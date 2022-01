Un vídeo sexual filtrado y un emprendedor polémico abren y cierran los estrenos de series más destacados de febrero. Ambas historias basadas en hechos reales. La primera mencionada, la protagonizada por Pamela Anderson y Tommy Lee. La segunda, la del fundador de Uber Travis Kalanick, al que interpreta Joseph Gordon-Levitt. Y para quienes echen de menos a Lila y Lenu, vuelven las protagonistas de La amiga estupenda el mismo mes que se estrenan una adaptación de La vuelta al mundo en 80 días con David Tennant y otra de Germinal.

'Pam & Tommy' (2 de febrero, Disney+)

En 1997 un vídeo sexual protagonizado por dos de las celebrities más populares de aquella época dio la vuelta al mundo después de que alguien se lo robase y lo colgase en Internet. Lily James se convierte en Pamela Anderson y Sebastian Stan, en Tommy Lee. Juntos rememoran aquel escándalo sobre la privacidad y lo viral que aún resuena en las crónicas de la época. Una miniserie de ocho episodios en la que también participan Nick Offerman, Taylor Schilling y Seth Rogen. Este último es quien interpreta al ladrón de aquel VHS. El showrunner es Robert Siegel.

Una más: el estreno de Oscuro deseo (Netflix).

'Reacher' (4 de febrero, Amazon Prime Video)

Ya hubo un Jack Reacher en el cine. Concretamente, Tom Cruise, que se metió en la piel de este investigador policial en dos películas estrenadas en 2012 y 2016. Ahora el personaje creado por Lee Child para sus novelas cobra vida de nuevo en la piel de Alan Ritchson, que ya se despidió de Titans. La serie ha sido adaptada por Nick Santora basándose en la primer libro de la saga, Killing Floor. La historia en la que se centra es la de Reacher como investigador de la policía militar volviendo a la vida como civil llegando a una pequeña localidad de Georgia y siendo detenido. Le acusan de un crimen que, obviamente, no ha cometido. Tendrá que demostrar su inocencia.

'Raised by Wolves' (4 de febrero, HBO Max)

Segunda temporada de la hipnótica y a veces desconcertante Raised by Wolves de Ridley Scott, que ejerce como productor. Para esta nueva tanda de episodios la pareja que forman los androides Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim) se mudan en busca de un hogar mejor para su familia humana, aunque no va a ser fácil. La humanidad, o lo poco que queda de ella, se enfrentará a una posible extinción. Travis Fimmel regresa también en su papel a la serie creada por Guzikowski.

Dos más: la segunda temporada de Dulces Magnolias (Netflix) y el estreno de Sospechosos (AppleTV+).

'La amiga estupenda: Las dudas del cuerpo' (7 de febrero, HBO Max)

Elena (Margherita Mazzucco) y Lila (Gaia Girace) regresan con la tercera temporada de la adaptación de las novelas de Elena Ferrante. La nueva tanda, que constará de ocho episodios, avanza en la historia de estas dos amigas (y en ocasiones enemigas) en dos puntos totalmente opuestos de sus vidas. Lila dejó a su marido y emprendió una vida con su hijo en la que tuvo que ponerse a trabajar en lo que fuese para poder salir los dos adelante. Ambientada en los setenta, Elena, por su parte, se ha mudado a estudiar a Pisa, se ha convertido en escritora de éxito y vive momentos muy intensos en lo social y lo personal.

'Doc' (8 de febrero, AXN)

El doctor Andrea Fanti (Luca Argentero) y todo el equipo del Policlínico Ambrosiano de Milán regresan a la pantalla con una nueva temporada que no ha podido eludir la pandemia, pero que la dará por superada. Así lo avanza la sinopsis. Su protagonista sigue sin recuperar los recuerdos perdidos de los últimos 12 años y, una vez esquivada la investigación abierta sobre él, se le abren nuevos frentes tanto en lo profesional como en lo personal. La trama arranca donde lo dejó el último episodio con varios personajes en el aire sin saber aún si seguirán en plantilla o buscarán su camino fuera del hospital milanés. El doctor Pierdante Piccioni, cuya historia real inspiró esta serie, aparece en un capítulo.

Una más: el estreno de Ovnis (Filmin).

'¿Quién es Anna?' (11 de febrero, Netflix)

Shonda Rhimes tienen nueva serie para Netflix mientras sus fans esperan la llegada de la segunda temporada de Los Bridgerton, que se estrenará el próximo 25 de marzo. Mucho antes aterrizará en la plataforma de streaming esta historia basada en la vida real con un artículo como punto de partida. Las protagonistas son Anna Delvey (Julia Garner), una joven alemana que logró ser una más dentro del círculo de la alta sociedad neoyorquina, y la periodista Vivian (Anna Chlumsky), que intenta averiguar quién es en realidad y desenmascararla.

Una más: el estreno de With Love (Amazon Prime Video).

'Separación' (18 de febrero, AppleTV+)

Mark Scout (Adam Scott) se sitúa al frente de un grupo de trabajadores de una oficina al que van a separar sus recuerdos del trabajo de los de sus vidas personales. El objetivo de tal procedimiento quirúrgico es facilitar la conciliación entre ambas facetas. Aunque ni todo es tan sencillo ni el fin puede que sea el que tenían en mente los participantes en este experimento. Además de Adam Scott, en la serie figuran los nombres de Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken. Separación está creada por Dan Erickson y cuenta con Ben Stiller como director y productor.

Tres más: las cuartas temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video) y The Last Original Gangster (TNT) y la segunda de Space Force (Netflix).

'Germinal’' (22 de febrero, Filmin)

Creada por Julien Lilti y dirigida por David Hourrègue, se trata de una miniserie italo-francesa de seis episodios basada en la novela homónima de Émile Zola. Ambientada en el norte de Francia, en la década de 1860, la historia sigue a un joven de 20 años, Etienne Lantier. Este tiene que huir de Lille y acaba siendo aceptado y tratado como uno más en la comunidad minera en la que recae. Allí se interesa por la hija de uno de sus compañeros, Catherine, pero también por la lucha obrera. Él y el resto de mineros irán a la huelga reivindicando sus derechos y mejores condiciones.

Una más: el estreno de All American: Homecoming (HBO Max).

'La vuelta al mundo en 80 días' (24 de febrero, Movistar+)

David Tennant se convierte en el mítico Phileas Fogg para contar las aventuras y peripecias del personaje creado por Julio Verne. Una postal le insta a llevar a cabo un reto: dar la vuelta al mundo en 80 días. En su periplo cuenta con la compañía y ayuda de Passepartout (Ibrahim Koma) y la periodista del Daily Telegraph, Abigail Fix (Leonie Benesch). Una coproducción europea creada, escrita y producida por Ashley Pharoah donde la aventura lo será todo.

'Nasdrovia' (25 de febrero, Movistar +)

Segunda y última temporada de esta comedia creada por Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez sobre la crisis de los cuarenta que llevó a sus dos protagonistas, Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva), a dejar la abogacía para abrir un restaurante ruso. En su nuevo camino acabaron enredados con la mafia. La acción se retoma seis meses después de que Edurne disparase a Aleksei. Ahora son asesores legales de la organización criminal liderada por Boris. El problema es que Edurne no está del todo cómoda y satisfecha con su nuevo papel y ya se sabe quién lleva la voz cantante en esta relación.

Una más: el estreno de Vikingos: Valhalla (Netflix).

'Super Pumped: The Battle for Uber' (28 de febrero, Movistar+)

Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler y Uma Thurman son tres de los protagonistas de esta serie que girará en torno a la figura de Travis Kalanick, CEO de Uber que acabó despedido de su propia empresa tras el escándalo y la polémica. Él es Gordon-Levitt, mientras que Uma Thurman interpreta a Arianna Huffington, cofundadora de The Huffington Post. La historia real que tiene entre manos y el trepidante tráiler dan una idea de lo que se puede esperar de ella.

Una más: segunda temporada de Resident alien (Syfy).