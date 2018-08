Un puñado de series para llevarte a la piscina o la playa este agosto

Son de esas series que la mayoría consideraría más ‘ligeras’ por aquello de no ser dramas creados con ese halo de ‘huele a premio’ que es casi un género en sí mismo. Algo que no les hace menos merecedoras de la atención de quienes buscan buenas historias y personajes. Verlas resulta sumamente entretenido, no basta con un capítulo, sus protagonistas despiertan tanta ternura como admiración y son capaces de compaginar chispa, estoicidad y empeño.

Además, lo mejor de todo es que pese a parecer de menor trascendencia por su portada, en realidad abordan una gran cantidad de temas de profundo calado de tal manera que el espectador no siempre es consciente de todo lo que le están aportando estas producciones hasta que se hace la conexión mental y todo empieza a encajar. Supergirl no es solo una serie con una superheroína venida del espacio exterior como Todo es una mierda no es solo una de institutos ni La otra mirada otra de época con tintes feministas.

‘La otra mirada’ (TVE)

Idea original de Josep Cister y Jaime Vaca, La otra mirada se ha destapado con una gran serie que va mucho más de lo que aparenta atreviéndose a plantear el feminismo desde una acertada óptica anclada los años veinte en Sevilla. Una producción de época en la que prácticamente toda la acción transcurre en un internado para señoritas, pero en la que sus guiones trascienden fuera de sus muros y de su tiempo y se aferran con inteligencia a la realidad.

El capítulo del juicio al mayor de los Peralta recuerda, inevitablemente, al de La Manada. Patricia Lopez Arnaiz interpreta a Teresa, una mujer adelantada a su tiempo que osa a llevar pantalones y fumar revolucionándolo todo a su paso y abriendo un mundo de posibilidades a sus alumnas. Además, destacan las interpretaciones de Cecilia Freire como Ángela y la de Macarena García como Manuela. Acaba de terminar su emisión sin saber si habrá una segunda temporada y los 13 episodios de la primera están disponibles en la web de RTVE.

‘Supergirl’ (The CW/HBO)

Va ya por su tercera temporada y aunque en un principio caminaba demasiado en paralelo con The Flash, Kara Danvers (Melissa Benoist) ha sabido distanciarse del camino marcado por su amigo de Central City y dar un salto este curso. Supergirl siempre ha ido de una chica diferente que intenta encajar en un mundo que en realidad no es el suyo. Va de buscar la propia identidad, de lo que significa la familia en su término más amplio y de la amistad pese a todo.

Las hermanas Danvers, una más oscura y otra más luminosa, caminan con muchos tropiezos en una vida personal llena de piedras mientras triunfan en el trabajo. Porque compaginar la vida personal y la laboral no es fácil ni teniendo poderes ni siendo la hermana de quien los tiene. En su tercera temporada se metió de lleno en temas tan complejos como el relevo generacional y el saber decir adiós. En Estados Unidos la emite The CW. En España está disponible en HBO.

‘Mira lo que has hecho’ (Movistar+)

La serie de Berto Romero para Movistar+ es uno de los títulos del año. Una comedia divertida, emocionante, actual y en ocasiones trepidante que sabe a muy poco. Seis capítulos se quedan cortos. En Mira lo que has hecho, el cómico y guionista es la mitad de una pareja -la otra mitad es Sandra, interpretada por Eva Ugarte- en la que un tercero, un hijo, viene para poner su mundo patas arriba. Cada episodio aborda una temática diferente muy pegada a la actualidad y en ocasiones se permite incluso fantasear.

Una historia sobre lo que pasa después de los típicos finales de las comedias románticas y que pocos se atreven a mostrar. La mayoría se queda en el ‘y se casaron y fueron felices para siempre’. Por el contrario, Berto y Sandra solo intentan salvar el día sin casi haber dormido.

‘Todo es una mierda’ (Netflix)

Una de las grandes tapadas en lo que va de año. Si más gente la hubiese visto, no la habrían cancelado en su primera temporada. La acción transcurre en los noventa, en el instituto de un aburrido pueblo de Estados Unidos que hace honor a su nombre, Boring, en Oregon. De entrada es posible que cueste adaptarse al tono que se usa y que a veces rechina, pero una vez dentro es imposible no dejarse atrapar por los dilemas de sus protagonistas, que se hacen querer gracias a su frescura y desparpajo.

De fondo, la unión de frikis y menos frikis para hacer una película. En primer plano, la búsqueda de identidad de su protagonista, Kate (Peyton Kennedy), y cómo afronta ir descubriendo su sexualidad con la ayuda de su ‘novio tapadera’ y amigo Luke (Jahi Di'Allo Winston) y la desconcertante Emaline (Sydney Sweeney). Creada por Ben York Jones y Michael Mohan, no terminó de cuajar entre la competencia de otros fenómenos de series con adolescentes de Netflix como Stranger Things y Por 13 razones.

‘The Good Doctor’ (AXN)

The Good Doctor comparte padre con House, David Shore. Hasta aquí los parecidos entre el internista más borde de la televisión y el doctor Shaun Murphy, un chaval con autismo y síndrome de Savant que se ha ganado el corazón de los espectadores estadounidenses.

Aprovechando el éxito americano y la proyección de su emisión en abierto, AXN, canal que la emitió en España originalmente, ha vuelto a programar su primera temporada, que se va acumulando en el servicio de VOD de Movistar+. Eso sí, hay que estar rápidos porque por una cuestión de derechos, los episodios van desapareciendo. Los cuatro primeros solo están disponibles hasta este domingo. Solo por ver a Freddie Highmore desplegando todo su talento y su ternura y a Richard Schiff merece la pena reengancharse de cara a seguirla en su segunda temporada.

‘Paquita Salas’ (Netflix)

Paquita Salas volvió hace unas semanas, aunque en realidad y gracias a las redes sociales nunca se fue del todo. Durante el año y medio que ha transcurrido entre la temporada que se colgó en Flooxer (plataforma de Atresmedia) y la segunda en Netflix, esta representante de actores fan los torreznos no ha dejado de comentar la actualidad y generar contenidos y vídeos de lo más dispares. De la mención de Reed Hastings, jefazo de Netflix, a colarse en una entrevista de los niños de Stranger Things. O cuando se presentó en las oficinas centrales de su nueva casa así como es ella, en todo su esplendor y su ocurrencia.



Paquita estrenó temporada a principios de verano y lo hizo muy zen. Aunque le duró poco. Lo que sí regresó es mucho más emotiva y menos cómica con un Brays Efe dándole aún más profundidad a su historia y con Lidia San José cobrando protagonismo mientras Belén Cuesta, la intrépida Magüi, en esta ocasión ha quedado en un segundo plano.