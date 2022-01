'The Power of the Dog' y 'West Side Story' reinan en los deslucidos Globos de Oro

Los Globos de Oro se celebraron durante la noche del domingo en su edición más deslucida, sin estrellas ni retransmisión en televisión. Las grandes premiadas fueron The Power of the Dog y la nueva versión de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg. Los premios, anteriormente de gran relevancia y antesala de los Oscar, han perdido el apoyo de la industria tras una serie de escándalos.



Los galardones los entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), acusados de falta de diversidad y corrupción, lo que ha llevado al boicot por parte del cine y la televisión. El evento se celebró a puerta cerrada, sin retransmisión, protagonistas o prensa acreditada. Tan solo un pequeño número de asociados a la HFPA. Los ganadores se anunciaron en redes sociales y en un pequeño comunicado tras la gala.



The Power of the Dog se llevó tres galardones: mejor película dramática, mejor dirección para la cineasta Jane Campion y mejor actor de reparto para Kodi Smit-McPhee. Mientras que en la categoría de comedia o musical el remake de West Side Story también hizo triplete con los premios a la mejor cinta, mejor actriz para la hispana Rachel Zegler y mejor actriz de reparto para la también latina Ariana DeBose.



En la categoría de drama el premio a mejor actor lo ganó Will Smith por su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams en King Richard, frente al nominado Javier Bardem. Mientras que la compañera de reparto del español, Nicole Kidman, ganó el premio a mejor actriz por Being the Ricardos.



En la rama de comedia o musical, el premio a mejor actor lo obtuvo Andrew Garfield (gran rival de Smith en los Oscar) por su interpretación del compositor Jonathan Larson en tick, tick...BOOM!. En la categoría femenina el premio se lo llevó la anteriormente mencionada Rachel Zegler.



En la categoría de animación, la ganadora a mejor película fue la cinta de Disney inspirada en Colombia, Encanto. Mientras que Drive My Car se llevo el premio a mejor película internacional, por encima de "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar. Completan la lista de premiados Hans Zimmer por la banda sonora de Dune, Kenneth Brangh por el guion de Belfast y Billie Eillish por la canción No Time to Die.



'Succesion' triunfa en los premios de televisión

En la categoría dramática de los premios de televisión, Succesion fue la gran vencedora con tres premios: mejor serie dramática, mejor actor (Jeremy Strong) y mejor actriz de reparto (Sarah Snook). Mientras que el premio a mejor actriz fue para Michael Jaé Rodriguez por Pose.



Hacks se coronó en los premios de comedia o musical con dos premios: mejor serie y mejor actriz para Jean Smart. Repitió premio el actor Jason Sudeikis por su interpretación en Ted Lasso. En el apartado series, la gran vencedora de la noche fue HBO con sus producciones premiadas: Succession, Hacks y Pose.



En cuanto a miniseries los premios fueron repartidos. El premio gordo fue para The Underground Railroad, mientras que Kate Winslet (Mare of Easttown) y Michael Keaton (Dopesick) se llevaron los premios de mejor actriz y mejor actor, respectivamente.