Begoña Piña, periodista especializada en cine y colaboradora habitual de Público desde el año 2012, donde escribe los viernes y los sábados sobre los estrenos más importantes de la semana, ha recibido este jueves el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez, galardón que concede anualmente desde hace nueve años la Academia de Cine en reconocimiento a la labor de los medios y sus profesionales en la divulgación y promoción del cine español.

El galardón es en realidad un reconocimiento a la dilatada trayectoria de una periodista respetada y valorada tanto por los profesionales de los medios de comunicación como por los del mundo del cine. "Begoña lleva más de 30 años escribiendo con honestidad y con respeto. Es incisiva, inagotable, ingeniosa y rigurosa", afirmó Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, en el acto de entrega del premio.

La Academia ha querido homenajear a Begoña Piña con la emisión de un vídeo en el que compañeros periodistas y profesionales del cine han glosado su trabajo y su trayectoria profesional.

Periodistas como La Script de la cadena Ser, María Guerra, Carlos Heredero o Gregorio Belinchón; directores y directoras como Iciar Bollain, Moncho Armendáriz, Isaki Lacuesta o Víctor García León; actores como Carlos Areces o productores y distribuidores como Enrique González Macho, han elogiado el rigor y el talento de la colaboradora de Público. "Me ha sorprendido que te den este premio. No porque no lo merezcas, sino porque eres una macarra, punki, francotiradora, y a este tipo de gente no le suelen dar premios", ha dicho Bollain tirando de humor.

Los elogios se han sucedido uno tras otro —"Los buenos también ganan"; "Periodista de raza"; "Quiere lo mejor para la profesión"; "Referente en el sector"; "Originalidad de sus preguntas— para definir a una periodista que, como ha dicho alguien durante la emisión del vídeo destaca por "su amor por el cine y por la palabra".

Piña ha recibido el premio con mucha emoción. Su discurso ha sido un reflejo perfecto de su amor por el periodismo, por el cine y, sobre todo, por sus gentes: "Muchas gracias a todas y a todos. Todos sabemos los malos tiempos que ha pasado el cine. Todos los que os dedicáis a esto sois unos resistentes. No es que hayamos vivido malos tiempos, es que llevamos años al borde del abismo. No somos sólo transmisores de información, somos periodistas: profundizamos y aportamos nuestro punto de vista".

La colaboradora de Público no ha querido terminar su intervención sin dedicar el premio a los periodistas autónomos: "Este premio reconoce nuestra independencia y nuestra resistencia. El porvenir nos pertenece, parafraseando a Carmen Burgos, Colombine", ha concluido.