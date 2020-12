Como cada año por estas fechas, toca revisar lo emitido a lo largo de los últimos doce meses y elegir las consideradas mejores series de 2020. Antes de dar la lista conviene apuntar que, ante la imposibilidad de ver los cientos de estrenos y regresos que desembarcaron tanto en canales como plataformas, esta ha sido elaborada sobre las series vistas, estrenadas en España dentro del año en curso y que están ordenadas por mes de estreno. Seis de aquí y seis de fuera con un bonus de media docena más en cada categoría.

NACIONALES

'Vamos Juan' (marzo)

Juan Carrasco no tiene rival como personaje político ni dentro ni fuera de la pantalla. En la serie creada por Diego San José y escrita en colaboración con Juan Cavestany, Víctor García León, Tom Fernández, Daniel Castro y Pablo Remón, Javier Cámara hace un trabajo tan impecable y sobresaliente que consigue que, pese a todos su fallos y su afán por figurar, este político de Logroño despierte simpatía y, en ocasiones, hasta empatía. En su segunda temporada, producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y TNT, la acción lo recoge en un instituto dando clase de biología y siendo ninguneado por sus alumnos. De ahí lo rescata para lanzarlo de nuevo a la política empeñado en devolver el golpe recibido hasta que una peluquera de Aluche se cruza en su camino de despropósitos, salidas de tono y meteduras de pata.

Emitida en TNT, se puede ver en Movistar+.

'La unidad' (mayo)

Solo por 'esa escena' del centro de Madrid se merece entrar en una lista de lo mejor del año. Pero es que, además, la dirigida por Dani de la Torre y escrita por Alberto Marini y Amelia Mora cuenta con seis capítulos redondos donde tensión y emoción van a una. Se notan los dos años de trabajo de documentación y entrevistas con agentes reales y la calidad de un reparto en el que destacan las actuaciones de Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo, Fariba Sheikhan y Carlos Blanco, entre otros. La trama sigue a un grupo de policías que lucha contra el terrorismo en una operación a nivel internacional que les lleva por Madrid, Catalunya, Melilla, Málaga, Galicia, Perpignan, Toulouse, Lagos y Makoko.

Se puede ver en Movistar+.

'El Ministerio del Tiempo' (mayo)

Cada temporada de la serie creada por Javier y Pablo Olivares y producida en esta ocasión por Globomedia (The Mediapro Studio) y Onza junto a RTVE se vive como un regalo, un triunfo. Cuesta demasiado que una entrega salga adelante y eso hace que cuando al fin llegan los nuevos capítulos estos sepan aún mejor si cabe. La cuarta no decepcionó. Se apostó más por la ciencia ficción –no se puede olvidar que la serie parte de una premisa del género– y con el Anacronópete como hilo conductor de su trama central hizo las delicias de los 'ministéricos'. Además, logró reunir a la antigua patrulla recuperando a Julián (Rodolfo Sancho) y Amelia (Aura Garrido), Velázquez (Julián Villagrán) tuvo sus momentos, la historia de Pacino (Hugo Silva) y Lola (Macarena García) fue tan trágica como bonita y se hizo justicia a Emilio Herrera (Vicente Romero) y Federico García Lorca (Ángel Ruiz). ¿Se le puede pedir más? Sí, una quinta, por favor.

Se emitió en TVE y puede verse en HBO.

'Mira lo que has hecho' (junio)

Con la tercera temporada estrenada este año se ha acabado Mira lo que has hecho, la trilogía de Berto Romero –escrita en colaboración con Rafel Barceló y Enric Pardo– sobre ser padres y ser hijos en la que no solo ha conseguido divertir, sino también emocionar. Porque en la vida de Berto y Sandra (Eva Ugarte) ha habido altos y bajos, pero juntos lograron superarlos aprendiendo en el camino. Y el espectador con ellos. No hay lecciones sobre la educación en Mira lo que has hecho, solo mucho de verdad y realidad y que cada uno elija con qué visión/escuela se queda. Porque esta no es solo una serie sobre cómo cambia la vida a una pareja tener hijos, los temas que aborda van del referéndum a la demencia senil. Todo ha cabido.

Se puede ver en Movistar+.

'Patria' (septiembre)

Estaba llamada a ser una de las mejores series del año desde su concepción y cuando llegó el momento se confirmó como tal. Aitor Gabilondo firmó una buena adaptación de la obra de Fernando Aramburu en la que unas enormes Elena Irureta y Ane Gabarain dieron vida a los personajes de tinta y papel. Desde su estreno en septiembre resulta imposible imaginarse a Miren y Bittori con unos rostros, timbres de voz y gestos diferentes a los de ambas actrices. Dos madres en medio de un conflicto. Patria es su historia, pero también la del Txato (José Ramón Soroiz), Xabier (Iñigo Aranbarri ), Nerea (Susana Abaitua), Joxian (Mikel Laskurain), Joxe Mari (Jon Olivares), Arantxa (Loreto Mauleón) y Gorka (Eneko Sagardoy) y la de tantos como ellos en el País Vasco. Cada capítulo era una cápsula en el tiempo, un viaje lleno de dolor y emoción con un final para la esperanza que ya estaba escrito. Todo iba encaminado a ese abrazo.

Se puede ver en HBO.

'Antidisturbios' (octubre)

El guion de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen y la dirección de este último crearon sensación con Antidisturbios, un título que en realidad es solo la puerta a una historia de corrupción y poder que va más allá de ese grupo de agentes a los que les explota en la cara un desahucio por culpa de las malas decisiones de los de arriba. Diego (Raúl Arévalo), Álex (Álex García), Salva (Hovik Keuchkerian), Úbeda (Roberto Álamo), Bermejo (Raúl Prieto) y Úbeda (Patrick Criado) componen ese furgón de antidisturbios, pero la verdadera protagonista de la serie es Vicky Luengo como Laia, la agente que debe investigarles. La cámara, en las manos de Sorogoyen, sitúa al espectador dentro de la acción viviendo en primera persona la tensión y la violencia que emanan muchas de las escenas.

Se puede ver en Movistar+.

Seis más para hacer la docena: Perdida (Atresplayer y Netflix), Veneno (Atresplayer), HIT (RTVE), Vergüenza (Movistar+), La línea invisible (Movistar+) y 30 Monedas (HBO).

INTERNACIONALES

'Star Trek: Picard' (enero)

Ha pasado casi un año del estreno de la serie perteneciente al universo Star Trek dedicada Picard y se echa de menos a esa tripulación tan particular formada por Raffi (Michelle Hurd), la doctora Jurati (Alison Pill) y el capitán Ríos (Santiago Cabrera) con el mítico Patrick Stewart a la cabeza. Escrita por Akiva Goldsman y James Duff sobre la historia de Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Michael Chabon y Kirsten Beyer, el equipo tras los títulos de crédito supo sacarle provecho a los personajes de Roddenberry para dar forma a una primera temporada sobre la búsqueda de justicia y segundas oportunidades poniendo el foco en el valor de la experiencia y la veteranía.

Se puede ver en Amazon Prime Vídeo.

'Better Call Saul' (febrero)

Se va acercando el final del camino en solitario de Saul Goodman y la quinta temporada de Better Call Saul, habiendo sido todas buenas, ha sido la mejor con diferencia. Cada capítulo, una joya a disfrutar. Vince Gilligan y Peter Gould han convertido a uno de los personajes al que más difícil era apreciar de Breaking Bad (y había muchos) en un protagonista del que duele ver su conversión de buena gente y tipo vapuleado en un trilero del lado del crimen. Con Bob Odenkirk no podían fallar la fórmula, pero uno de los grandes aciertos de esta temporada fue darle mucho más peso y protagonismo a Kim Wexler (Rhea Seehorn). Decíamos hace meses que "la serie podría haberse llamado Better Call Kim y no pasar nada" y sigue siendo así.

Se puede ver en Movistar+.

'The Mandalorian' (marzo /octubre)

El hecho de que la primera temporada de The Mandalorian llegase pasados varios meses de su estreno en Estados Unidos ha propiciado que en España los espectadores hayan gozado de dos temporadas en un mismo año. La primera fue buena, pero la segunda ha sido aún mejor con un episodio de apertura puro western con Timotthy Olyohant como un personaje capitular que ojalá repitiese y un final tan emotivo como vibrante. En la segunda tanda se le ha visto algo más (sin pasarse) la cara a Mando (Pedro Pascal está debajo del casco) e hizo acto de presencia un personaje tan querido como Ahsoka (Rosario Dawson), que tendrá serie propia en un futuro.

Se puede ver en Disney+.

'Manhunt. Deadly Games' (abril)

Creada por Andrew Sodroski, la primera entrega de Manhunt se centró en el caso de Unabomber, que tuvo en jaque a las autoridades estadounidenses en la década de los noventa. La segunda, estrenada en España en pleno confinamiento, se centró en el atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996) y los que le sucedieron tras ser señalado Richard Jewell por el FBI como el responsable del primero. Sodroski no se conforma con contar la historia de Jewell, interpretado por un soberbio Cameron Britton (Mindhunter), sino que amplía el cuadro a la labor de investigación de los agentes del FBI Stacy Knox (Kelly Jenrette) y Jack Brennan (Gethin Anthony) y de los artificieros Earl Embry (Arliss Howard) y Joe Holliwell (Ness Bautista). De sus investigaciones cruzadas y la de la periodista Kathy Scruggs (Carla Gugino) sale una serie sobre señalar al inocente como culpable simplemente porque da el perfil y enmendar los errores cuando hay vidas en juego, en sentido literal y figurado.

Se puede ver en Starzplay.

'The Boys' (septiembre)

The Boys es tan cafre como divertida, crítica con el sistema superheróico establecido y capaz de construir un universo plagado de personajes (con y sin habilidades especiales) con mucho por lo que hacer penitencia. A la serie creada por Eric Kripke con el material de partida de los cómics Garth Ennis y Darick Robertson hay que entrar sin prejuicios, sin pensar que es una más de superhéroes y con ganas de disfrutar. Quedó claro con la primera temporada y ahonda en ello en una segunda en la que todo fue a más, desde los momentos musicales a las escenas salvajes. Además, cuenta a los mandos de uno y otro bando con dos actores capaces de hacer creíbles personajes imposibles. Por un lado, Karl Urban y su Butcher, tan odioso como magnético. Al otro, Antony Starr en el papel de Homelander. El suyo podría ser un personaje ridículo, incluso vergonzoso, pero el protagonista de Banshee le da el punto justo de crueldad y desequilibrio sin cruzar la línea.

Se puede ver en Amazon Prime Video.

'Parliament' (noviembre)

Esta coproducción entre Bélgica, Francia y Alemania es una de esas joyas escondidas de catálogos que igual no entraría entre las más esperadas de la habitual lista de lo que traerá el próximo año y que precisamente por eso, por llegar casi de tapadillo, se convierte en una de las sorpresas más gratas de este año. Parliament, creada por Noé Debré, es tremendamente entretenida, tiene unos personajes muy bien escritos aprovechándose de algún que otro tópico y cliché a su favor y se adentra en un espacio poco conocido para el espectador: el mecanismo del Parlamento Europeo. Rodada en inglés, francés y ocasionalmente en otros idiomas como español o italiano, episodio a episodio Samy (Xavier Lacaille), Michel Specklin (Philippe Duquesne), Rose (Liz Kingsman), Torsten (Lucas Englander) y Ingeborg (Christiane Paul) se convierten en una familia europea de la que querer ser parte y disfrutar una segunda temporada.

Se puede ver en Filmin.

Seis más para la docena: Upload (Amazon Prime Video), Quiz (Movistar+), The Umbrella Academy (Netflix), Perry Mason (HBO),The Investigation (Movistar+) y Podría destruirte (HBO).