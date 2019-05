El artista Nacho Cano, quien fuera integrante del grupo Mecano, actuará en el escenario principal del festival Sonorama Ribera durante la próxima edición de este encuentro, que se desarrollará en Aranda de Duero (Burgos), tras veintidós años alejado de los escenarios.

Fuentes de la organización del festival han anunciado este martes la participación de Cano en Sonorama Ribera 2019, un encuentro que este año cumple su vigésima segunda edición y que se celebrará entre el 7 y el 11 de agosto. Nacho Cano, quien formó parte del Grupo Mecano junto a Ana Torroja y José María Cano hasta su disolución en 1998, interpretará canciones acompañado por distintos artistas y "grandes amigos del festival".

Los asistentes podrán escuchar de nuevo títulos como Hoy no me puedo levantar, Me colé en una fiesta, La fuerza del destino, Barco a Venus y El 7 de septiembre, junto a otros éxitos del pop español. Será un concierto "único y especial" en el Festival Sonorama Ribera, según ha manifestado el director de este encuentro musical, Javier Ajenjo, quien ha avanzado que podría ser el sábado 10 de agosto. .

"Estamos muy satisfechos de haber conseguido algo que no era fácil, oír de nuevo las canciones de Mecano después de veintidós años, y va a ser en nuestro festival, que precisamente cumple veintidós años este año", ha detallado. Sobre las negociaciones llevadas a cabo para conseguir este concierto "estrella", Ajenjo ha explicado que se ha trabajado a fondo y con cariño hasta que Nacho Cano "se ha ido motivando" y entrando en esta propuesta "con gran intensidad".

El concierto va a ser único, no solo por la presencia de este artista sino también porque va a estar acompañado en la parte vocal por amigos del festival, cabezas de cartel de este año y músicos que han estado en otras ediciones.

Entre los artistas que se darán cita en esta edición, la organización ya había confirmado a la banda anglo-española de indie pop Crystal Fighters, que darán en Aranda su único concierto en España este año, un grupo que ensambla en sus temas elementos tradicionales, como del folclore vasco, ritmos de la década de los años 80 y música electrónica. Junto a Crystal Fighters, estará en Sonorama Ribera la mítica banda Tequila, capitaneada por los legendarios Ariel Rot y Alejo Stivel.

Se sumarán al cartel Agoraphobia, Ballena, Basanta, BlackTV, Crudo Pimiento, De Perdidos al Trío, División Minúscula, Igor Pascual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla Rusa, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Serial Killerz, Siloé, The Garlic Phantoms, The Levitants y Veintiuno. Todos estos nombres se añadirán a los ya anunciados en un principio, entre los que se encuentran Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria y Berri Txarrak.