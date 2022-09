Sabina anuncia un nuevo disco para Navidades y una gira por España y América

Alejado de los escenarios desde la caída que sufrió en el Wizink de Madrid en 2020, Joaquín Sabina ha anunciado este sábado en San Sebastián un nuevo disco producido por Leiva y una gira a partir de febrero por América y España.

"Yo no voy de gira si no tengo canciones nuevas", ha dicho Sabina en la rueda de prensa de presentación de Sintiéndolo mucho, el documental sobre su figura que ha rodado Fernando León de Aranoa y que esta noche tendrá su preestreno mundial en la sección Velódromo del Festival de Cine de San Sebastián.

Tras el éxito de Lo niego todo (2017), su primer disco con Leiva como productor, el músico de Úbeda (Jaén) de 73 años ha confirmado que "habrá otro" y que espera que se publique en Navidad.

En cuanto a la gira solamente ha avanzado que arrancará a finales de febrero en América Latina, que incluirá Argentina y que luego vendrá a España y otra vez América. "Estamos firmando conciertos", ha señalado.

El documental, que aún no tiene fecha de estreno en cines, recoge momentos compartidos entre el cineasta y el cantante a lo largo de trece años, desde el último concierto en el Wikink con Serrat a reuniones de amigos en su piso del barrio madrileño de Tirso de Molina, una gira por México o un homenaje recibido en su Úbeda (Jaén) natal.

León de Aranoa, triunfador de los últimos Goya con El buen patrón, ha contado que todo empezó de manera casual y que fue Sabina quien le invitó a hacer un viaje en coche con él y con el escritor Benjamín Prado al que podía llevarse la cámara.

Fue el primero de muchos momentos grabados sin plan ni hoja de ruta de ningún tipo, hasta que hace tres o cuatro años decidió recopilarlo y buscar la estructura del documental.

"He triunfado en el microsurco y ahora quiero triunfar en el celuloide", ha dicho un Sabina sonriente que enlazaba una frase ingeniosa tras otra, con una voz, eso sí, muy deteriorada.

"Una vez estuve mejor de voz y la casa de discos me dijo que así no vendíamos un disco... es una estrategia de marketing, hago que la gente se sienta feliz porque creen que cantan mejor que yo", ha seguido bromeando.

Ese sentido del humor está muy presente en la película que renuncia voluntariamente a cualquier atisbo de solemnidad. "El artista debe tomarse en serio lo que hace, por respeto al público, pero no a sí mismo, la solemnidad es el fin de cualquier aventura artística y hemos huido de ella como de la peste", ha subrayado el cantante.

León de Aranoa, que en 2016 estrenó otro documental sobre Podemos, ha explicado que su propósito con Sabina tampoco fue nunca hacer un testimonial con gente opinando, sino recoger "momentos vivos", incluidos los complicados en los que "entiendes de verdad cómo es una persona".

Se refería, por ejemplo, al día en que el cantante, gran aficionado a los toros, fue a saludar a José Tomás en la corrida de Aguascalientes (México) en la que recibió una grave cornada y, con la incertidumbre sobre su estado de salud, salió al escenario y actuó ante 8.000 personas.

Sabina dice haber depositado toda su confianza en León de Aranoa para hacer este documental. "Le di la llave para que entrara, dicho en castellano, que me pillara cagando y así lo ha hecho, no es una hagiografía a mayor gloria de un artista, sino un trozo de vida de un cantante, nada más".

Se ha confesado "fatal" espectador de sí mismo. "Soy más pudoroso de lo que dice mi caricatura; mi mujer, que no es nada dada a regalar piropos, fundamentalmente a mi, me dijo nada más verlo que Fernando me había sacado el alma". "Me pareció una tremenda grosería, me da vergüenza enseñar el culo conque el alma...".