Cuando se hace una lista con lo mejor del año siempre se quedan fuera grandes títulos. Con cientos de estrenos por temporada, es tan imposible verlos todos como incluir todos los que deberían destacar como lo mejor de la temporada en un único ranking. De hacerlo, sería eterno. En el publicado aquí hace unas semanas estaban Chernobyl, Buenos presagios, Así nos ven, Informer y Mira lo que has hecho. Muchas otras se quedaron fuera porque en algún momento había que parar. Estas son diez que, junto con Juego de tronos, bien podrían haber estado y con las que saldar cuentas durante las vacaciones de agosto.

El Milagro

Creada por Niccolò Ammaniti, El Milagro fue estrenada en Italia en 2018, aunque llegó a España de la mano de Sky en enero de este año. Una serie en la que fe, ciencia y política mantienen un pulso en un ambiente plagado de supersticiones, secretos y terriblemente tenso. Mientras todo un país se enfrenta a un referéndum que decidirá su salida o permanencia en la Unión Europea, el primer ministro italiano Fabrizio Pietromarchi (Guido Caprino) ha de vérselas con el dilema de qué hacer con una estatua de la Virgen que llora sangre y con una familia que se desmorona. El Milagro es tan oscura y profunda como sus personajes. Desde esa mujer del político de primera línea que se rebela contra todo (Elena Lietti), hasta ese cura ( Tommaso Ragno) que conoce de primera mano lo que es el descenso a los infiernos.



¿Dónde se puede ver? Sky



True Detective

Si se sufrió la segunda temporada de True Detective, ver la tercera se convierte en todo un ejercicio de confianza en Nic Pizzolatto, en que es capaz de arreglar lo estropeado. Después de todo, tratándose de una serie antológica se puede permitir hacer borrón y cuenta nueva. Y eso es precisamente lo que hizo. Un nuevo caso (dos hermanos pequeños desaparecidos), nueva pareja de policías protagonistas (Wayne Hays y Roland West) y nuevo escenario (Arkansas). La tercera temporada de True Detective se la jugó a la carta de Mahershala Ali y le funcionó a la perfección. Como la apuesta de contar la historia en tres tiempos (1980, 1990 y 2015) e ir entrelazándolos a medida que avanza la narración.



¿Dónde se puede ver? HBO



Catastrophe

Para quienes busquen una serie sobre la maternidad y la paternidad en clave de comedia y alejada de los tópicos edulcorados existen dos buenas opciones. Una es Mira lo que has hecho y la otra, Catastrophe , que esta temporada, la cuarta, ha bajado el telón. Los 24 episodios que componen la historia de Rob Norris y Sharon Morris y cómo afrontan el matrimonio y la crianza de sus hijos están plagados de lecciones de vida, de realismo (por raro que le parezca a quienes no tienen niños en casa o cerca) y momentos tan hilarantes como reales. Él es un ejecutivo exalcohólico de Boston que se muda a Londres después de enterarse de que, Sharon, la mujer con la que tuvo varios encuentros a su paso por la capital británica está embarazada. Rob Delaney y Sharon Horgan son los responsables de Catastrophe y quienes dan vida a esos seres humanos imperfectos que son Rob y Sharon.



¿Dónde se puede ver? Movistar+



Vota Juan

Juan Carrasco gozará de una nueva legislatura televisiva. Es decir, que Mediapro y TNT han confirmado que habrá segunda temporada tras una primera compuesta de 8 episodios en los que el personaje al que da vida Javier Cámara va de menos a más. Y no porque empiece siendo poco, sino porque cuando se le conoce es un tipo un tanto ruin, un querer y no poder capaz de usar información personal y sensible para medrar. Sin embargo, Diego San José y Juan Cavestany le van dando forma de tal manera que si bien no se le justifica nunca, sí se le puede llegar a comprender. Además del reparto y el tono de comedia salpicado con alguna que otra escena un tanto dramática, uno de los méritos de Vota Juan es el de haber construido una serie sobre un político sin que haya referencias a la actualidad. Es algo que sus creadores siempre tuvieron claro y una promesa que han logrado mantener.



¿Dónde se puede ver? Movistar+



Hierro

Candela Peña y Dario Grandinetti son, junto con la isla de El Hierro, los protagonistas principales de un thriller con asesinatos incluidos en el que destaca sobre todos la actuación de Peña como una jueza de carácter fuerte y decidido a la que como castigo envían al juzgado más alejado de España. Allí ha de enfrentarse a un pueblo y sus tradiciones que no entiende y un caso que parece claro desde el principio pero en el que las piezas y pruebas no le encajan. La ganadora de tres premios Goya lo es casi todo en Hierro. No hace falta ninguna otra razón para dejarse sumergir en su atmósfera endogámica y claustrofóbica que engancha desde el inicio. La serie fue creada por Pepe Coira y sus ocho episodios están dirigidos por Jorge Coira.



¿Dónde se puede ver? Movistar+



La otra mirada

¿Se puede hacer una serie con un profundo y acertado mensaje feminista ambientándola en un colegio para señoritas de la Sevilla de hace casi un siglo? Se puede y La otra mirada ya lo demostró en su primera temporada. En la segunda, cuyo final ha sido emitido recientemente en TVE, sigue el camino abierto en la anterior tanda de capítulos. Es una de las mejores series españolas recientes y se merece que se reivindique más su valor como tal. En el reparto destacan Macarena García, Patricia López Arnáiz, Ana Wagener y Cecilia Freire como las adultas de un grupo de mujeres que en aquellos años 20 peleaban por ser dueñas de su propio destino intentando liberarse de aquello que la sociedad esperaba y ellas no quería para sí mismas.



¿Dónde se puede ver? RTVE



Fleabag

A Fleabag hay que pillarle el punto. Y si no se logra de entrada, merece la pena un pequeño esfuerzo hasta conseguir adorar a esta protagonista poco ortodoxa aficionada a romper la cuarta pared por íntimo que sea el momento. Esta serie británica compuesta de dos temporadas de seis episodios cada una es obra de Phoebe Waller-Bridge, quien también la protagoniza metiéndose en la piel de una joven que arrastra el trauma creado por un error cometido no hace tanto, deshinibida en casi todas la facetas de su vida y que, en realidad, está bastante sola salvo por la relación poco funcional que mantiene con su hermana y su padre. En el reparto cuenta con Olivia Colman, que siempre es un plus, y en la segunda temporada se sumó Andrew Scott como un cura que pone patas arriba todo en lo que creía Fleabag.



¿Dónde se puede ver? Amazon Prime Video



Years and Years

Russell T. Davies, guionista de A Very English Scandal, está detrás de esta otra joya de la corona británica seriéfila. Years and Years se presenta como un drama económico, tecnológico, social y político que afecta a toda la humanidad a través de una familia tan singular como atractiva desde el punto de vista del guion. Cada uno de los personajes es distinto al otro, lo cual posibilita que la serie se convierta en un caleidoscopio de opiniones y puntos de vista de cada uno de los temas que se abordan. Toca todos los palos imaginables: el cambio climático, los avances tecnológicos, los refugiados, el populismo, la involución de la raza humana, la quiebra del sistema… y cualquier asunto inherente a los problemas familiares. Uno de sus extras es el cartel, con un equipo delante de la cámara sobresaliente compuesto, entre otros, por Rory Kinnear, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley y Anne Reid. Destaca una Emma Thompson de premio. Apabullan y maravillan los diálogos vertiginosos que contribuyen al endiablado ritmo de sus seis episodios.



¿Dónde se puede ver? HBO



Muñeca rusa

Compuesta de ocho episodios con duración de comedia, Muñeca rusa ha sido una de las revelaciones de la temporada y se ha colado en numerosas listas de lo mejor de la primera mitad del año. Ya ha sido renovada por una segunda. Está creada por Natasha Lyonne, Amy Poehler y Leslye Headland y sigue a una desesperada mujer que acaba de cumplir los 36. Todo arranca con ella, Nadia (interpretada por la primera de las tres guionistas mencionadas), en la fiesta que una amiga suya ha organizado en su honor en uno de esos apartamentos neoyorquinos que siempre envidia el espectador. Más allá del diseño de interiores, Muñeca rusa es una ficción con muchas capas que tiene como premisa a una mujer atrapada en su propio día de la marmota en el que muere una y otra vez de las maneras más absurdas y/o traumáticas. Parece que nada de lo que haga puede evitar el desenlace fatal, que no cumplirá los 37.



¿Dónde se puede ver? Netflix



The Umbrella Academy

Está basada un cómic, creada por Jeremy Slater y es una de las series más alocadas y divertidas que nos ha dejado la primera mitad del año. Es imposible no encariñarse con alguno o todos los personajes que componen una familia a la que el adjetivo de peculiar se le queda corto y en la que el patriarca es un millonario excéntrico que se dedicó a coleccionar niños especiales y educarlos como futuros héroes. Todos ellos nacieron el mismo día de 1989 con la particularidad compartida de que sus madres se despertaron aquella mañana sin estar embarazadas. Siete de esos 43 niños se convierten en hermanastros bajo el techo de The Umbrella Academy. La mayoría pusieron pies en polvorosa en cuanto pudieron, pero la repentina muerte/asesinato de su padre adoptivo les reúne. Su misión, evitar el Apocalipsis. Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) y Justin Min (Ben) son los siete hermanos.



¿Dónde se puede ver? Netflix