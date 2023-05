Salman Rushdie reaparece por sorpresa en un acto público tras su ataque: "La lucha continúa" 

"Hola a todo el mundo. Es bueno estar de nuevo aquí, frente a no estarlo, que también era una opción. Estoy bastante contento de que los dados cayeran así". Con un intacto sentido el humor, el escritor Salman Rushdie, gravemente herido por el ataque de un extremista musulmán el pasado agosto, ha reaparecido por vez primera en público la noche del jueves.

El lugar elegido fue la gala de los premios PEN América en Nueva York, donde el público puesto en pie le ofreció una gran ovación por su recuperación después de estar al borde de la muerte.

Rushdie ya había aparecido en alguna entrevista, como la concedida a The New Yorker seis meses después de su atentado. Entonces reconocía que tiene serias dificultades para seguir escribiendo, que sufre bloqueos y falta de inspiración, pero que no quería adoptar el papel de víctima.

"El terrorismo no debe aterrorizarnos. La violencia no puede disuadirnos"

En esta ocasión ha reaparecido por sorpresa, ocultando tras un cristal negro el ojo que perdió durante el apuñalamiento, que lo dejó durante varios días en coma y atado a un respirador mecánico.

El escritor siempre ha estado muy implicado en el PEN América, el principal foro de escritores consagrados- del que ha llegado a ser su presidente. Allí ha recogido el Premio al Coraje por haber sobrevivido al ataque de Hadi Matar, el joven de 24 años de origen libanés, que decidió cumplir la fetua que el régimen islamista iraní emitió contra él hace 33 años por considerar una ofensa a la religión el contenido de Los versos satánicos, la novela que lo catapultó en el panorama literario internacional, pero que también le obligó a vivir en el exilio y con un temor constante a perder la vida.

En el momento de recoger el premio, Rushdie quiso homenajear a su vez a todos los que acudieron en su ayuda el día del ataque, durante una conferencia al norte de Nueva York: "Yo fui el blanco aquel día, ellos fueron los héroes. El coraje aquel día fue todo suyo", dijo, y demostró que no piensa enmudecer tras el ataque.

"El terrorismo no debe aterrorizarnos. La violencia no puede disuadirnos. Como decían los viejos marxistas, la lutte continue, la lutta continua", dijo en francés e italiano.

Rushdie fue condenado a muerte por una fetua emitida por el Ayatolá Jomeini de Irán en 1989 y desde esa fecha ha pasado la mayor parte de su vida con escolta y vigilancia permanente, aunque en los últimos tiempos la vigilancia se había relajado.

Su atacante está actualmente en prisión preventiva, acusado de intento de asesinato, y se enfrenta a una posible pena de hasta 25 años de cárcel. En la única entrevista que concedió tras el ataque, reconoció que no había leído más que "un par de páginas" de la obra de Rushdie por la que lo trató de matar.