Sarah Jessica Parker pide que no la llamen "valiente" por no ocultar sus canas

La actriz Sarah Jessica Parker ha pedido a sus seguidores que dejen de decir que es una "valiente" por no ocultar sus canas. "Se convirtieron en meses y meses de conversación sobre lo valiente que soy por tener canas", explicaba en su entrevista a Allure.

La protagonista de Sexo en Nueva York se ha propuesto a sus 57 años normalizar las marcas de envejecimiento. Algo que suele convertir a las mujeres, especialmente a las famosas, en objeto de críticas.

Para la actriz tener sus canas a la vista no tiene ningún mérito, solo es lo normal en una mujer de su edad. "Pensé, ¡por favor, aplaude el coraje de otra persona en algo!", explicaba.

Por ello, ha solicitado que dejen de etiquetarla como "valiente" por simplemente envejecer y vivirlo con normalidad.

La actriz se había llevado todos los elogios por una escena de And Just Like That..., la secuela de Sexo en Nueva York, en la que su personaje rechazaba someterse a cirugía estética para ocultar su envejecimiento.