Qué fue de la niña del napalm, 50 años después: la icónica fotografía, en siete cuestiones

El 8 de junio de 1972, en plena Guerra de Vietnam, el fotógrafo de la agencia Associated Press Huynh Cong Út apretó el disparador de su cámara. En la superficie de la película que tenía cargada quedó sobreimpresionada una de las imágenes más icónicas de todos los tiempos y un símbolo universal del horror de la guerra y de todas las víctimas civiles.

La fotografía de la niña del napalm, que ayudó a detener una guerra, cumple este miércoles medio siglo.



¿Qué recoge la imagen?

En ella aparece, junto a otros niños y varios soldados, una niña de nueve años llamada Phan Thị Kim Phúc con la piel quemada escapando de los efectos de las bombas incendiarias de napalm lanzadas por un avión del Ejército survietnamita, aliados de EEUU, sobre la pequeña aldea de Trang Bang, cerca de Ciudad Ho Chi Minh (entonces Saigón).

En 2015, cuando se cumplieron 43 años de la fotografía, el autor y la protagonista respondieron a las preguntas de Público.



¿Qué es el napalm?

Se trata de un combustible que produce una combustión más duradera que la gasolina. Ha sido utilizado en varias guerras para arrasar zonas, tanto con lanzallamas como en bombas incendiarias. El nombre napalm procede del acrónimo de ácido nafténico y ácido palmítico, con los que se fabrica. Se considera un arma química.



¿Quién es el fotógrafo?

Huynh Cong Út más conocido como Nick Ut. Nacido en Long An, Vietnam, se hizo reportero cuando sólo tenía 16 años, justo después de que su hermano mayor, Huynh Thanh My, también reportero, fuese asesinado en Vietnam. En 2015, en declaraciones a Público, explicó su obsesión por aquella época con lograr una instantánea que pudiera "parar la guerra" en su tierra. "Soñaba con ello y lo imaginaba todo el rato", aseguró.

Fue galardonado por la foto con el premio Pulitzer. Durante su carrera ha estado siempre vinculado a la agencia Associated Press. En la actualidad vive en Los Ángeles (EEUU) y es ciudadano estadounidense. El pasado día 2 escribió una opinión en The Washington Post, rememorando el momento.

¿Qué impacto tuvo la fotografía?

Se ha considerado ampliamente que la instantánea contribuyó a la reacción social de aquellos años contra la guerra. Poco después, el presidente estadounidense Richard Nixon, que en una conversación con su jefe de gabinete, H. R. Haldeman, dudó de la veracidad de la fotografía y pensó que había sido retocada, aceleró la retirada de las tropas norteamericanas.



Además, la propia protagonista aseguró a Público que si no hubiese sido por la imagen probablemente habría muerto. "Cuando salí en las portadas de los periódicos tuve muy buenos cuidados", aseguró. Según los relatos de ambos, Nick Ut la llevó a toda prisa en busca de ayuda médica e informó a los sanitarios de que iba a hablarse mucho de ella.

¿Por qué aparece desnuda?

Según Phan Thị Kim Phúc, cuando el combustible incendiado le cayó por la piel le quemó la ropa. "La ropa no me la quité yo, ardió", explicó. En su relato también detalló que las quemaduras en su mano izquierda se las provocó al quitarse el napalm del brazo derecho con esa mano.



¿Hubo reparos a la hora de publicarla?

El propio autor de la foto ha contado que cuando envió las fotos a la agencia uno de los editores rechazó inicialmente publicarla porque había un desnudo frontal. Sin embargo, en la agencia se llegó rápidamente a la conclusión de que el valor de la fotografía eliminaba cualquier reserva sobre el desnudo.



¿Dónde está ahora la 'niña'?

En la actualidad Kim Phuc reside en Canadá y trabaja con la Fundación Internacional Kim, que brinda asistencia a niños víctimas de guerra en todo el mundo.



Este martes, publicó un artículo de opinión en el diario The New York Times. En él narra sus recuerdos sobre aquel día y sobre su vida posterior. Una vez más explica que Nick le salvó la vida, aunque reconoce que en ocasiones llegó a odiarlo y a detestar la foto. El texto también refleja las dificultades, la ansiedad y la depresión que sufrió al verse como el foco de la lástima, pero también cómo cuando fue adulta logró reconciliarse con la foto. "Con el tiempo he llegado a sentirme orgullosa de haberme convertido en un símbolo de la paz", resume.