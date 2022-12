La película 'Almas en pena de Inisherin' lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2023 con ocho candidaturas

La película Almas en pena de Inisherin del director Martin McDonagh, protagonizada por Colin Farrell, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, según anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés). Por su parte, las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empatan con 14 nominaciones en el apartado televisivo.

El film Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan y Daniel Scheinert ha conseguido seis nominaciones, mientras que Babylon de Damien Chazelle y The Fabelmans de Steven Spielberg continúan como favoritos al haber alcanzado un total de cinco candidaturas.

Las películas que competirán por el Globo de Oro a la mejor película dramática son Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár y Top Gun: Maverik, protagonizada por Tom Cruise.

Mientras que Babylon, Almas en pena de Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives out Mystery y Triangle of Sadness, optan a mejor película de comedia o musical.

La disputa a mejor dirección la tendrán James Cameron por Avatar, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All at Once, Baz Luhrmann por Elvis, Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin y Steven Spielberg por The Fablemans.

Representación latina

Unos galardones que no contarán con presencia española en esta edición. La representación latina en el apartado de cine de esta edición corre a cargo del mexicano Guillermo del Toro con tres nominaciones a su filme Pinocchio, que buscará los títulos de mejor canción original, mejor película animada y mejor banda sonora.

Asimismo, el filme del argentino Santiago Mitre Argentina, 1985 ha sido nominado a mejor película de lengua no inglesa, al lado de las películas All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica, Francia, Países Bajos), Decision to Leave (Corea del sur) y RRR (India).

Ana de Armas ha sido nominada a mejor actriz de drama por la película "Blonde", donde interpreta a Marilyn Monroe

En materia actoral, la cubana Ana de Armas ha sido nominada a mejor actriz de drama por la película Blonde, donde interpreta a Marilyn Monroe. Compite en esta categoría con Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (The Woman King) y Michelle Williams (The Fabelmans).

Por otro lado, Ana Taylor Joy (The Menu), Lesley Manville (Mrs. Harries Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande) y Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) recibieron una nominación a mejor actriz de comedia o musical.

Por el lado masculino, el mexicano Diego Calva obtuvo una nominación por su papel en Babylon a la categoría de mejor actor de musical o comedia junto a Daniel Craig (Glass Onion), Adam Driver (White Noise), Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin) y Ralph Fiennes (The Menu).

Mientras que el mejor actor de drama se lo disputan Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley, Brendan Fraser con su transformación física para The Whale, Hugh Jackman por The Son, Bill Nighy por Living, y Jeremy Pope por The Inspection.

Netflix y HBO Max empatan en nominaciones

En el apartado del streaming, las plataformas Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro.

La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO) acumularon cuatro candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary (ABC) fue la producción más nominada con cinco menciones.

Recuperar prestigio y relevancia

Con esta edición, los Globos de Oro intentan recuperar el prestigio y relevancia mediática y su lugar como el segundo premio más relevante en la industria del cine después de los Óscar.

En 2021 el periódico Los Ángeles Times sacó a la luz una investigación que revelaba que algunos de los entonces 87 miembros de la HFPA ni si quiera trabajaban en algún medio de comunicación y que entre ellos no había ningún votante negro.

Además, cuestionaba la legitimidad de los premios debido a los regalos que algunos asociados recibían por parte de los estudios y el escándalo generó que la última edición de la entrega de premios se llevara a cabo en privado y no fue televisada.

Los Globos de Oro se llevarán a cabo el 10 de enero en el hotel Hilton de Bevery Hills (California) y serán transmitidos nuevamente por la cadena de NBC.