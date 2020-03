Novelas gráficas, poesía doméstica, manualidades caseras y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

Hola corazones. Nueva entrega de la agenda cultural del confinamiento. Edición fin de semana. Me llega al buzón la historia de L, un joven dedicado al mundo de la interpretación cuya pareja se sirvió del estado de alarma para finiquitar una relación que, según alegó la concernida, "no iba a ninguna parte". L, aturdido, estuvo vagando por su casa tratando poner palabras a sus sentimientos, pero L nunca fue muy de palabras, de modo que se entregó (vía Spotify) a la tradición melódica italiana experta en estas lides.

Tampoco ahí encontró consuelo. De tal forma que L, completamente enajenado, terminó callejeando a lomos de Google Street View por aquellos lugares en los que fue feliz a su lado. El banco en el que tomó su mano por primera vez, el cajero en el que sacaron pasta para llamar al Yoni, la puerta del after en la que parlotearon atropelladamente la primera noche y así hasta encontrar algo parecido al alivio. Un viaje virtual a sus recuerdos más plácidos que el bueno de L emprendió con la lucidez de un desesperado. "Me reconcilié un poco con todo lo que había vivido", apunta el sufriente en su misiva.

Y con ese fin llega, como cada día, nuestra agenda cultural (y van 7); con la intención de paliar una ruptura (esta vez con lo cotidiano) a base de buenas ideas, lecturas, películas y demás vainas que enriquecen el maltrecho espíritu del personal después de una semana de aislamiento.

>Geoguessr. Este juego tiene ya unos añitos, pero si a L le sirvieron sus derivas metropolitanas en busca de un pasado perdido, es probable que usted encuentre algo de alivio deambulando por lugares remotos del planeta Tierra. Su misión será la de descubrir dónde narices le ha depositado el azaroso código de este programa que lo mismo le suelta en un pueblecito de Malasia que en plena tundra noruega. Quizá encuentre una bandera, o quizá sea una señal de tráfico lo que le proporcione la pista definitiva, en todo caso nada como vagar por tierra ignotas para olvidar la reclusión que somos.

'La balada del norte', por Alfonso Zapico.- ASTIBERRI

>La balada del norte. La editorial Astiberri libera por cero euros en su página web la novela gráfica sobre Tristán Valdivia, un periodista sin periódico, editor sin éxito y amante sin ilusión, que abandona la capital para volver al norte. Allí le espera su padre, el marqués de Montecorvo. Son tiempos difíciles para el país, inmerso en las convulsiones de la II República, y el viejo aristócrata debe mantenerse a la cabeza de su feudo particular: la Compañía Minera del Noroeste. De la negrura de los valles mineros de Asturias surgen personajes luminosos, y bajo el ruido atronador de las minas de carbón se escucha el susurro de una canción antigua. Los viejos y nuevos tiempos chocan brutalmente poniendo a prueba al protagonista, pronto a la Humanidad entera.

PEPITAS DE CALABAZA ED.

>El apoyo mutuo. Este libro viene al pelo estos días. Editado por Pepitas de Calabaza, nos habla de conceptos clave como el "apoyo mutuo" y la "ayuda mutua". Lo firma el ruso Piotr Kropotkin y su tesis viene a soslayar que es a través de estos dos conceptos —y no a través de la lucha despiadada de "todos contra todos"—, como las sociedades humanas han podido extenderse y afianzarse, identificando los periodos de mayor expansión de esta idea con aquellos en los que el ser humano ha logrado dar lo mejor de sí mismo como especie y como conjunto de individuos. El ruso impugna esa otra idea, cada vez más establecida, en la que parece que "los más aptos" para el sistema son los más fuertes o los más individualistas. El apoyo mutuo es, en ese sentido, una forma de reivindicar la solidaridad como la mejor arma para asegurar nuestro devenir como sociedad. Quizá debamos tomar buena nota. El libro se publicó originariamente en 1902.

>Poesía en tu sofá. Este fin de semana artistas de pelaje diverso van a declamar poesías desde sus hogares. Una iniciativa que ya cuenta entusiastas recitadores de la talla de Zahara, Irene Escolar, Inma Cuesta, Miguel Ángel Muñoz, Nadia de Santiago, Ismael Serrano, Miguel Poveda o Elvira Sastre. También estará Benjamín Prado, poeta y todólogo. Como ven, un elenco variadito que a buen seguro hará las delicias de los amantes de la poesía. #PoesíaEnTuSofá es el hashtag que te permitirá estar al tanto de este festival que se desarrollará este fin de semana por la tarde.



>Manualidades do it yourself. La editorial Gustavo Gili, especializada en diseño y arquitectura, ha puesto en marcha #GGEnCasa, una campaña en la que ponen en abierto diferentes proyectos do it yourself dirigidos a niños y adultos. Artistas y diseñadores que han cedido generosamente sus propuestas para que podamos conocerlas y realizarlas estos días. Descargas gratuitas de numerosos libros de manualidades para regocijo de la muchachada indoors. Puedes descargarte proyectos de cerámica, papel, bordado, ganchillo, cosmética, estampación y arte floral aquí.



Y para terminar, un poco de música. En concreto la que proporciona el festi doméstico #quedarteencasa, con multitud de bandas dispuestas a demostrar lo mucho (o poco) que valen. Para gustos, los colores. Puedes consultar aquí la extensa programación. En la foto, Valira, que tocarán el domingo 22 a las 22 horas.