Cuatro son los españoles nominados a la 94ª edición de los premios Oscar, que se entregarán en una ceremonia presencial el próximo domingo 27 de marzo. Optarán a una estatuilla Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo.

Penélope Cruz y Javier Bardem han conseguido nominaciones por Madres paralelas y Being the Ricardos, y optan a las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor. Tanto Cruz como Bardem cuentan ya con una estatuilla y cuatro nominaciones previas. La actriz ganó el Oscar a Mejor Actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona en 2009, y el actor consiguió el premio a Mejor Actor de reparto por No es país para viejos en 2007.

El matrimonio español, formado por dos de las caras más reconocibles en el panorama del cine internacional, vuelve a la alfombra roja después de que Bardem ganase el Goya de este año a Mejor Actor Protagonista por El buen patrón.

El compositor Alberto Iglesias está nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora gracias a Madres paralelas. También repite por cuarta vez en los premios de la Academia, tras haber sido nominado por El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo. Junto con la de Cruz, son dos las estatuillas que podría llevarse la película de Almodóvar que, sin embargo, no optará finalmente a la categoría de Mejor Película Internacional.

Alberto Mielgo, director y animador, opta al premio en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación por The Windshield Wiper. El cineasta participa por primera vez en la gala, aunque cuenta con cuatro premios Emmy a sus espaldas.