El menú de series de noviembre está cargado de nombres propios de actores de esos que casi da igual en que proyecto anden metidos porque solo por verles en acción ya merece la pena darle una oportunidad a sus series. Es el caso de Olivia Colman, que, además, se estrena como la reina Isabel II en la tercera de The Crown. O los de Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell en The Morning Show. No han sido buenas todas las críticas americanas recibidas en este segundo caso, pero no por eso hay que dejar de echar un vistazo. Y, además de todo eso, es el mes de La materia oscura y del regreso de La Peste.

'The Morning Show' (1 de noviembre, Apple TV+)

El de la serie protagonizada por Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell ambientada en un programa matinal de una cadena estadounidense es uno de los estrenos con más relumbrón de los que Apple TV+ ha seleccionado para su aterrizaje, pero no es el único. Aniston interpreta a la conductora de con buenas audiencias que pierde a su compañero en la pantalla, Carell, después de un escándalo sexual. Witherspoon es la aspirante que sueña con escalar puestos y de su rivalidad se alimenta The Morning Show.

Además de esta, Apple TV+ estrenará el mismo día de su lanzamiento otros títulos con tirón como Para toda la humanidad (nueva serie de Ronald D. Moore), See (protagonizada por Jason Momoa) y Dickinson (con la poetisa que le da nombre como protagonista).

Cuatro más : Estrenos de Hache (Netflix) y Somos la ola (Netflix), segunda temporada de Jack Ryan (Amazon Prime Video) y tercera de Atípico (Netflix).

'La materia oscura' (4 de noviembre, HBO)

Basada en la trilogía literaria de Philip Pullman, La materia oscura es una de las obras de ciencia ficción más comentadas de los últimos años. Tiene como protagonista a Lyra (Dafne Keen), una joven sin familia que vive con los profesores del colegio en el que estudia. Ambientada en un mundo alternativo con animales de compañía que son el alma de sus dueños, descubrirá un secreto que pondrá su mundo y el de los demás patas arriba mientras intenta encontrar a un amigo desaparecido.

Además de Keen, que conquistó a la crítica con su participación en Logan, en el reparto figuran los nombres de James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda y Andrew Scott.

Una más: Décima temporada de Shameless (Movistar Series).

'Atrapa a un ladrón' (7 de noviembre, Paramount )

Tras meses en el cajón y un estreno anunciado para junio que se retrasó a otoño, el próximo 7 de noviembre verá la luz la primera serie de Paramount Network España con Javier Olivares como showrunner. La ficción, que estará disponible en Amazon Prime Video al día siguiente de su estreno en lineal, es una adaptación de la película homónima de Alfred Hitchcock estrenada en 1955 con Cary Grant y Grace Kelly en el cartel.

En su versión moderna y seriada los protagonistas son la inspectora Lola Garay (Alexandra Jiménez) y el exladrón Juan Robles (Pablo Echarri), apodado en su antiguo oficio como El Gato. Él hace años que dejó el negocio de los robos y ella no sabe quién era la persona de la que se ha enamorado. En la actualidad, el que fuera El Gato intenta descubrir quién ha usurpado su identidad como ladrón.

Una más : Segunda temporada de Britannia (HBO).

'Dublin Murders' (10 de noviembre, Starzplay)

Un thriller oscuro que sigue a una unidad de la policía encargada de investigar unos asesinatos que parecen no tener nada que ver pero que están más relacionados de lo que a todos les gustaría. Los protagonistas principales de esta adaptación de las novelas de Tana French son los agentes Rob Reilly (Killian Scott) y Cassie Maddox (Sarah Greene). Ambos forman una pareja laboral a la que une una relación de amistad sólida y de confianza que el caso pondrá a prueba por culpa del secreto de uno de los dos.

Dublin Murders, que toma el nombre de ese destacamento de la policía dublinesa, está compuesta de ocho episodios en su primera temporada y cuenta con un arranque asfixiante y profundamente dramático en el que los crímenes que aborda son especialmente crueles.

'Flack' (11 de noviembre, Cosmo)

Anna Paquin se mete en la piel de una publicista con muchos líos en su vida personal que se gana la vida en Londres intentando sacar de los suyos a sus clientes. ¿Cómo se gestiona una crisis de imagen como esta? ¿Cómo salir de un atolladero imposible tras una metedura pública de proporciones descomunales? En casos así, nada como llamar a Robyn.

Flack consta de seis episodios en su primera temporada, ha sido creada por Olivier Lansley y ya tiene confirmada una segunda temporada. Con Paquin figuran en el reparto Sophie Okonedo y Sam Neill.

Una más : Estreno de Santos Dumont (HBO).

'La peste' (15 de noviembre, Movistar+)

Movistar+ estrena la segunda temporada de la que fue una de sus grandes apuestas cuando arrancó en la aventura de las producciones propias. Capitaneada por Alberto Rodríguez, La Peste regresa a una Sevilla que ha dejado atrás la gran peste que la asoló. Han pasado cinco años y la ciudad afronta otros problemas: el hambre acosa a una población que no deja de aumentar. Y en ese contexto ve la luz La Garduña. El crimen organizado es quien realmente gobierna en Sevilla.

A Mateo (Pablo Molinero) todo esto le pilla al otro lado del charco, pero una carta de Teresa (Patricia López Arnaiz) le hará cambiar el rumbo de su vida. Por su parte el ya no tan joven Valerio (Sergio Castellanos) se encuentra en el punto de mira de La Garduña.

Dos más : Cuarta y última temporada de The Man in the High Castle y estreno de Los miserables (0# de Movistar+).

'The Crown' (17 de noviembre, Netflix)



Nueva temporada, la tercera, y nueva reina. Claire Foy, que no ha hecho más que recibir halagos, premios y buenas críticas por su papel como Isabel II, entrega el testigo a una de las mejores actrices británicas en activo, Olivia Colman. Ella será la mujer que maneja los designios de Buckingham Palace entre los años 1964 y 1977. De su brazo no irá Matt Smith como del de Foy sino que Felipe de Edimburgo también cambia de rostro y toma prestado el de Tobias Menzies.

Aunque son los más destacados, no serán los únicos cambios de esta tercera temporada. Helena Bonham Carter se incorpora al reparto como la princesa Margarita, hermana de la reina. Eso sí, para ver a Gillian Anderson como Margaret Thatcher habrá que esperar a la siguiente tanda de episodios.

Una más : Estreno de The Sleepers (HBO).



'The Terror: Infamy' (18 de noviembre, AMC)



La primera temporada se centró en el calvario basado en hechos reales vivido por la tripulación de dos barcos de la marina británica atrapados en el hielo del paso del Noroeste. La segunda de esta antología de AMC añade a su título Infamy y se ambienta en los campos de internamiento para estadounidenses de origen japonés a los que se obligó a trasladarse a miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial.

El reparto cuenta con Derek Mio, Kiki Sukezane, Cristina Rodlo, Shingo Usami, Naoko Mori, Miki Ishikawa y George Takei. La serie ha sido creada por Alexander Woo y Max Borenstein, que ejercen además como productores ejecutivos de la misma.

Una más: Séptima temporada de Ray Donovan (Movistar Series).

'Hernán, el hombre' (21 de noviembre, Amazon Prime Video)

Por si había alguna duda sobre cuál es la intención de la serie de Hernán Cortés más allá de contar su historia como conquistador del Nuevo Mundo, sus responsables le han puesto el añadido de “el hombre”. Y es que, como reza su sinopsis oficial, la intención no es quedarse solo en lo que podría conocerse a través de los libros de cómo fue su relación con México a comienzos del siglo XVI y adentrarse en su faceta más humana y personal.

El papel protagonista lo interpreta Óscar Jaenada y le acompañan Víctor Clavijo (Capitán Cristóbal de Olid), Michel Brown (Capitán Alvarado), Dagoberto Gama (Moctezuma), Jorge Guerrero (Xiconténcatl), Almagro San Miguel (Capitán Sandoval), Ishbel Bautista (Marina/Malinche) y Aura Garrido (Doña Juana).

'The Accident' (26 de noviembre, Filmin)

Es una de las miniseries más comentadas y que más han dado de qué hablar en el Reino Unido. Jack Thorne, conocido como el guionista de The Virtues -también en Filmin-, es el responsable de una ficción compuesta de solo cuatro episodios que se centra en abordar las heridas de una pequeña localidad de Gales en la que un trágico accidente les ha dejado hundidos.

Una explosión provocó la muerte de nueve personas, ocho de las cuales eran niños, y ese no es un hecho del que sea sencillo recuperarse. Sarah Lancashire y Sidse Babett Knudsen son sus dos protagonistas principales.