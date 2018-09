The Royal Flash: "Del mundo de la música cambiaría el postureo extremo"

Desde Alcalá de Henares y con una media de 'veintipocos' años llegan los cuatro integrantes de The Royal Flash. Una banda joven, pero a la vez ya experimentada por sus constantes giras en pocos años, llegando a dar más de 150 conciertos.

Tras dos efectivas demos que sirven para que el grupo empiece a tantearse en estudio, así como en diversos escenarios, The Royal Flash deciden editar a finales de 2014 su primera grabación profesional a modo de EP y bajo el título de Physical & Electrical (Moba Studios).

Su primer trabajo, Histeria es una electrizante mezcla de riffs, beat y groove en sus raíces que complementan con un aire moderno. Ellos lo denominaron estilo 'Insane RockandRoll', desprendiendo ese salvaje aroma que parte de mezclar juventud y diversión. No te los pierdas en directo, el próximo 29 de septiembre estarán tocando en Moby Dick Club.

¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Un puñetazo en el estómago, con éste vacío.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Que te merezca la pena haber salido de tu casa.

Primer recuerdo musical



El Dúo Dinámico, en las fiestas de Alcalá... Circa 1994, ya se les notaban los liftings.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



Puede que Sound & Color de Alabama Shakes o Blunderbuss de Jack White... o quizá el recopilatorio dosmilero random de nuestro roadie.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



La Ventanita del Amor, un clásico de después de la ducha, ya sabes, ese momento tan tuyo.

La primera canción que compuse iba sobre...



El primer amor de verano en Benidorm.

Y la última sobre...



La falta de comunicación entre seres humanos que se quieren.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



Here Comes The Hysteria.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



E/Mi. En todas sus variantes, sobre todo el E7 pero en su forma de dominante secundario, un II grado en forma de V grado, loco.

Filia, rareza o fetiche instrumental



The Big Ship de Brian Eno o si no, Sweet Dreams de Roy Buchanan.

Objetivo realizable



Trabajar tocando, tocar trabajando, disfrutar trabajando.

Sueño inalcanzable



Abrir un concierto para Roger Waters, o Gilmour, o Mason. Básicamente estar en la misma habitación que un miembro de Pink Floyd.

La definición más absurda que han hecho de ti



Que nos parecemos a Buckcherry.

La que deberían haber hecho...



Que nos parecemos a Buckcherry pero entripado y a la ibérica.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



A parte de las roturas de pernera de pitillo en directo, el quedarnos tirados en ningún punto exacto de Soria con la furgo hasta arriba, lloviendo y sin cobertura, menudo jaleo aquel.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



Tino Casal, no es un grupo ni está olvidado, pero hace falta más Tino Casal en las vidas de la gente.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría...

El postureo extremo y las listas de Reggaeton de Spoty.

Los políticos son...



Buena gente al principio y gente peor después.

El mejor momento que he vivido en la música fue...



Pisar el plató de los conciertos de Radio 3. O participar en el XX Aniversario de Sonorama Ribera. Que festival!

De pequeño quería ser...



ESTRELLA DEL ROCK