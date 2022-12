Las Ninyas del Corro: "No queremos un Lamborghini, queremos pagar la hipoteca a nuestros padres"

En su show en Barcelona, Kase O las subió al escenario y las presentó como parte del futuro del rap español. Las Ninyas del Corro, raperas nacidas y criadas en la ciudad condal, han sufrido para hacerse un hueco en el panorama, pero poco a poco empiezan a encontrar consenso y aplauso generalizado.

Laura Bonsai (26 años) y Felinna Vallejo (23) mezclan inglés y castellano, rapean sobre sus luchas, sus miserias, sobre amor y seducción. Todo con un sonido proveniente de los bajos fondos, del rap más originario y más puro que hubo y que aún permanence en algunas voces jóvenes que toman el relevo.

¿Cómo os conocisteis?

Laura: En un evento de rap, el Gold Battle. En Barcelona había una época donde se hacían muchas batallas de gallos. No se hacían tantos conciertos como ahora y siempre se hacía este festival donde se invitaba a artistas de Barcelona. Era un evento de chavales que costaba tres euros la entrada.

Felinna: En ese momento había un movimiento súper heavy. Había eventos y quedadas todas las semanas. Todo muy underground. Había chicas, pero se notaba mucha competitividad entre nosotras, y con Laura no me pasó eso. De repente hubo luz [Risas]. Yo tendría unos 15 años, ahora tengo 23. Nosotras solo mirábamos y aprendíamos, estábamos en la grada observando.

Laura: Si ya había pocas mujeres... Conocía muchas chicas pero hasta conocerla a ella no fue coincidir mucho con alguien en gustos.

¿Entonces ya teníais la idea de ser raperas?

Laura: No, mucho más adelante. Aunque te gusta y escribes tus cosas y rapeas con una base de Internet y piensas que ha quedado mono... Luego lo rulas entre amigos y tal, pero hasta que te decides a subirlo a YouTube pasa mucho tiempo. Con qué valor voy a subirlo yo, siendo una piba, con tanto hombre y el discurso de siempre es "me follo a tu novia" y "tu madre es una puta". Pensaba: Todo lo que diga yo, ¿quien puede verle el interés? Todo el mundo me diría "pues ponte a fregar". Cuando ves batallas contra pibas siempre les dicen eso.

Felinna: Las primeras grabaciones fueron en 2016 o así, eran en un espacio autogestionado de Barcelona donde un tío tenía un ordenador para grabar. No era ni un estudio, eran tres maderas que se caían, megaprecario y con una humedad terrible. Todo empezó porque queríamos hacer una colaboración juntas y nos dimos cuenta de que teníamos ya cinco temas juntas.

¿Qué aporta cada una a Las Ninyas del Corro?

Laura: Aportamos cosas distintas. No solo a nivel de letra y rap, sino al propio grupo. Pero, por ejemplo, Felinna tiene una actitud muy contundente y protesta desde la chulería, mientras yo lo hago desde una vía más política o explícita.

Felinna: Las Ninyas del Corro estamos muy compenetradas. Si hacemos un tema buscamos estar en la misma línea.

¿Ha ido perdiendo el rap su carácter reivindicativo?

Felinna: Jamás tendremos un mensaje tan vacío porque hay una realidad, valores y ética que no nos lo vamos a permitir. No quiero tener un Lamborghini y vacilar de eso. Quiero pagar la hipoteca a mis padres y formarme.

Laura: La ropa que me regale Prada la voy a vender, me la suda [Risas]. La gente que chulea de eso se cree que chulea, pero yo chulearía diciendo que he trabajado en una tienda de ropa que ahora me la regala. Eso sí puede ser una chuleada, pero que todo sea playas con chicas y tal, eso no es chulear.

¿Metéis la política en vuestro día a día?

Felinna: Muchas veces no contamos con más personas por eso. No quiero decirle a nadie que venga a trabajar por 100 euros. ¿Con qué cara se dice eso? Y encima mientras yo pido un caché a los festivales. No, ya nos apañamos nosotras mejor. Hay muchas veces que esto se escapa de tus manos, pero otras no. Soy de las que piensan que siempre tienes que estar en el puto meollo, porque las cosas se cambian desde dentro. Muchas veces ves el cartel y no compartes lo que dice el cabeza de cartel.

Laura: Porque el cabeza de cartel ha abusado de pibas, por ejemplo. Pero es que yo no soy el festival, no le estoy contratando. Si yo digo que no a ese festi lo que sigo es invisibilizandome. No soy quien tiene que decir, es el festival el que tiene que decirlo. Si tú vas a un concierto nuestro estamos cagándonos en los raperos que han actuado antes o después que nosotras.

¿Os sentís con la responsabilidad de abanderar o dar voz a ciertas luchas?

Laura: Cada una lo hace a su manera. Nosotras hacemos un rap explícito pero no. Te digo que soy feminista, pero desde mi punto de vista personal. Lo digo a través de una metáfora, no tan panfletario.

Felinna: Así somos, somos mujeres feministas y lo contamos desde ahí. Pero muchas veces escribes algo y tienes que revisar esa barra para que no lleve a confusión o genere polémica. No creo que los tíos se revisen las barras para no generar polémica. No me gusta explicar mis barras y que cada uno entienda lo que le dé la gana. Si tengo un mensaje algo confuso hay veces que me da igual, pero otras lo cambio por pereza.

Laura: Nuestro rap es feminista sin querer. Escribimos lo que sentimos y no lo que la gente quiere escuchar. Como la poesía, como todo. No te dicen explícitamente "soy del Partido Comunista" [Risas]. Siempre se ha entendido mal el rap en España. Y el discurso de EEUU de ser multimillonario y tal se extrapola de una forma irreal. El que quiere tener eso, ya puede tenerlo desde antes. Yo no quiero un coche ni ser multimillonaria, no son mis valores. Si tengo dinero quiero una casa, vivir tranquila y vivir cerca de mi familia. Esa ostentación se dice porque se puede.

Felinna: Como el rap ha sido eso, decir que vienes de la mierda y vendes cocaína aunque no sea cierto, pues se dice. Y ahora dices que tienes dinero y el armario lleno de marcas. Si lo tienes es porque tienes una base ya previa suculenta, amigo. Además, yo no conecto con eso. Qué más me da el dinero que tengas.

Laura: Nos ha costado tanto conseguir según qué cosas que pienso que ha sido largo porque nunca hemos tenido medios ni dinero. Nos ha afectado mucho ser de clase obrera porque había gente que no se implicaba en nuestro trabajo. A la gente rica los de la calle le damos miedo. Algo tan real les asusta. Saber que tú estás en la mierda y que te puedo señalar porque tú no los has pasado, eso da miedo.

¿Os gusta improvisar en el estudio? Hay muchos artistas que reconocen que los discos enteros los graban así.

Laura: Nosotras 50-50. Nos hemos dado cuenta porque cuando grabamos con alguien y vemos que se graban su cacho y adeu. Y yo no podría hacer eso. Mi nivel de exigencia no me lo permite [Risas]. Somos bastante turras. Una película no se hace en un día, así que no haces un disco en un día, a no ser que sea música que te da igual que al pasar un mes ya no lo oigas.

Felinna: Es que un tema se queda ahí para los restos, no voy a meter una barra de relleno. Mola verlo con perspectiva y ver crecer el tema. Y ver el resultado del trabajo de varios días es muy heavy. Eso de sacar un single al mes... ¿Cómo escriben tan rápido?

¿Habéis tenido trabajos pre-rap?

Laura: Pre-rap y precarios [Risas]. Tiendas de ropa desde muy pequeña y mientras hacía la carrera de Comunicación y Periodismo estuve en un festival de cine llevando la producción y de copy [copywritter] en una empresa. Podría haber seguido por ahí pero no quería salir todos los días a las siete de la tarde y comer galletas frente al teclado [Risas]. Con el periodismo me desencanté, me veía hiperconectada con el mundo y eso está guay, pero me afecta mucho lo que pasa en el mundo. Escribiría artículos mientras lloro [Risas].

Felinna: En tiendas de zapatillas sobre todo. Currábamos en la misma tienda, aunque no nos ponían juntas nunca. He dado clases de baile y he trabajado en una ONG un solo día [Risas]. Una forma de trabajar que no iba nada conmigo, estás tú que voy a comer la cabeza a la gente. Hice Psicología pero no me veía siendo psicología clínica. Me encanta la carrera, pero no me imagino en una consulta con una persona explicándome sus problemas, acabarían siendo mis amigos. Me consumiría el alma [Risas]

No dais la sensación de ser tan sensibles en vuestras canciones.

Felinna: Somos chicas sensibles, pero al público hay que mostrarle hasta cierto punto. Si la peña ya se cree que es tu colega porque ha escuchado tres temas tuyos, imagínate si te abres. Hay un límite que no se cruza, hermanos y hermanas. Pero llorar, lloro en mi casa.

Laura: Es que hasta ahora la gente estaba acostumbrada a que una colabo en el rap era una voz femenina que cantaba. Es nuestra manera de vomitar cómo somos y lo que pensamos.