Antes que llegue abril con el desembarco de Juego de tronos hay que atravesar un mes de marzo plagado de estrenos y regresos en el que los títulos se agolpan llegando a coincidir hasta cinco en un mismo día. Un aluvión de series en el que elegir cuesta.

Arranca el mes con el thriller protagonizado por una viuda que viaja a un país en conflicto para rescatar a su marido y acaba con la conversión en serie de Romper Stomper (Sundance TV), aquella película de 1992 protagonizada por Russell Crowe que se movía entre grupos extremistas. Entre medias, juicios, detectives, dioses, vampiros, virus, asesinos en serie….



‘The Widow’ (1 de marzo, Amazon Prime Video)

Cuando el marido de Georgia Wells muere en un accidente aéreo en la República Democrática del Congo ella se aleja del mundo y se recluye en una casa de campo en Gales sin más compañía que su dolor. Sin embargo, un día, viendo la televisión cree reconocer a Will en una noticia sobre el Congo en televisión. Es entonces cuando despierta de su letargo e inicia una búsqueda desesperada que la llevará a meterse en toda clase de peligros.

Acostumbrada a las escenas de acción, Kate Beckinsale interpreta a Georgina en un thriller de búsqueda en lugar complicado en el que, por el tráiler, se promete ritmo y escenas de mucha tensión. Matthew Le Nevez interpreta a Will Wells. En el reparto figura también el veterano Charles Dance -Tywin Lannister en Juego de tronos-. Esta viuda que resulta no serlo tiene ocho episodios para aclarar qué pasó con su marido y cómo puede llevarlo de vuelta a casa. Si es que eso es posible.

Tres más: La cuarta temporada de Angie Tribeca (TNT), la tercera de Better Things (HBO) y el estreno de Northern Rescue (Netflix).

‘Inspectora Marleau’ (3 de marzo, Calle 13)

Producción francesa de 14 episodios de 90 minutos de duración en la que Corinne Masiero se mete en la piel de una inspectora un tanto peculiar de la Gendarmería Nacional. La serie, que cuenta con varias temporadas, está escrita por Elsa Marpeau y dirigida por Josée Dayan.

La gran baza de esta producción sobre crímenes es su protagonista, su rareza estudiada y sus métodos poco habituales que desconciertan a todo aquel que entra en contacto con ella. Aunque es algo que puede que aprecie más el público francés que el de aquí, Inspectora Marleau incluye en cada capítulo el gancho de una estrella invitada. En el tercero, por ejemplo, Victoria Abril.

Una más: El estreno de Un asunto de familia (Sundance TV).



‘American Gods’ (11 de marzo, Amazon Prime Video)

Con la salida de la serie del estético Bryan Fuller y la verdadera identidad del Señor Miércoles al descubierto, la segunda temporada de American Gods cuenta con toda la atención de los seriéfilos. Basada en la novela homónima de Neil Gaiman, tiene a Ian McShane y Ricky Whittle como los protagonistas en una suerte de ‘road movie’ en la que el primero recorre Estados Unidos en busca de aliados para la gran batalla de dioses que se avecina con la ayuda, no en todo el recorrido, del segundo.

La guerra ha sido declarada -al final de la primera temporada- y ha llegado el momento de que cada pieza de ajedrez busque su lugar en el mundo. Dioses antiguos y nuevos quieren el control y todo esto a Sombra le pilla en medio. Para quienes han leído la novela no hay sorpresas. Quienes no, no saben aún la que se avecina.

Una más: Estreno de El caso contra Adnan Syed - Más allá de la historia de Serial (HBO).



‘The Good Fight’ (14 de marzo, Movistar+)

Tercera temporada ya del spin-off de The Good Wife que conquistó a la crítica en su estreno y que muy pronto logró marcar su propio territorio demostrando que ser hija de una serie de prestigio no tiene porque ser un mal comienzo. Todo gracias al personaje de Diane Lockhart y a la actuación de Christine Baranski en el papel.

En esta nueva tanda de episodios, Lockhart intenta mantenerse firme en su posición frente a la que se le viene encima mientras Adrian Boseman (Delroy Lindo) y Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald) buscan dónde encajar en todo esto.

‘El misterio de la guía de ferrocarriles’ (15 de marzo, #0)

Puede que esta no sea una de las series que más ruido haga entre los estrenos de este mes, pero tener a un veterano de la talla de John Malkovich en el reparto dando vida al detective Hércules Poirot bien se merece una oportunidad. Sobre todo para los amantes del género detectivesco y de los misterios a resolver con asesino en serie incluido. Además, solo son tres episodios.

Basada en la novela homónima de Agatha Christie, El misterio de la guía de ferrocarriles sigue la investigación de un Poirot entrado en años y poco fiable para sus compañeros de profesión que se embarca en la odisea de detener a un asesino que perpetra sus crímenes siguiendo el abecedario y que firma cada uno de ellos como ABC. Las mismas siglas que aparecen en las cartas amenazantes que recibe el detective.

Cuatro más: La quinta temporada de Luther (Netflix) y los estrenos de Love, Death & Robots (Netflix), Turn Up Charlie (Netflix) y The Bisexual (Filmin).

‘Ártico’ (18 de marzo, Cosmo)

Presentada en el MIP de Cannes, esta serie producida por Finlandia y Alemania traslada la acción a un paisaje helado y desértico como es el del Ártico. Allí, en condiciones extremas, una inspectora y un virólogo deberán unir fuerzas para evitar que un peligroso virus se propague. Un thriller ambientado en Laponia finlandesa con un rodaje complicado.

El hecho de enmarcarse dentro del género conocido como ‘nordic noir’ que tantos buenos títulos ha dado en los últimos años hace que Ártico esté entre lo más interesante del mes. Compuesta por 10 episodios, esta temporada promete ofrecer tanto drama como misterio y escenas de acción helada.

Dos más: La cuarta temporada de Billions (Movistar Series) y el estreno de Borderland (XTRM).



‘Curfew - Toque de queda’ (19 de marzo, SKY)

La humanidad ha pasado por tiempos mejores. El mundo vive un apocalipsis un tanto extraño en el que los que mandan han impuesto un toque de queda que unos cuantos deciden saltarse para organizar una carrera. Un grupo de inadaptados un tanto particulares que se ha cansado de no poder vivir su triste vida también de noche.

La serie está escrita y producida por Matthew Read (Peaky Blinders) y tienen en el reparto a rostros tan conocidos y veteranos como los de Sean Bean y Miranda Richardson. Con ellos, Adrian Lester, Billy Zane, Phoebe Fox y Malachi Kirby.



‘Gigantes’ (22 de marzo, Movistar+)

Segunda y última temporada de la serie de Enrique Urbizu para Movistar+ compuesta de seis episodios. El clan de los Guerrero, más enfrentados que nunca, está de vuelta para poner a cada uno en su sitio. Sin embargo, parece que no les va a quedar más remedio que aparcar sus diferencias si no quieren acabar aniquilados por sus rivales en el negocio o entre rejas.

Daniel Grao, Isak Férriz y Carlos Librado 'Nene' encarnan de nuevo a los hermanos, que, si se cumple lo prometido por el equipo de la serie durante la promoción de la primera temporada, dejarán paso a las mujeres en cuanto a protagonismo y poder se refiere. Yolanda Torosio, Elisabet Gelabert y Sofía Oria darán un paso adelante en esta nueva entrega, que incorpora a Óscar Higares.

Una más: El capítulo final de Muerte en León (HBO).

‘Absentia’ (26 de marzo, AXN)

La agente del FBI Emily Byrne que desapareció mientras perseguía a un asesino en serie y reapareció seis años después medio muerta y sin memoria conseguía capturar a su secuestrador al final de la primera temporada. Con ese propósito tachado de la lista, en la segunda no le queda otra que pasar página y centrarse en la relación perdida con su hijo, que solo era un bebé cuando desapareció.

Pese a que lo intenta, no puede olvidar lo ocurrido y continúa adelante con su propio caso. Stana Katic sigue siendo la agente Byrne. Se unen al reparto Matthew Le Nevez y Natasha Little, quienes interpretarán a un exmarine y una agente del FBI.

Un más: Segunda temporada de Knightfall (HBO).

‘Lo que hacemos en las sombras’ (28 de marzo, HBO)

Serie basada en la película de 2014 del mismo título. En este reboot la acción transcurre en Nueva York, más concretamente a Staten Island, y tiene como protagonistas a varios vampiros que llevan compartiendo piso un siglo.

El líder es Nandor (Kayvan Novak), que otro tiempo fue guerrero del Imperio Otomano. Le siguen el juego en su liderazgo (o eso se supone que deberían hacer), Laszlo (Matt Berry), británico y juerguista, y Nadja (Natasia Demetriou), la chica de armas tomar. Cerrando el equipo, Guillermo (Harvey Guillen), el criado humano.



‘Miracle Workers’ (29 de marzo, TNT)

Steve Buscemi es Dios. Daniel Radcliffe, un funcionario que trabaja para él. Juntos protagonizan una comedia de siete episodios que se presenta como uno de los estrenos más interesantes y divertidos de este mes de marzo. Está producida por Andrew Singer y Loren Michaels, creador de Saturday Night Live.

Todo comienza con un día normal en una oficina cualquiera. Salvo porque esa oficina está ubicada en el Paraíso y porque el jefe, Dios, se ha empeñado en cargarse su creación. A saber, la Tierra. Vamos, que de normal el día no tienen nada. Pero hay dos ángeles, que sí son normales, que tienen un plan para convencerle de que no arruine el mundo. Ellos son Craig (Daniel Radcliffe) y Eliza (Geraldine Viswanathan).

Cuatro más: La tercera temporada de Santa Clarita Diet (Netflix) y los estrenos de Traidores (Netflix), Osmosis (Netflix) y Slashers (Dark).