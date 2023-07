Oppenheimer

Christopher Nolan

Drama biográfico

Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' de Kai Bird y Martin J. Sherwin.



Barbie

Greta Gerwig

Comedia satírica

Una muñeca que vive en 'Barbieland' es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. Basada en la popular muñeca Barbie. Margot Robbie y Ryan Gosling deslumbran en una hilarante y embriagadora historia de juguetes.



Mafia Mamma

Catherine Hardwicke

Comedia y mafia

Una ejecutiva y madre de familia estadounidense viaja a Roma para asistir al funeral de su abuelo. Allí descubre que el negocio familiar es una organización criminal y sus rivales ahora la tienen en el punto de mira, por lo que toma las riendas de 'la familia'.



La jauría

Andrés Ramírez Pulido

Drama carcelario adolescente

Un chico de campo es encarcelado en un centro experimental de menores en el corazón de la selva tropical colombiana, por un crimen que cometió con un amigo. Todos los días, los adolescentes realizan un trabajo físico extenuante y una intensa terapia de grupo.



Tierra de nuestras madres

Liz Lobato

Drama sobre la vejez

Una señora mayor que vive con su hijo con discapacidad, su borrico y su cabra, se gana la vida vendiendo sal de higuera a los viejos, que conocen sus usos milenarios y a los no tan viejos, mezclándola con tranquilizantes de farmacia y más ingredientes.