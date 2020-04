Playlists contra el tedio, fotografía balconil y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

Agenda del confinamiento. Días 21 y 22. Weekend edition. Si para algo está sirviendo el confinamiento –además de para atajar al bicho y demostrar nuestra competencia como pueblo en materia performática– es para brindarnos la posibilidad de husmear en el ámbito de lo privado. Las conexiones telemáticas, con sus encuadres imposibles y su imagen secuenciada, nos permiten conocer de otro modo a nuestro interlocutor a través de las pistas que nos deja esa íntima escenografía que, de forma un tanto generosa, llamamos hogar.

Hablamos, cómo no, de esa Expedit de Ikea que asoma al fondo (un clásico), de los tendederos de interior con sus calcetines colganderos, de las tacitas Mr. Wonderful o de ese poto esmirriado que cuelga de la estantería. También del gato chino de la fortuna, ese cuyo bracito oscilante auguraba un cierto porvenir económico y que ahora, pandemia global mediante, sirve de contrapunto al ERTE que te acaban de adjudicar y constituye una mueca sombría del destino.

Desde aquí un sentido homenaje a todos esos objetos que integran nuestros domicilios, basura sentimental sin oficio ni beneficio, justificados únicamente por su presencia, restos de una existencia que pudo ser dichosa y prometedora y que ahora, en pleno desquicie pandémico, nos acunan.

>Cuarenta días y 500 noches. Después de más de veinte días confinados, el tedio adopta hechuras corpóreas y de ahí a escuchar voces hay sólo un paso. Los lectores de Público, conscientes de lo delicada que es la situación, han creado esta playlist –ecléctica, voluntariosa, algo frívola y por momentos perrofláutica– para acallar esas voces que cree usted escuchar cuando se hace el silencio en su cuchitril. Tonadas de ayer y hoy, algunas de las cuales son simplemente oportunas, otras están muy bien elegidas y hay un remanente cuya incursión este redactor no sólo no suscribe, sino que se permite el lujo de impugnar (Bailar pegados, ¿en serio?).

>Fotografía balconil. La crisis pandémica que vivimos ha conferido a las balconadas una importancia que no siempre tuvieron. Si tradicionalmente era el lugar elegido para apurar la chusta, airear las zapatillas o montar un improvisado vergel metropolitano, de un tiempo a esta parte se han erigido como el último bastión de socialización y entretenimiento. Quizá por ello, el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con PHotoESPAÑA, "convencidos del talento y creatividad de todos los ciudadanos" (mucho convencimiento es ese), han puesto en marcha una convocatoria en la que animan a la ciudadanía a que capte su trocito de realidad y lo publique vía Instagram. Aquí tienes todos los detalles.



Una de las imágenes seleccionadas por PHotoESPAÑA.- @joamredi

>Sonorama en casa. Llega el fin de semana y el cuerpo pide jarana. Sacar a pasear el meñique, un poco de música en directo, gentío, birras, y a entonar cual borrachín alguna melodía que nos evoque tiempos mejores. Sobra decir que esto no va a ser posible. El desmadre festivalero con el que buena parte de la muchachada da la bienvenida al caloret faller tendrá que esperar este año. Por lo pronto, puede usted entregarse a la algarabía intramuros de la mano del Sonorama en casa, versión doméstica del Sonorama que tendrá lugar en Aranda de Duero del 12 al 16 de agosto. Más abajo tiene los detalles.



>El cine entra en escena. La Filmoteca Española se hace eco de las sugerencias de espontáneos y cinéfilos para componer un fresco de nuestro cine. Así nace Arrebatad@s, una película colectiva montada con las aportaciones de 200 internautas a los que presuponemos aburridos y confinados. Estamos pues ante una cinta hecha a base de remiendos, pero qué remiendos. Secuencias de Entre medias, Esta pareja feliz, El camino, Arrebato, El crack o El espíritu de la colmena se suceden en este tributo a las salas de proyección y al acto de ir al cine. En palabras del propio director de Filmoteca Española, Josetxo Cerdán, Arrebatad@s es "un cuaderno de apuntes sobre la historia de los espectadores del cine en España".



Un instante en 'El espíritu de la colmena', de Víctor Erice.

>F.O.M.O. Las cifras varían según los estudios pero la horquilla no deja de ser preocupante; recurrimos al teléfono entre 80 y 110 veces al día. Por lo general no buscamos nada, anhelamos –más bien– una gratificación. Se trata de un comportamiento compulsivo inducido ya sea por una expectativa de notificación, un timeline vertiginoso o la necesidad de un me gusta que aplaque nuestro ego insaciable. Los anglosajones, expertos en etiquetaje y acrónimos varios, ya tienen sus siglas preparadas: F.O.M.O (Fear Of Missing Out), lo que en castizo viene a referir el miedo a perderse algo o a quedar excluido. Pues bien, F.O.M.O. es también el nombre de una obra del Colectivo Fango que reflexiona sobre estas patologías contemporáneas y que le brindan a través de su cuenta de Vimeo para que deje el móvil quieto un rato.



El Colectivo Fango en plena apoteosis tecnoadicta.

>Un clavo ardiendo. El escaparate festivalero da para mucho. Conscientes de que en esto de la música para gustos están los colores, le proponemos también que eche un ojo a Clavados Festival, que reúne a un total de 34 artistas durante tres días de conciertos y que podrá seguir a través de las redes de cada uno los músicos participantes.