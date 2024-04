Paola Cortellesi, la mujer que ha reunido desde el cine a millones de italianos contra la violencia machista

En Italia cada 72 horas se produce un feminicidio. La cifra es espeluznante. El minuto de silencio por la muerte de otra mujer a manos de un hombre ya no era consuelo y, en noviembre, las ciudadanas y ciudadanos italianos prefirieron gritar el nombre de Giulia Cecchettin en las calles de Roma, Turín, Milán… La joven de 22 años fue asesinada por su novio, Filippo Turetta, de 21, que no pudo soportar que ella se graduara en Ingeniería Biomédica antes que él.

Todo fue terrible en aquella historia, pero la alarma sonó cuando el país entero se dio cuenta de que nadie en Italia había dudado ni un segundo, durante la semana que se buscó a la mujer, de que se trataba de un feminicidio. "Nadie pensó que la iban a encontrar. Todos sabíamos que era un caso más de feminicidio, ¡lo habíamos pensado todos! Toda Italia estaba palpitando por esta chica", recuerda Paola Cortellesi, la mujer que ha reunido desde el cine, con Siempre nos quedará mañana, a millones de italianos en una única voz contra la violencia machista.

"Pensaban que estaba loca"

Comediante, guionista y actriz, Cortellesi ha debutado como directora y ha arrasado. Lo excepcional es que lo ha hecho con una película de denuncia de la brutal violencia del patriarcado, rodada en blanco y negro, ambientada solo un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que es una comedia musical con un final en positivo, lleno de esperanza.

"Pensaban que estaba loca. Mis productores también pensaron que estaba loca, pero al final me dieron un voto de confianza. Les costó reunir la financiación, pero al final lo consiguieron", dijo la directora.

Estrenada en Italia en octubre del pasado año, Siempre nos quedará mañana, que está protagonizada por la propia Paola Cortellesi, con Valerio Mastandrea (espléndido) y Romana Maggiora, se ha convertido en un fenómeno en el país.

La película ha conseguido recaudar 36 millones de euros, mucho más que lo que hicieron en la taquilla italiana Barbie y Oppenheimer, superando éxitos históricos, como el de La vida es bella. Un respaldo de los espectadores que demuestra la preocupación de la sociedad por los feminicidios y que ha provocado que se abra un poderoso debate público en torno a ello.

Divertida, popular y política

"Quería ambientar la historia en el pasado para entender que las cosas han cambiado mucho, utilizar el contraste, aunque hay mucho que hacer todavía. Es una película que habla al público de hoy, porque este tema crea muchísimo debate en Italia", dice la cineasta, que ha conseguido casi todo a lo que un creador aspira en el cine.

Emanuela Fanelli y la directora, guionista y protagonista Paola Cortellesi, en una secuencia de la película. — BTeam Pictures

La película entretiene mucho y es divertida, es popular y política, está dedicada a un problema gravísimo que necesita acciones inmediatas. Ha provocado la reflexión pública y todo ello con una voz nueva, sin evitar riesgos y utilizando la distancia de lo representado, desdramatizando, gracias al humor y la música, pero alcanzando en unos cuantos momentos la conmoción y revelando la profunda tragedia que existe.

"La vida también es esto", dice Paola Cortellesi, que se refiere a sus abuelas, a las mujeres que vivieron esos años, así: "Cuando me explicaban lo que pasaba en su época, me contaban cosas muy trágicas, cosas terribles de la violencia contra ellas, pero también de personas que morían de hambre, cosas horribles, pero lo hacían con ironía. La ironía no denigra la importancia del tema y sirve para contar el contexto. Es el carácter romano".

Nilde Iotti y las pioneras

Nilde Iotti, la dirigente del Partido Comunista Italiano, que fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados (entre 1979 y 1992), es otra de las referencias constantes a la que alude Paola Cortellesi cuando habla de su trabajo en esta película.

Una historia que arranca con un amable "buenos días" de una mujer a su marido, y por respuesta una bofetada de éste, una rutina diaria al son de una canción, que apunta el tono y también crea la atmósfera de resignación y sufrimiento en la que vivieron (y viven) miles de mujeres. Solo que el tiempo de esa resignación ha pasado ya.

Romana Maggiora Vergano interpreta a la hija de la protagonista. — BTEam Pictures

Y Delia, la protagonista de esta película, mujer maltratada, trabajadora incansable, incapaz de encontrar una salida al infierno que vive, reacciona cuando comprende que su hija Marcella sufrirá idéntica opresión en su vida. Homenaje a las mujeres silenciadas de esos años que lucharon, a pesar de tenerlo todo en contra, y alcanzaron grandes conquistas.

En 1946, cuando está terminando esta historia, las mujeres italianas votaron por primera vez. El 89,1% de las mujeres con derecho a voto acudieron a las urnas. "Imagínate la revolución interna de estas mujeres cuando les llegaba una carta con su apellido y no con el del marido y que certificaba su derecho en la vida", exclama Cortellesi,

La directora sueña con que "esto sirva de estímulo para los jóvenes que no van a votar y para que se den cuenta de lo que se ha hecho en el pasado y de todo lo que costó… porque ¡cuánto trabajo costó tener esos derechos!".

"Ahora esa lucha se ha olvidado, pero incluso nosotros, los de mi edad, nos olvidamos de todo lo que se había hecho", concluye la cineasta que vuelve, una vez más a Nilde Iotti. "Los derechos de las mujeres no se logran plenamente. Hay que defenderlos y protegerlos, una vez más y siempre".