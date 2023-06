Paul McCartney anuncia una nueva canción de los Beatles con la voz de Lennon creada por IA

Paul McCartney ha anunciado este martes el lanzamiento del "disco final de los Beatles", en el que, mediante inteligencia artificial (IA) han recreado la voz del fallecido John Lennon.



En declaraciones al programa Today de la BBC, McCartney, de 80 años, explicó que la tecnología se utilizó para "extraer" la voz de Lennon de un antiguo demo musical para que pudiera completar una canción.

El músico británico ha anunciado que la canción ya está terminada y "se lanzará este año". McCartney no reveló el nombre de la canción, aunque según la BBC, se trataría de una composición de Lennon del año 1978, titulada Now and then.

Esa composición, que McCartney había recibido de Yoko Ono, viuda de Lennon, se había considerado en un principio como parte de una recopilación de material de los Beatles en 1995. Sin embargo, según cuenta McCartney, George Harrison se negó a trabajar en ella al considerar que la canción era una "basura".

La canción "no tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba", agregó el McCartney.

Según la BBC, el punto de inflexión llegó con el documental Get Back de Peter Jackson, de hace unos años. Para su desarrollo, se programó a los ordenadores para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos y crear así un audio "limpio".

McCartney contó a Radio 4 como Jackson "fue capaz de sacar la voz de John de un casete pequeño". Fue entonces cuando obtuvieron la voz de John y un piano, que podía ser separado con la IA. "Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra", explicó el músico.

Así, se pudo tomar la voz de John Lennon y obtenerla pura a través de esta IA, afirmó McCartney, quien admitió, no obstante, que otras aplicaciones de IA suponen un motivo de preocupación. "Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva", concluyó.