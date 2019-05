Tras 12 años de éxito, The Big Bang Theory se despide como una de las comedias más vistas de la televisión. Durante estas últimas semanas hemos visto como el reparto de la serie se iba poco a poco despidiendo de sus personajes, ya casi como una parte de su familia. Desde Instagram, la ficción decía: "Prepárese: ¡estamos a solo una semana del final épico!"



Johnny Galecki, más conocido como el físico Leonard Hofstadter, publicaba un vñideo en su Instagram: "Desglosando los conjuntos de @bigbangtheory_cbs en Warner Bros Stage 25. Banda sonora coincidente a propósito", decía.

Aunque, quizá, uno de los más emotivos haya sido Jim Parsons. El mítico Sheldon Cooper se sumaba a compartir una publicación en la red social, en la que escribía: "Dado el estado de ánimo sentimental de nuestra grabación final, soy lo suficientemente blando como para publicar una foto de Todd y de mí en una fiesta en la casa de Johnnys después de que filmáramos al piloto original y no deseado de Big Bang en 2006. También soy lo suficientemente blando como para envíe un agradecimiento muy específico a Todd, quien realmente ha sido mi principal fuente de cordura y gravedad a través de todo este maravilloso y loco viaje de los últimos 12 años. No hubiera podido hacerlo sin él. No hay exageración. Te amo, Todd! (gracias por complacer mi velada sentimental y amor a todos ustedes)", decía.

Pero si una conclusión se puede sacar de esta triste despedida es que, no solo han evidenciado tener músculo de sobra, sino que Big Bang, emitida por la cadena generalista CBS, ha demostrado su gran fuerza al convertirse en una de las históricas ficciones que ha logrado sobrevivir al triunfal desembarco de plataformas de televisión a la carta como Netflix o HBO.



'Veep' también se despide

La comedia televisiva en Estados Unidos atraviesa estos días momentos agridulces. Veep es, junto a Big Bang, otra de esas grandes ficciones que ha marcado época, aunque ahora se despidan de la pequeña pantalla para siempre. En el caso de Sheldon Cooper y los locos científicos la despedida será el jueves tras doce años de éxitos. La sátira política, que lo hará también por la puerta grand, dirá adiós con un episodio final de su séptima y última temporada este domingo.