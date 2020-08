Poco a poco las series están mostrando la realidad de los diferentes colectivos a través de sus personajes. Muestra de ello es la decisión de Disney de incluir a una protagonista bisexual en una de sus series para público infantil, como es The Owl House.

La serie, que se emite en Disney Channel, está protagonizada por Luz Nocedo, una adolescente de 14 años norteamericana y de descendencia dominicana que es bisexual.

Luz, la protagonista de The Owl House (La Casa del Búho) viaja a una realidad paralela para convertirse en bruja.

A lo largo de la serie podemos ver como le gustan algunos personajes masculinos, pero también los femeninos, como cuando en uno de los capítulos, al bailar con Amity, otro personaje principal, surge la chispa entre ellas.

Al principio Disney puso algunas trabas

Dana Terrance, creadora de la serie, ha confirmado a través de Twitter que la serie quería confirmar la orientación sexual de la protagonista para mostrar su apoyo al colectivo, aunque al principio desde Disney le pusieron alguna traba.

"En el desarrollo de la serie fui muy abierta a poner niños queer como protagonistas principales. No soy muy buena mintiendo, así que habría sido difícil meterlos a escondidas", explica a través de un hilo de Twitter, donde también confirma que "algunos líderes de Disney me dijeron que no podía representar ningún tipo de relación gay en el canal. Por suerte, mi terquedad dio sus frutos y ahora me siento muy apoyada por los jefes actuales de Disney".

El de Luz no es el primer personaje bisexual que aparece en una serie de Disney, ya que el primero fue Jackie Lynn Thomas, de 'Star vs Las Fuerzas del Mal'. Ahora parece que la compañía da un nuevo paso más al frente dando un personaje protagonista a una joven bisexual.