente que no sabe nada de The Witcher, creo que se ha conseguido".

Sobre la presión y el revuelo generado alrededor de esta adaptación por la legión de fans que arrastran Geralt y el resto de personajes, Allan se muestra algo "nerviosa" y "tratando de trabajar en cómo gestionar lo que se nos viene encima. Todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero espero poder conseguir gestionarlo bien. Lo bueno es que en cuanto se estrene nos pondremos con la segunda temporada, así que estaremos distraídas, entretenidas…".

En cuanto a las comparaciones con Juego de tronos, que ya las ha habido antes del estreno de hoy y es más que probable que las haya después, Ciri en la pantalla señala que la razón probablemente esté en el hecho de que "acaba de terminarse Juego de tronos y nosotros acabamos de empezar. Se trata de dos series con millones de fans que provienen de los libros y son del género fantástico. Por lo tanto, es fácil para la gente compararlas de manera instantánea. Es obvio. Son historias y personajes completamente diferentes, pero entiendo la comparación".