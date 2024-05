Queralt Vidal Sala: "Crear contenido en catalán en las redes es una manera de mantener viva nuestra lengua"

¿Cuándo y por qué empezaste a subir vídeos a las redes?

En ese momento vivía en Nueva York. Me di cuenta de que la vida en la ciudad era muy diferente a lo que nos habían pintado, y pensé que esto podría interesar. Comencé a subir los videos de manera privada, solo para mis amigos, y enseguida me di cuenta de que tenían éxito. Todos me animaron a hacerlos públicos. Con mis amigos hablo en catalán y simplemente seguí con esta dinámica.

¿Cómo es la vida en Nueva York?



Rápida, intensa, muy interesante, pero también dura. Es una ciudad difícil donde el individualismo es imperante y, a veces, cuesta encontrar tu lugar. Pero cuando lo encuentras, es una ciudad magnífica.

Y también iniciaste un ciclo de vídeos sobre "los catalanes en el extranjero, hacemos...". ¿Qué pasa con los catalanes en el extranjero?

Desde que dejé Catalunya, en todos los lugares donde he estado he encontrado catalanes. Y todos seguimos unos patrones que se repiten y con los que mucha gente se podía sentir identificada. En ese momento en TikTok e Instagram se puso de moda el trend "somos X, somos madres, somos hijos únicos, somos tal". Y de ahí surgió la idea, me salió de dentro.

¿Cuándo te diste cuenta de que tus vídeos eran tan populares?

Cuando salté a TikTok: el tercer video que subí se hizo viral. Esto sucedió en parte porque el algoritmo de TikTok funciona mucho por territorialidad, y Nueva York es un lugar perfecto para hacerse viral.

Vídeos virales en catalán en Nueva York... ¿te entendían?

En los comentarios me preguntaban: "¿pero, qué idioma estás hablando? Porque parece español, pero ¿es italiano? Qué lengua más bonita". Y eso me dio pie a subir contenido con un enfoque más pedagógico. Decir "hablo en catalán, somos aproximadamente 10 millones de hablantes, se habla en Catalunya..." y entonces, evidentemente, también comencé a llegar a la comunidad catalana. Fue muy curioso.

Es interesante que alguien que vive fuera de Catalunya haga vídeos en catalán. ¿Cómo gestionas esta situación y qué reacciones recibes, tanto de tu público como de las personas con las que convives diariamente?

"Algunos de mis amigos han aprendido palabras en catalán gracias a mis videos"

Pues mira, por un lado, la gente que me sigue está contentísima, porque mi público es mayoritariamente catalanohablante o personas que están aprendiendo catalán. Hace dos años que me fui de Catalunya, así que mis círculos actuales no hablan catalán; con mi familia y amigas de Manresa sí, pero en el día a día hablo inglés o francés. Mis amigos de aquí me piden a menudo que ponga subtítulos en inglés porque no entienden lo que digo en catalán, pero, aun así, algunos han aprendido palabras en catalán gracias a mis videos, lo cual es muy bonito. Pero mi comunidad catalanohablante está muy contenta de que, a pesar de vivir en el extranjero, continúe manteniendo y promocionando nuestra lengua.

En algunas entrevistas has mencionado críticas por hacer videos en catalán. ¿Cómo gestionas estas críticas y cómo las comparas con el impacto positivo de fomentar la lengua y ayudar a la gente a aprenderla?



Para mí, el fomento de la lengua está muy por encima de las críticas. Mi motivación no es tanto enseñar catalán sino crear contenido en catalán porque los catalanohablantes también merecen consumir contenido en su lengua. Empecé a hacer videos de manera natural y orgánica, no con el objetivo específico de enseñar catalán, sino porque creo que es importante que haya contenido de calidad en catalán, es una manera de mantener viva nuestra lengua. No solo debemos tener contenido que enseñe la lengua, como pronombres débiles o vocabulario, que es muy necesario, sino también contenido sustancial e interesante en catalán. Mi intención es hablar de temas que me interesan, en catalán, porque nuestra lengua también merece ser una lengua de contenido de calidad.

Más allá de las anécdotas de viajes, has introducido conceptos jurídicos en tus videos. Empezaste con casos como el de Alves y la ley del "Solo sí es sí", haciendo videos cortos para explicar estas leyes. ¿Cómo consigues abordar temas jurídicos complejos en videos tan breves?

No es nada fácil. De hecho, últimamente he reducido la cantidad de explicaciones jurídicas porque, aunque tengo seguidores que son juristas, la mayoría no lo son. Cuando hago videos de dos minutos para explicar conceptos que me han llevado más de cuatro años estudiar, me resulta imposible ser tan rigurosa como debería. Siempre remarco que estoy generalizando mucho y simplificando a grandes rasgos. Los juristas debemos ser muy precisos, pero en un video corto no puedo dar la precisión que las leyes merecen.



Si hiciera un video de 15 minutos para explicar detalladamente la ley del "Solo sí es sí" y el concepto de consentimiento, probablemente la gente no lo vería. Tengo que adaptar el contenido al formato que el público prefiere: videos rápidos y fáciles de entender. Esto implica un trabajo de resumen que a menudo impide ser tan rigurosa como quisiera. Aun así, me encanta hacer estos videos porque es mi trabajo y me hace feliz, pero tengo que ser muy cuidadosa para no cometer errores.

¿Quieres dedicarte a la resolución de conflictos internacionales, por el máster que estás estudiando?

Sí, me gustaría trabajar en este sector. Aun así, estoy abierta a otras oportunidades dentro del derecho porque hay muchas ramas que me encantan. Quiero aprovechar la formación que estoy haciendo, pero también estar abierta a las oportunidades que vengan.

¿Seguirán los videos en las redes?

Seguirán hasta que me canse o hasta que las condiciones laborales me lo impidan. Espero encontrar un sector jurídico que vea mi presencia en las redes como un activo y no como un inconveniente.

Actualmente estás viviendo en Ginebra. ¿Cuáles son tus planes de futuro?

De momento, la idea es quedarme en Ginebra o quizás ir a Londres o París, dependiendo del trabajo. Quiero amortizar mi formación en disputas internacionales, ya que el mercado en Barcelona y Madrid aún no está muy desarrollado en este campo. Pero a medio o largo plazo, me encantaría volver a casa.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Queralt Vidal Sala en català.