La 94ª edición de los Oscar 2022, que tendrá lugar este domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, desvelará el premio a los mejores largometrajes y artistas del año. El galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dará comienzo a las dos de la madrugada en el horario europeo central (a partir de las 17 horas en la ciudad neoyorquina).

La gala de los Oscar 2022 otorgará la estatuilla dorada a la Mejor Actriz de la temporada. Penélope Cruz, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Olivia Colman y Kristen Stewart son las cinco nominadas a Mejor Actriz protagonista. Las nominaciones de la categoría han suscitado polémica por parte de los fans del cine, quienes esperaban que la Academia nombrase a Lady Gaga por su papel de La casa Gucci entre las nominadas del premio cinematográfico.

Jessie Buckley, Ariana Debose, Kirsten Dunst, Judi Dench y Aunjanue Ellis se encuentran entre las nominadas a Mejor Actriz de Reparto. Estas son las mujeres candidatas a ganar el premio que otorga la gran Academia del cine.

Penélope Cruz

Es la segunda vez que la actriz madrileña apuesta por un filme de su amigo y director Pedro Almodóvar. La madrileña se encuentra en el ranking de las favoritas para recibir el galardón por su papel de la fotógrafa Janis en Madres Paralelas, un melodrama sobre la maternidad, que aborda la relación entre dos mujeres que han dado a luz el mismo día.

Cruz recopila la cuarta nominación a la estatuilla dorada en los Oscar a Mejor Actriz Protagonista. La madrileña ya había sido galardonada a mejor actriz secundaria en 2009 con la filmación del estadounidense Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. La película de Almodóvar ha recibido una buena crítica internacional tras su paso en el Festival del Cine en Venecia, donde la madrileña también recibió la Copa Volví a Mejor Actriz.

Jessica Chastain

La intérprete californiana que protagoniza Los Ojos de Tammy Faye es la clara candidata favorita a ojos de la industria del cine para ganar el Oscar 2022 a Mejor Actriz Protagonista. Chastain da vida a la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker durante los años 70 y 80 en la biográfica compasiva y caricaturesca cinta que trata los escándalos de los Bakker. El largometraje ha sido dirigido por Michael Showalter, conocido por su comedia La gran enfermedad del amor.

Chastain ha participado en películas como La noche más oscura, Mamá, The Help o Molly's Game, entre otras. La actriz se ha llevado el Globo de Oro a la mejor actriz de drama y optó a los Oscar a mejor actriz protagonista en su primer thriller militar.

Olivia Colman

Sarah Caroline Olivia Colman, o más conocida como Olivia Colman, se encuentra entre las candidatas para ganar el galardón de la noche del domingo 27 de marzo de la fiesta del cine. La crítica ha postulado a la actriz británica como "la mejor de la década" tras su galardón en su papel en la película La Favorita en 2018.

Este año, el nombre de Colman vuelve a estar entre las nominadas al premio de Mejor Actriz Protagonista por su papel en La hija oscura. La británica encarna el personaje de Leda, una madre divorciada y profesora de inglés que decide tomarse unas vacaciones en la costa del sur de Italia. Pero tras su llegada es interrumpida por otra madre, que la obliga a replantearse su papel como progenitora.

Kristen Stewart

La estadounidense actriz Kristen Stewart ha recibido varios elogios por parte de la Academia Británica de Cine, Premios César y nominaciones de los Oscar y Globos de Oro. Este año, Stewart se posiciona como una de candidatas para recibir el galardón por su trabajo en el drama biográfico Spencer de Pablo Larraín.

En el largometraje, la actriz interpreta a la princesa Diana o la más conocida como Princesa de Gales. Durante la cinta podemos recorrer las sensaciones, el conflicto interno y la batalla entre la Casa Real de Inglaterra y Diana, en un biopic intenso y profundo que transita por las emociones de la princesa.

Nicole Kidman

La consagrada artista australiana se ha llevado varios galardones. Entre ellos, seis Globos de Oro, un premio Óscar y varios más. Kidman, además, fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo en 2004.

Este año, la actriz postula para ser la galardonada por su interpretación en 'Ser Los Ricardo' junto a Javier Bardem. La cinta narra la relación entre dos estrellas televisivas: Lucille Ball y Desi Arnaz, y el conflicto ideológico.

Jessie Buckley

La irlandesa Jessie Buckley comenzó su carrera en el mundo del cine en el programa de talentos de la cadena BBC en I do Anything. Desde entonces, la actriz ha aparecido en varias series de televisión y protagonizado obras audiovisuales como Beast y Wild Rose, con la que ganó el Premio BAFTA a Mejor Actriz principal. Esta 94ª gala de los Oscar se incorpora en las nominaciones para llevarse el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en La hija Oscura.

Imagen de la actriz Jessie Buckley. — Wikipedia Commons

Kirsten Dunst

Dunst también postura para ganar el premio a Mejor Actriz de Reparto. La actriz estadounidense-alemana es la principal candidata a ganar el galardón por su trabajo en el western de Jane Campion, El poder del perro.

Dos hermanos acaudalados, Phil y George Burbank conviven en un rancho en la zona oeste de Estados Unidos. Mientras Phil, violento y cruel, George se muestra como el lado opuesto, amable y compasivo. La convivencia entre ambos estalla cuando George contrae matrimonio y Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada junto a su hijo adolescente.

Judi Dench

La actriz y escritora británica Judith Olivia Dench ha participado en Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Shakespeare in Love, Chocolat, entre otros. Dench ha sido candidata en siete ocasiones al premio Óscar. Durante la edición que se transmitirá el domingo podremos conocer si la actriz recibe el galardón por su interpretación en Belfast, la historia autobiográfica del director Kenneth Branagh.

Ariana Debose

Debose es conocida por sus trabajos en el teatro musical, cine y televisión. La también cantante y bailarina estadounidense se encuentra nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Anita en la adaptación cinematográfica de West Side Story dirigida por Steven Spielberg.

La estadounidense hizo su debut en So You Think You Can Dance, en el musical Bring It On, y en Hamilton, entre otros.

Aunjanue L. Ellis

Aunjanue L. Ellis participó en Girls Town, Men of Honor, Ray, The Express, The Help, entre otras. La actriz postula por su interpretación en la historia del padre Richard Williams y progenitor de Venus y Serena Williams, las dos referentes del mundo de la raqueta. La película muestra como las dos jóvenes pasaron de jugar en las calles de la localidad de Compton al escenario mundial en California.