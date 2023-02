Tom Sizemore, actor de 'Salvar al soldado Ryan', en estado crítico tras sufrir una aneurisma 

El actor estadounidense Tom Sizemore, conocido por sus papel en la película Salvar al Soldado Ryan, está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un Hospital de Los Ángeles tras haber sufrido una aneurisma cerebral.

Según ha informado su representante, Charles Lago, al medio CNN, el actor se encuentra en estado crítico a la espera de ver cómo evoluciona. Además, ha asegurado que "su familia está al tanto".

La carrera del intérprete estadounidense se ha centrado principalmente en cintas de cine bélico o sobre crímenes. Además de su papel en la famosa película de Steven Spielberg, Sizemore ha participado como actor de reparto en Heat, Black Hawk derribado o Pearl Harbor. En todas ellas ha encarnado a personajes duros y violentos.

A lo largo de los años el actor se ha visto envuelto en numerosas polémicas. En 2003 fue condenado por maltratar a su expareja Heidi Fleiss. Seis años más tarde volvió a ser acusado por agredir físicamente a su pareja de aquel momento.

El actor lleva años luchando por superar su adicción a las drogas. En una entrevista con Fox News en 2021, Sizemore compartió sus intentos por estar sobrio: "He tratado de estar sobrio desde 1991... Tengo un problema. Voy por periodos, he estado mucho tiempo sobrio y al final, he vuelto a recaer otra vez".