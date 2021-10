Las series de noviembre trae regresos, adaptaciones y algún hecho real: Chicho, Dexter, Dolera, Ojo de Halcón y Juan Carrasco

Noviembre es el mes de reencontrarse con viejos conocidos en el mundo de las series, pero también de las adaptaciones literarias. Abre el fuego de los regresos el universo de Chicho Ibáñez Serrador al que cuatro directores de renombre se han asomado a él para revisionar cuatro de sus historias. Le siguen el asesino en serie Dexter tras su adiós (parecía que definitivo) en 2013; el vengador con mejor puntería; una madre (en apariencia) arrepentida y el político seriéfilo con más seguidores en redes sociales. Se estrenan también las esperadas adaptaciones de La rueda del tiempo y Cowboy Bebop. Y, entre las novedades, alguna que otra historia basada en hechos reales.

‘Historias para no dormir’(5 de noviembre, Amazon Prime)

La mítica serie de Chicho Ibáñez Serrador cobra de nuevo vida con cuatro de sus episodios más icónicos adaptados y actualizados de la mano de Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz, que han dotado de su propia voz a La broma, El doble, Freddy y El asfalto. Además de los grandes nombres tras la cámara y del ideólogo de esta serie como gancho, en el reparto se encuentran Eduard Fernández, Nathalie Poza, Raúl Arévalo, David Verdaguer, Vicky Luengo, Miki Esparbé, Adriana Torrebejano, Carlos Santos, Inma Cuesta y Dani Rovira.

Cinco más : la sexta temporada de Narcos: México (Netflix), la tercera y última de Dickinson (Apple TV+) y los estrenos de Grace (Movistar+), El asesino improbable (Netflix) y Juan Pilila (Filmin).

‘Cardo’ (7 de noviembre, Atresplayer Premium)

Años 90, María es una joven madrileña que está cerca de cumplir los treinta, tiene problemas con las drogas, con el sexo y sin un duro en el bolsillo. Atraviesa una crisis en toda regla, no sabe muy bien qué hacer con su vida, no está bien. Cuando parece que remontaba, algo hace que la cosa se le complique aún más. Ana Rujas, creadora de Cardo, interpreta a María. La serie está producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, responsables de Paquita Salas y Veneno.

Una más: el estreno de Day of the Dead (Syfy).

‘Dexter: New Blood’ (8 de noviembre, Movistar+)

Los fans de Dexter están de enhorabuena. Pese a haberle dicho adiós al personaje en 2013, este vuelve con Michael C. Hall en el papel del icónico forense y asesino en serie para una nueva temporada compuesta de 10 episodios. Titulada Dexter: New Blood, su protagonista reaparece residiendo en una pequeña ciudad del estado de Nueva York , bajo una identidad falsa y parece que está teniendo problemas para seguir conteniéndose una década después de que se lo tragase un huracán.

Una más : la quinta temporada de S.W.A.T. Los hombres de Harrelson (AXN).

'Dopesick: Historia de una adicción'(12 de noviembre, Disney+)

Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever y Rosario Dawson protagonizan esta serie dirigida por Barry Levinson centrada en la crisis de adicción a los opiáceos sufrida recientemente por EEUU. Todo arranca con una compañía farmacéutica y la peor epidemia de drogas de Estados Unidos. El foco se pone, en parte, en una comunidad minera de Virginia, pero también en las oficinas de la DEA. El libro de Beth May, bestseller en la lista de The New York Times, sirve como material de partida para la historia que se cuenta en Dopesick: Historia de una adicción a lo largo de ocho episodios.

Una más : el estreno de The Shrink Next Door (Apple TV+).

‘Cowboy Bebop’ (19 de noviembre, Netflix)

Son cazarrecompensas, recorren la galaxia en busca de delincuentes a los que atrapar y tienen que salvar al mundo. Los personajes del popular anime cobran vida en actores de carne y hueso con un reparto en el que los personajes principales recaen en Geoff Stults como Chalmers, Tamara Tunie como Ana, Mason Alexander Park como Gren, Rachel house como Mao y Ann Troung y Hoa Zuande como Shin & Lin. Las expectativas están disparadas con esta serie entre los amantes del género.

‘La rueda del tiempo’ (19 de noviembre, Amazon Prime)

En el mundo de La rueda del tiempo, serie basada en las novelas de fantasía de Robert Jordan, existe la magia y solo unas pocas mujeres tiene acceso a ella. La que se estrena el próximo 19 de noviembre, con el lanzamiento el día del estreno de los tres primeros episodios, es una ambiciosa producción de Amazon en la que participan Rosamund Pike como miembro de una poderosa organización llamada Aes Sedai y Álvaro Morte como Logain Ablar, autoproclamado Dragón Renacido. El futuro de la humanidad y una profecía se cruza en el camino de ambos.

‘Vida perfecta’ (19 de noviembre, Movistar+)

María (Leticia Dolera) sigue peleando con esa vida imperfecta que lleva y que no se parece en nada a la imagen ideal que podría tener en su cabeza sobre lo que es ser madre. Creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, que firma el guión con Manuel Burque, regresan con ella también Celia Freijeiro, Aixa Villagrán, Enric Auquer, Miriam Iscla, Font García, Carmen Machi y Fernando Colomo. Tan superada está por la situación que parece que, si la dejasen, devolvería al bebé. O eso se dice en el tráiler.

Dos más : la quinta temporada de Estación 19 (Disney+) y el estreno de Rumbo al infierno (Netflix).

‘Ojo de Halcón’ (24 de noviembre, Disney)

Tras Bruja Escarlata, Visión, Bucky y Falcon, le llega el turno a otro Vengador en eso de tener su cuota de protagonismo y desarrollo en forma de serie. Es la hora de Clint Barton, más conocido en el mundillo de los superhéroes como Ojo de Halcón. Su misión esta vez será un poco como la de John McClane en Jungla de Cristal. Interpretado por Jeremy Renner, Barton debe hacer todo lo posible por pasar con su familia la Navidad. En su aventura se cruza con una joven llamada Kate Bishop (Hailee Steinfeld) con tan buena puntería como él y en la que quizá haya encontrado una pupila algo díscola. La serie recupera, además, al personaje de la película Viuda Negra de Yelena Belova (Florence Pugh). La explicación está en esa escena postcréditos vista en el cine.

Dos más : las terceras temporadas de Hanna (Amazon Prime Video) y Motherland (COSMO).

‘Venga Juan’ (28 de noviembre, HBO Max)

Muchas cosas han cambiado para Juan Carrasco desde lo sucedido en Vamos Juan y sus más y sus menos con la peluquera de Aluche. Ahora, dice la sinopsis, está "en lo más alto de su carrera". Ha hecho uso de las famosas y criticadas puertas giratorias. Pero no solo eso, está cambiado. Su viaje a Turquía ha sido todo un éxito y tiene pelo. Sin embargo, su pasado le persigue y unos registros en el Ayuntamiento de Logroño, del que fue alcalde en su día, le ponen pronto contras las cuerdas. ¿Logrará salir de esta Juan Carrasco? ¿Arrastrará consigo a Macarena y Víctor? Vuelven Javier Cámara, María Pujalte y Adam Jezierski, ese trío de la política seriéfila española que tantas alegrías da a los espectadores. Y a los mandos del guion, Diego San José.

Una más : el estreno de Gloria (Calle 13).

‘Atlantic Crossing’ (29 de noviembre, Movistar+)

La ocupación de Noruega por los nazis hizo que la princesa Martha huyera de su país y acabara refugiándose en Estados Unidos. Una historia real que da pie a Atlantic Crossing, miniserie protagonizada por Kyle MacLachland y Sofia Helin que sigue los pasos de esta princesa refugiada en suelo estadounidense que establece una relación de amistad con el presidente Franklin D. Roosevelt, al que intenta convencer para que intervenga y ayude a liberar a su país del yugo alemán. Esta miniserie está creada por Alexander Eik y dirigida por Janik Heen.