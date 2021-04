El Sindicato de Actores estadounidense (SAG, en sus siglas en inglés) celebró la 27ª edición de sus premios en una ceremonia totalmente marcada por la pandemia de coronavirus. Así, este domingo 4 de marzo se dieron a conocer los ganadores en una gala previamente grabada y en la que se entregaron las estatuillas únicamente de manera virtual. El juicio de los 7 de Chicago se llevó el galardón más importante en la atípica velada, en la que también resultaron premiados Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman. En televisión, Netflix también triunfó en este caso gracias a The Crown.

El juicio de los 7 de Chicago, dirigida por Aaron Sorkin para Netflix, se llevó el premio a mejor reparto de una película, convirtiéndose en la primera cinta de un servicio de streaming que se hace con dicho reconocimiento. La plataforma arrasó en los SAG 2021, ya que Viola Davis y Chadwick Boseman, fallecido en 2020, se llevaron los premios a mejor actriz y actor protagonistas por La madre del blues.

Viola Davis y Chadwick Boseman en 'La madre del blues'. — Netflix

Daniel Kaluuya, que ya se ha hecho con el Globo de Oro, también ganó el SAG por su papel en Judas y el mesías negro como mejor actor de reparto. La actriz Yuh-Jung Youn recibió la estatuilla en la misma categoría por su trabajo en Minari. Historia de mi familia.

En la última década, cinco de las cintas que ganaron el premio a mejor reparto de una película terminaron llevándose el premio Oscar a mejor largometraje, por lo que la victoria de El juicio de los 7 de Chicago podría vaticinar un inesperado giro de cara a los premios de la Academia, que partían con Nomadland de Chloé Zhao como gran favorita.

Nomadland. - Archivo

Netflix también triunfó en las categorías de televisión, ya que The Crown se hizo con el reconocimiento a mejor reparto de una serie de drama, Gillian Anderson se llevó el premio a mejor actriz de drama por su papel de Margaret Thatcher y Jason Bateman ganó el galardón en la misma categoría por Ozark.

Jason Bateman y Laura Linney encarnan al matrimonio Byrde en 'Ozark'.

Además, Catherine O'Hara por Schitt's Creek y Jason Sudeikis por Ted Lasso fueron premiados como mejores intérpretes de comedia.

Esta es la lista completa de ganadores en la 27ª edición de los Premios del Sindicato de Actores estadounidense.

Cine

Mejor reparto de una película - El jucio de los 7 de Chicago



Mejor actor protagonista - Chadwick Boseman por La madre del blues



Mejor actriz protagonista - Viola Davis por La madre del blues



Mejor actor de reparto - Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías negro



Mejor actriz de reparto - Yuh-Jung Youn por Minari. Historia de mi familia

Televisión

Mejor reparto de una serie de comedia - Schitt's Creek



Mejor reparto de una serie de drama - The Crown



Mejor actor de una serie de comedia - Jason Sudeikis por Ted Lasso



Mejor actriz de una serie de comedia - Catherine O'Hara por Schitt's Creek



Mejor actor de una serie de drama - Jason Bateman por Ozark



Mejor actriz de una serie de drama - Gillian Anderson por The Crown



Mejor reparto de especialistas en una serie - The Mandalorian



Mejor reparto de especialistas en una película - Wonder Woman 1984



Mejor actriz en una miniserie - Anya Taylor-Joy por Gambito de dama



Mejor actor en una miniserie - Mark Ruffalo por La innegable verdad