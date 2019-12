Siete series para ver con los niños en Navidad y dónde encontrarlas

La series destinadas a un público infantil podrían dividirse en dos grupos desde la perspectiva de un adulto: aquellas que son un auténtico calvario y las que son disfrutables sin importar la edad que se tenga. Las incluidas en este listado de series que ver con los niños ahora que empiezan sus largas vacaciones navideñas son de las segundas, de las que da gusto ver. Cinco de animación y dos de acción real que en realidad no son estrictamente para niños, sino para ¿jóvenes?, pero aptas para todos los públicos. Superhéroes de segunda con aspiraciones, osos que hablan, una ladrona con un estilista de primera, una alienígena, un forense, un cazador de trolls y un adolescente con un hermano que es un perro con poderes. De todo hay.

‘Somos osos’

Creada por Daniel Chong, es una serie de animación protagonizada por tres osos que en España reciben el nombre de Pardo, Panda y Polar. Viven juntos desde que se conocieran siendo solo unos oseznos, su casa es una cueva en San Francisco y viven todo tipo de aventuras con temas tan de actualidad como mantener una dieta saludable, ser influencer o el respeto al medio ambiente. Todo en un tono divertido y gamberro apto para niños y padres hartos de familias de cerdos que viven en una colina y perros con una obsesión mayúscula por el servicio público.

Edad: Todos los públicos (TP).

Dónde se puede ver: En España se emite en Boing, de lunes a viernes (11:50, 12:15, 17:25 y 17:50). Además, la primera temporada está en Amazon, la tercera en HBO y la cuarta en Movistar+.

‘Teen Titans Go!’

Héroes de segunda división, kamikazes y muy cafres. Así son los integrantes de este equipo de superhéroes adolescentes capitaneados por un Robin que tiene manos de bebé y anhela esa llamada de Batman en la que este le comunique que le fichan para la Liga de la Justicia. Y junto a él, Starfire, Cyborg, Chico Bestia y Raven. Son jóvenes, están muy locos y tiene que aguantar al eterno sidekick del Hombre Murciélago y sus lecciones de macroeconomía. Una serie realmente divertida con canciones muy pegadizas. Y para los adultos que quieran seguir dentro del universo de los Jóvenes Titanes, en Neftlix tienen la versión adulta de esta pandilla de superhéroes, Titans, mucho más oscura (no es para niños) y con unas escenas de acción sobresalientes.

Edad: Todos los públicos (TP).

Donde se puede ver: Se emite en Boing (11:00 y 11:25 / 14:50 y 15:15 /19:30 y 19:55). Además, las cuatro primeras temporadas están en Netflix y la quinta temporada se puede ver en el servicio VOD de Movistar+ y en HBO.

‘Hora de aventuras’

Intentar explicar de qué va Hora de aventuras no solo es complicado, también resulta contraproducente. Basta decir que parte de la idea de un niño humano que es adoptado por una pareja de perros y convive con su hermano adoptivo, un can con poderes capaz de adoptar cualquier forma imaginable. Ambos, con el resto de extraños personajes de nombres divertidos como Princesa Chicle o Limoncio, vienen en el Reino de Ooo. Hay más tierras y reinos, a cada cual más surrealista, pasan cosas tan raras como entretenidas y es imposible no engancharse. Hay princesas, vampiros, personajes con apariencia de chuches, un Rey Hielo…

Edad: +7 años.

Dónde se puede ver: La primera temporada está disponible en Amazon Prime Video y en Netflix tienen de la primera a la tercera. A partir del 27 de diciembre HBO integrará en su catálogo los capítulos de las 10 temporadas completas de la serie.

‘Trollhunters’

James Lake Jr. es un adolescente que un día se encuentra con un amuleto que le lleva a descubrir dos cosas. Por un lado, que existe un mundo de trolls. Por otro, que él es su protector. Monstruos, acción y aventuras para todos en una serie con una estética muy cuidada que tiene a un maestro de la fantasía como Guillermo del Toro detrás. En su libro, del que es autor junto con Daniel Krauus, se basa esta producción animada ambientada en la ciudad de Arcadia. Jim, con la ayuda de su entorno más cercano, tiene que aprender a convivir con eso de llevar una doble vida. De ordinario es un chaval normal que va al instituto, pero cuando se pone la armadura los trolls con malas intenciones ya pueden echarse a temblar.

Edad: +7 años.

Dónde se puede ver: Netflix.

‘Supergirl’ y 'The Flash’

Estos dos títulos no son de animación, sino de acción real, con personajes de carne y hueso encarnados por Melissa Benoist y Grant Gustin. Ella es Kara Danvers, una reportera empecinada en dar voz a los desfavorecidos y buscar la verdad que cuando se quita las gafas y se pone el traje se convierte en Supergirl. Prima de Superman, fue enviada a la Tierra para proteger a su primo, pero su nave se desvió y cuando llegó a su destino el que era un bebé se ha convertido en el todopoderoso Hombre de Acero. Él es Barry Allen, forense de la Policía al que una explosión en unos laboratorios deja en coma. Al despertar lo hace con poderes y como el hombre vivo más rápido. La primera temporada tanto de The Flash como de Supergirl son aptas para ver con los más pequeños. A partir de ahí se vuelven más complejas y menos entretenidas para ellos.

Edad: Todos los públicos (TP).

Dónde se pueden ver: Todas las temporadas de Supergirl están en HBO y también las cinco primeras de The Flash. La sexta de Barry Allen se emite los domingos a las 8:40 horas en TNT.

‘Carmen Sandiego’

En esta nueva versión del personaje lanzada por Netflix Carmen Sandiego no es una villana, sino una heroína. Eso sí, sigue robando. Esta vez más dentro del concepto de Robin Hood. Ella se lo quita a los malos para devolvérselo a los buenos. Algo así. Viste su gabardina y su sombrero rojo, es audaz, inteligente, hábil arrebatando lo ajeno y con un sentido de la justicia que la lleva a ese cambio de villana a heroína tan comentado en el lanzamiento de la primera temporada. Ella es la jefa del ‘equipo’, pero cuenta con ayudantes para sus misiones, entretenidas de ver y ágiles.

Edad: +7.

Dónde se puede ver: Netflix.