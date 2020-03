Las series sobre el reto que supone convertirse en padres y madres hoy en día están en auge. En los últimos años han llegado a las pantallas algunas muy buenas que han apostado por alejarse del tono pastel con el que aún hay quien se empeña en vender el hecho de tener descendencia para adentrarse en lo cotidiano, en la parte más dura y menos agradecida. Esa que implica noches en vela, miradas críticas por llevar al niño con fiebre a la guardería, por darle un bollo industrial de merienda o por llegar tarde al trabajo porque vomitó nada más montarlo en el coche para llevarlo al colegio.

Hace solo unos días HBO estrenaba en España Breeders, serie en la línea de esas comedias que han acercado al espectador una versión más real de lo que significa convertirse en padres, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Mientras Superman y Lois Lane se preparan para contar su propia historia -The CW está trabajando en una ficción con ellos dos enfrentándose al reto de cambiar pañales-, los cuatro títulos a continuación son de lo mejor que se ha visto hasta ahora. Y no solo sobre la paternidad y la maternidad, también hablan sobre el embarazo, la conciliación, la pareja, la presión social, los grupos de WhatsApp…

‘Breeders (Bendita paciencia)’ (2020)

La historia: Paul (Martin Freeman) y Ally (Daisy Haggard) se conocieron, se enamoraron y tuvieron hijos. Ahora, a una edad más bien madura, lidian con la difícil tarea de conciliar criar a dos niños y dormir. El primer capítulo es toda una inmersión en la falta de descanso que supone ser padres, la desesperación de que este dependa de dos pequeños seres y los métodos que pueden llegar a usarse para conseguirlo. No es difícil entender a estos dos adultos y sus trucos para robar minutos de sueño. Eso y que, a veces, la paciencia les falte.

Una escena (o dos): Martin Freeman, sentando en las escaleras de su casa, agotado, mira a su pareja y le dice: "Moriría por esos niños, pero con frecuencia también les mataría". Esa frase simboliza lo que es el agotamiento, físico y mental. Porque su personaje está lleno de buenas intenciones, no quiere ser un padre que grita, pero, cuando sube a la habitación y ve el desastre provocado por sus hijos después de haberles dicho cien, mil veces, que no hagan ruido… el tono sale alto sin remedio.

Dónde se puede ver: En HBO España.



‘Catastrophe’ (2015-2019)

La historia: Creada, escrita y protagonizada por Sharon Horgan y Rob Delaney, Catastrophe está compuesta por cuatro temporadas de seis episodios cada una que suponen un retrato audaz de una pareja imperfecta a la que un embarazo no buscado tras un encuentro sexual casual unió y su lucha a lo largo de los años para mantenerse a flote. Es la historia de dos personas que acabaron juntas sin que esa fuese su intención y de cómo se enamoraron en el camino. Plagada de escenas cotidianas sobre lo que supone estar juntos y ser padres, es imposible no encariñarse con esta profesora de infantil británica algo kamikaze en las relaciones sociales y este publicista de Boston exalcohólico.

Una escena: Todo aquel que haya saboreado el placer de ver Catastrophe tendrá su escena preferida, pero hay una en concreto, tras el nacimiento de la segunda hija de los Morris -la de nombre impronunciable- que merece ser destacada. Son mayoría las madres que tras ver a su recién nacido aseguran haberse enamorado de él o haber sentido una conexión inexplicable. Pero, ¿qué hacer si esto no pasa? A Sharon le ocurre y se siente mal por ello. Hasta que, tiempo después del nacimiento, se produce esa conexión y, entonces, respira aliviada.

Dónde se puede ver: Movistar+.

‘Vida perfecta’ (2019)

La historia: Vida perfecta es una apuesta muy personal de Leticia Dolera escrita por ella misma y Manuel Burque en la que aborda la maternidad, la madurez y el encontrar el lugar de cada una a través de la visión de tres mujeres muy distintas entre sí. María (Dolera), Cristina (Celia Freijeiro) y Esther (Aixa Villagrán) son tres treintañeras en plena crisis vital y esta serie se adentra en su forma de sobrellevarlas y buscar una solución. Además del punto de vista femenino desde el que se aborda la historia, resulta muy interesante cómo se tratan temas como las dudas del embarazo, la familia, la conciliación, la discapacidad…

Una escena: El personaje de Cristina (Celia Freijeiro) discute con su marido y este, a raíz de los comentarios de ella, le echa en cara que parece que no soporta a sus hijas. Ella, en medio de la discusión y desde la sinceridad de quien está al límite, reconoce que, efectivamente, a veces no las aguanta. Sobre esta escena, en una conversación con Público, Dolera explicaba lo que se buscaba era reflejar a la madre como un ser humano y que decir algo así no convierte a nadie ni en mala persona ni en mala madre. "Eres una persona, un ser humano enfrentado a una situación de estrés y también tienes estas sensaciones y frustraciones", decía.

Dónde se puede ver: Movistar+.

‘Mira lo que has hecho’ (2018)

La historia: Berto Romero es uno de los artífices tras lo que es una auténtica tesis sobre lo que significa ser padre y madre hoy en día y cómo la entrada en la ecuación de un bebé (no digamos ya de tres) cambia la dinámica de pareja. No sucumbir al terremoto que supone para la vida afectiva y laboral la llegada de un hijo puede ser tan agotador, estresante y divertido como la pinta Berto Romero en una serie que va camino ya de su tercera temporada. Él da vida a un personaje muy parecido a su ‘yo real’. La madre, Sandra, es Eva Ugarte. Juntos intentan sobrevivir. Porque a veces ser padre consiste no en vivir, sino en sobrevivir al día a día y apagar fuegos uno tras otro. Para la próxima ya serán familia numerosa.

Una escena: Tiene muchas, pero quizá una de las más significativas, por todo lo que esconde detrás, es esa de la primera temporada en la que Berto y Sandra se encierran/esconden en el baño para hablar. Con el nacimiento de Lucas esa se ha convertido en la única estancia de la casa en la que pueden tener algo de intimidad y tranquilidad para charlar de sus cosas.

Dónde se puede ver: Movistar+.