Vargas Llosa carga contra "la dictadura de la cancelación" tras una soflama derechista en defensa de Boluarte

El que fuera Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa, ha aprovechado su discurso en la inauguración de la Bienal de Guadalajara (México) para lanzar una nueva soflama derechista. El escritor, que nunca esconde sus postulados políticos, ha cargado duramente contra "el populismo, la demagogia, el estatismo, la intolerancia y el extremismo ideológico" que, a su juicio, "están causando mucho daño a América Latina".

El reconocido literato ha defendido sin titubeos el régimen de Dina Boluarte en Perú. "Algunos países, como el mío [Perú], han podido librarse, por fortuna, del zarpazo dictatorial al que tantas veces anticipamos muchos de nosotros, en la campaña electoral de hace dos años. El presidente Castillo, hoy preso, pretendió destruir la democracia desde el poder", ha dicho.

El novelista, no obstante, no ha querido hacer mención a la violencia ejercida por la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, que reprimió las protestas ciudadanas contra su mandato en una actuación que dejó decenas de muertos en diciembre.

No se ha quedado en Perú. Vargas Llosa ha llamado "prófugo" a Rafael Correa para defender el papel que juega el Gobierno derechista de Guillermo Lasso para intentar "evitar que las fuerzas retrógradas y oscurantistas del pasado vuelvan a apoderarse del Estado".

"Hay muchos [países de América Latina] que ya están en manos de líderes autoritarios de los que costará tiempo y esfuerzo liberarse", ha recalcado. "En muchos casos esto será por culpa de votantes que no supieron medir las consecuencias de sus preferencias. En muchos otros, por actos de fuerza o circunstancias que torcieron la voluntad popular", ha agregado.

"La realidad es que en América Latina, nuestro ámbito geográfico inmediato, la libertad no pasa por un buen momento", ha diagnosticado. No se refiere, en cualquier caso, a las libertades clásicas y políticas, sino a ese derecho a poder hablar desde el privilegio y sin preocupación por el impacto de las palabras. "No solo los autoritarismos y las guerras imperialistas amenazan la libertad, también la deformación académica que ha dado la llamada cultura de la cancelación; esa especie de dictadura del pensamiento único que impide hoy en la universidad, los medios de comunicación y las redes sociales el libre intercambio de ideas en nombre de la corrección política y el fanatismo identitario", ha denunciado desde el atril.

"Una dictadura que no solo ejerce la censura contra el pensamiento y la cultura contemporánea, sino que pretende abolir el pasado, alterando o prohibiendo libros, cuadros y expresiones culturales que forman parte de nuestra civilización desde hace siglos", ha zanjado.