No hay mes malo o excesivamente flojo en cuanto a estrenos y regresos de series se refiere. La parrilla no descansa en verano y julio es un buen ejemplo de ello. Solo el primer día de mes hay cinco estrenos, cuanto menos, llamativos. Entre ellos The Loudest Voice, con un casi irreconocible Russell Crowe. Y en la primera semana, las nuevas temporadas de Stranger Things, Legion y Crimen en el paraíso. Además del estreno de El Pionero, la docuserie de HBO sobre Jesús Gil.

‘The Loudest Voice’ (1 de julio, Movistar Series)



Aunque Roger Ailes puede resultar un perfecto desconocido para el público español, su figura es de suma importancia para entender la política estadounidense de los últimos años. Director ejecutivo de Fox News durante varias legislaturas y encarnado por Russell Crowe, su historia es el motor de The Loudest Voice, serie que recorre su auge como creador de opinión política y su caída tras el escándalo de acoso sexual que acabó con su carrera.

Su nombre resultó de suma importancia para los gobiernos de Nixon, Reagan y Bush y su forma de dar tratamiento a las noticias según su ideología fue clave en ello. Fox News aún se caracteriza por ello. Además de Crowe, en el reparto figuran Naomi Watts, Seth MacFarlane, Sienna Miller, Josh Charles y Simon McBurney.

Cuatro más: Temporada 18 de Padre de familia (Fox), cuarta temporada de Animal Kingdom (Movistar Series) y los estrenos de Gösta (HBO) y Designated Survivor: 60 Days (Netflix).

‘Stranger Things’ (4 de julio, Netflix)



Netflix ha elegido una fecha muy estadounidense, el 4 de julio, para el estreno de la tercera temporada de una de las series que mejor le funciona y más alegrías le da a nivel mundial. Los chicos de Hawkins, Indiana, han vuelto, y esta vez traerán fuegos artificiales con ellos.

Aunque no hay muchos detalles sobre lo que se abordará en esta nueva tanda de episodios, se sabe que los hermanos Duffer sitúan la acción en 1985, que las referencias ochenteras seguirán ahí y que cobra especial importancia como escenario para la acción el centro comercial del pueblo, recientemente inaugurado. Las cosas se van a poner muy feas para Eleven (Millie Bobby Brown) y su pandilla por lo visto en el tráiler.

‘Legión’ (5 de julio, Fox)

Tercera y última temporada de una de las series protagonizada por gente con poderes más extraña del panorama seriéfilo actual. En esta nueva tanda de episodios la acción comienza con David (Dan Stevens) y Oliver (Jemaine Clement) en paradero desconocido. Mientras, El Rey de las Sombras está en libertad y desatado.

La alianzas resultarán claves para vender al enemigo y evitar que lleve a cabo su propósito. ¿Será capaz David de conseguirlo o el cacao mental que le caracteriza se lo impedirá y todo estallará por los aires definitivamente?

Una más: Segunda temporada de The Gifted (Fox).

‘Crimen en el paraíso’ (7 de julio, Cosmo)



Es verano, es tiempo de Crimen en el paraíso. Porque por muy idílico que parezca un lugar, siempre hay cabida para los delitos sangrientos o no que resolver. Y de eso trata esta serie policíaca con un escenario tan paradisíaco como una isla en el Caribe.

En esta octava temporada que estrena ahora Cosmo se suma al reparto Ardal O’Hanlon como el detective irlandés Jack Mooney, que se enfrenta a un nuevo caso que le llevará ocho capítulos resolver. En lo personal, cambiar la gris y lluviosa Londres por la soleada isla de Saint Marie será parte de su batalla.

‘El Pionero’ (7 de julio, HBO)

Las primeras producciones de HBO Europe para España comienzan a llegar y, a la espera de la ansiada adaptación de Patria, este verano aterriza en la plataforma una docuserie que va a dar mucho de qué hablar, seguro, como lo hizo en su día su protagonista. El Pionero, que tiene detrás a la todopoderosa cadena estadounidense y al equipo del Muerte en León con la dirección de Enric Bach y guion de él mismo y Justin Webster, analiza y retrata la figura de Jesús Gil.

Para hacerlo recupera imágenes de archivo de la época en la que fue constructor, político, presidente del Atlético de Madrid y preso, entre otras muchas cosas, para construir la historia de un hombre que generaba tanta pasión como odio. En la serie participan a través de entrevistas personas que le conocieron muy bien y que estuvieron a su lado o frente a él.

Una más: cuarta temporada de Power (Starzplay).

‘La casa de papel’ (19 de julio, Netflix)



Nacida en la televisión en abierto y para contar una historia cerrada en dos partes -el atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre-, a Netflix se le ocurrieron otros planes tras comprobar lo bien que el contenido le funcionaba a nivel mundial. La plataforma de streaming estadounidense quería seguir explotando la idea y darle a los fans, que se cuentan por millones, más de El Profesor (Álvaro Morte) y su banda.

Productores y guionistas, con Álex Pina a la cabeza, se pusieron a ello y el resultado ha sido una nueva temporada de ocho episodios en la que se abre lo que estaba cerrado. Hay que rescatar a Río (Miguel Herrán) y El Profesor no deja a nadie atrás. La promesa, hacer mucho ruido y liarla muy parda declarándole la guerra al sistema. Entre los nuevos fichajes, Najwa Nimri, Fernando Cayo y Rodrigo de la Serna.

‘The Boys’ (26 de julio, Amazon Prime Video)



Un superhéroe lo es por dos razones inseparables: que tiene poderes y que los usa para el bien común y no el propio. Pero a veces no es fácil resistirse a la tentación de sacar partido de esas habilidades especiales y dar rienda suelta a la fuerza bruta contra el resto del universo, incapaz de defenderse.

De eso trata The Boys, serie en la que un grupo de ¿superhéroes? muy famosos, egocéntricos y desatados deberán aclarar cuál es su papel en esta historia y si son realmente los buenos o más bien los villanos. A la cabeza, Karl Urban, que llevaba algo desaparecido de la televisión tras el pinchazo de Almost Human.

Una más: El estreno de Girls with balls (Netflix).