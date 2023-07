El PP cancela una obra de teatro en Palma de Mallorca sobre trastornos alimentarios

La actriz Ann Perelló, intérprete y coautora de la obra teatral NUA (Radiografia d'un trastorn), ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha suspendido tres funciones de esta obra al considerar que "no es la línea de espectáculos que programarán con los nuevos cambios de gobierno", según ha publicado la actriz en su cuenta de Twitter.

La obra es una coproducción del Teatre Principal de Palma que trata sobre los trastornos de conducta alimentaria (TCA). Perelló ha asegurado que "los TCAs, el dolor que va asociado a estos trastornos y en general la salud mental no entienden de partidos ni de política".

El Ayuntamiento de Palma –donde el PP gobierna sin mayoría absoluta y debe apoyarse en Vox– ha negado este lunes cualquier atisbo de censura. En un comunicado en respuesta a las acusaciones de Perelló, el Consistorio niega que se haya cancelado la obra teatral por motivos ideológicos y asegura que sólo había una reserva de espacio y no un contrato formalizado. Es más, el comunicado asegura que la cancelación "obedece exclusivamente a una cuestión presupuestaria y organizativa".

El Ayuntamiento de Palma asegura que el nuevo equipo de Música y Artes Escénicas se ha encontrado con una situación en la que todo el presupuesto de este año está comprometido y la cantidad disponible no es suficiente para poder atender todas las reservas que no se han formalizado. Es una gran obra y así queda patente, ya que ha obtenido diferentes reconocimientos y galardones", ha afirmado el nuevo director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet a guisa de justificación.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca también ha anunciado que tiene previsto realizar un ciclo de teatro social en el primer trimestre de 2024 cuando se renueven los presupuestos.

Por su parte, MÉS per Palma ha considerado una "falta de profesionalidad" la cancelación del espectáculo teatral, aunque el contrato no estuviera formalizado del todo. El edil de MÉS, Miquel Àngel Contreras, sostiene que con el nuevo equipo de gobierno, "no solo se censuran espectáculos que tratan temáticas sociales de interés, sino que desde la improvisación y sin unos criterios claros ya están empezando a cargarse líneas de programación consolidadas y con muy buena aceptación por parte del público y del sector".

Esta cancelación en Palma de Mallorca se suma a lo ocurrido en la localidad madrileña de Valdemorillo. Allí La compañía Teatro Defondo denunció la semana pasada la suspensión de la obra Orlando, de Virginia Woolf, por parte de la Concejalía de Cultura bajo el mando de Victoria Amparo Gil Movellán, concejala de Vox el municipio madrileño.