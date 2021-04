El rapero Arkano lo intenta con el stand-up en Comedy Central Presents

Este 18 de abril, a las 22.30 horas, Comedy Central vuelve a los orígenes, a la esencia de la comedia, con el estreno de Comedy Central Presents, su nuevo programa estrella en formato Stand-up que apuesta por lo más clásico del humor: los monólogos.



Dani Mateo, Anabel Alonso, Ángel Martín, Valeria Ros, J.J. Vaquero, Rober Bodegas, Patricia Sornosa e Ignatius Farray se suben al escenario en esta cita con la carcajada, un elenco del que también le gustaría formar parte al rapero alicantino y artista en general Arkano.



Arkano se ve capacitado para actuar y darlo todo como monologuista y por ello se postula a demostrarlo:

El rapero Arkano se pasa al stand-up en Comedy Central Presents. — Comedy Central

Y es que tras cruzar unos mensajes en redes sociales con los promotores del programa, el rapero se anima a probar con la intención de sumarse a los mejores monologuistas. Sin duda tiene muchas dotes artísticas, pero en Comedy Central Presents solo están los más grandes. ¿Lo conseguirá?



Lo que es seguro es que este gallo de pelea, este rapero campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos, ha puesto su toque personal al programa saliendo a las calles para, esta vez, batallar con el humor como argumento, para divertir a base de improvisación y un buen rollo que le lleva a no perder nunca la sonrisa.



Arkano ha registrado esta experiencia en un vídeo que podemos ver en sus redes sociales y en las de Comedy Central. El resultado refleja que, efectivamente, lo suyo son las rimas y que, si bien la comedia no se le da mal, en el nuevo programa de stand-up de Comedy Central solo entran los mejores.



Y aunque Arkano no haya podido formar parte, es el propio rapero quien recomienda que nadie se pierda Comedy Central Presents, que se estrena el 18 de abril a las 22:30h en Comedy Central, disponible en Vodafone Televisión.

Nuevas historias

En esta nueva producción, que se grabó durante el pasado mes de marzo y se estrenará en exclusiva en el canal, ocho cómicos consagrados se suben al escenario para volver a traer a Comedy Central uno de sus formatos estrella, el stand-up. Cada programa presenta a uno de estos artistas de la comedia que, a través de monólogos de 40 minutos, narran en directo y frente al público sus experiencias más desternillantes tanto fuera como dentro del escenario.



Dani Mateo es una de las caras conocidas del entretenimiento, habitual en Noche sin tregua, de Paramount Comedy, y El Roast Battle, de Comedy Central.



Quiere compartir con los demás mortales el truco para ser feliz: no esperar mucho de la vida, disfrutar de los pequeños placeres y conseguir que prohíban Twitter.



Anabel Alonso es una popular actriz tan querida como versátil. Ha protagonizado éxitos de la gran pantalla como La Reina de España y series de televisión como Siete vidas, además de poner voz a la olvidadiza Dori, la amiga del pececillo Nemo.



Anabel Alonso se iba a esperar a cumplir los 60 para hacer la secuela de su espectáculo "Confesiones de mujeres de 30 años", pero tal y como está el mundo mejor lo va haciendo ya, en el stand-up de Comedy Central, por si las moscas…



Ángel Martín ha recorrido toda España con sus monólogos y se ha convertido en una estrella en Twitter y Twitch gracias al éxito de su informativo matinal. Antes ya protagonizó programas de televisión como Sé lo que hicisteis... o Dar cera, pulir 0.



Compartirá sus reflexiones sobre aquello que nos ayuda a sobrevivir a la vida y un descubrimiento ¿qué pasaría si en realidad todos fuéramos robots?



Valeria Ros es uno de los rostros más populares de la nueva generación de cómicos. Colabora en el programa Zapeando y va a lanzar un especial que ella misma ha producido: Matrioska.



Descubre los pros y contras de su reciente maternidad y su dificultad de adaptarse a las tareas de ser madre, bueno y de ser en general.



J.J. Vaquero, tras presentar el año pasado El Roast de España, de Comedy Central, acaba de estrenarse como actor en una película, Ni de coña.



Para JJ. Vaquero la vida nos hace bullying y se encargará de demostrarlo…



Rober Bodegas, cómico y guionista, es una de las mitades del dúo cómico Pantomima Full y copresentador de YU: No te pierdas nada.



Según él, lo mejor para llevar bien los cambios de la sociedad y no cagarla en el intento es tratar de ser políticamente correcto.



Patricia Sornosa colabora en el programa de radio Carne Cruda y ha participado en especiales de comedia como Sin Censura y Stop Princesas.



El confinamiento le ha descubierto muchas cosas que le cabrean y las quiere compartir.



Ignatius Farray, un clásico del canal que ha pasado por La hora chanante y El fin de la comedia, ambos de Comedy Central. Un vendaval sobre el escenario que actualmente participa en el programa La vida moderna.



Ignatius reflexionará sobre los distintos dramas a los que se enfrenta el ser humano en un monólogo imposible de clasificar.



El domingo 18 de abril a las 22.30h tienes una cita con el humor más actual en formato Stand-Up en Comedy Central, disponible en tu operador y bajo demanda en Vodafone Televisión.



Comedy Central Presents promete no defraudar, y aunque Arkano finalmente no estará entre los cómicos elegidos, no se va a perder el programa.



L. M. G.